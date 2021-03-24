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Антарктида (98) полярники (37)

26-а Українська антарктична експедиція вирушила на станцію "Академік Вернадський". ФОТО

Сьогодні, 24 березня, на станцію "Академік Вернадський" вирушила 26-а Українська антарктична експедиція - її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.

26-а Українська антарктична експедиція вирушила на станцію Академік Вернадський 01

Керівником УАЕ буде рекордсмен за кількістю зимівель на "Вернадському" - вчений-геофізик з Харкова Богдан Гаврилюк. Для нього це буде вже дев'ята річна експедиція (до цього максимальна кількість зимівель в УАЕ не перевищувала 8).

Всього в 26-ій експедиції буде 12 учасників: 7 вчених, лікар, кухар, дизеліст, системний механік і сисадмін. З них 11 чоловіків і 1 жінка - біолог Оксана Савенко, яке вже вдруге їде на зимівлю (це також рекорд, раніше жодна жінка двічі не зимувала).

26-а Українська антарктична експедиція вирушила на станцію Академік Вернадський 02

У складі експедиції найбільше представників Харківщини - 3, Києва та Чернігівщини - по 2. Також по 1 учаснику з Вінницької, Запорізької, Полтавської, Київської та Львівської областей.

Оскільки зараз на "Вернадському" триває масштабна модернізація, то троє фахівців - дизеліст, системний механік і сисадмін - поїхали в експедицію на місяць раніше, щоб приєднатися до встановлення та налаштування нового обладнання, з яким їм доведеться працювати.

26-а Українська антарктична експедиція вирушила на станцію Академік Вернадський 03

Більша ж частина експедиції вирушила в Антарктиду сьогодні, з аеропорту "Бориспіль". Їхній шлях проляже через Туреччину, Бразилію та Чилі, де на команду чекає 2-тижневий карантин. Відтак кораблем вони добиратимуться до станції.

Читайте також: Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+5
У коцапа-да.У человека-нет.
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24.03.2021 23:32
+2
Эээ, Колотун-Бабай Украинцам там не страшен. Украинская арктическая станция - единственная из всех, на которой в баре подают арктическую горилку, выгнанную на месте. Исторический факт, не верите-проверьте.
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24.03.2021 23:02
+2
Ссыкло руснявое, шо там с фейковой партией педофила? *****, вот вы лохи дебиловатые
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24.03.2021 23:34
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Из них 11 мужчин и 1 женщина - биолог Оксана Савенко
я думаю будет весело, особенно биологу)
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24.03.2021 22:54 Відповісти
Будет манипулировать,будут друг друга шпарить
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25.03.2021 00:26 Відповісти
Если бы экспедицию подбирали как надо, то было бы 6 мужчин и 6 женщин
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25.03.2021 05:42 Відповісти
ну это уже дом3 был бы
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25.03.2021 08:40 Відповісти
Щасти !!!
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24.03.2021 22:58 Відповісти
Не ходите туда, там колотун проклятый. Враждебная человеку погода.
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24.03.2021 22:58 Відповісти
Та станция скорее ближе к Аргентине, чем к Антарктиде. Погода там как в Киеве зимой.
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24.03.2021 23:01 Відповісти
Эээ, Колотун-Бабай Украинцам там не страшен. Украинская арктическая станция - единственная из всех, на которой в баре подают арктическую горилку, выгнанную на месте. Исторический факт, не верите-проверьте.
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24.03.2021 23:02 Відповісти
Как думаешь, от горилки лапа отрасти может?
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24.03.2021 23:31 Відповісти
У коцапа-да.У человека-нет.
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24.03.2021 23:32 Відповісти
Это поклонник петушария, с лугандонии свалил, вдруг вспомнил в 2014, шо он германец. Раньше имел кликуху Красный Надувной Шарик,Германскою Мовою.
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24.03.2021 23:37 Відповісти
Если быть точнее в 92г свалил.
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24.03.2021 23:40 Відповісти
Если русский не не врет, потыкайте его палкою - он, скорее всего, сдох. Ты ж пока еще не не сдохло,руснявое?
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24.03.2021 23:43 Відповісти
Ссыкло руснявое, шо там с фейковой партией педофила? *****, вот вы лохи дебиловатые
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24.03.2021 23:34 Відповісти
Мне то что до этой партии. Я с Толика тащусь как он опускает всех.
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24.03.2021 23:38 Відповісти
Опустил педофил тебя, русмартышка. Впарил тебе, лоху рогатому, фейковую партию, за которую ты топило, аж онучи с лаптями теряло
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24.03.2021 23:41 Відповісти
ГОООООООООООООООЛ!!!
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24.03.2021 23:09 Відповісти
Что они там будут изучать? И какие результаты предыдущих миссий ?
К проходу во внутреннюю полость Земли их все ровно никто не допустит...
Может хоть биологу будет чем позабавиться !
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24.03.2021 23:47 Відповісти
 
 