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Антарктида (106) полярники (39)

26-я Украинская антарктическая экспедиция отправилась на станцию "Академик Вернадский". ФОТО

Сегодня, 24 марта, на станцию ​​"Академик Вернадский" отправилась 26-я Украинская антарктическая экспедиция - ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

26-я Украинская антарктическая экспедиция отправилась на станцию Академик Вернадский 01

Руководителем УАЭ будет рекордсмен по количеству зимовок на "Вернадском" - ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Для него это будет уже девятая годовая экспедиция (до этого максимальное количество зимовок в УАЭ не превышала 8).

Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: 7 ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и сисадмин. Из них 11 мужчин и 1 женщина - биолог Оксана Савенко, которое уже второй раз едет на зимовку (это также рекорд, ранее ни одна женщина дважды не зимовала).

26-я Украинская антарктическая экспедиция отправилась на станцию Академик Вернадский 02

В составе экспедиции больше всего представителей Харьковщины - 3, Киева и Черниговщины - по 2. Также по 1 участнику из Винницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской и Львовской областей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские полярники прибыли на станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде. ФОТОрепортаж

Поскольку сейчас на "Вернадском" продолжается масштабная модернизация, то трое специалистов - дизелист, системный механик и сисадмин - поехали в экспедицию на месяц раньше, чтобы присоединиться к установке и настройке нового оборудования, с которым им предстоит работать.

26-я Украинская антарктическая экспедиция отправилась на станцию Академик Вернадский 03

Большая же часть экспедиции отправилась в Антарктиду сегодня, из аэропорта "Борисполь". Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет 2-недельный карантин. Поэтому кораблем они будут добираться станции.

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Топ комментарии
+5
У коцапа-да.У человека-нет.
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24.03.2021 23:32
+2
Эээ, Колотун-Бабай Украинцам там не страшен. Украинская арктическая станция - единственная из всех, на которой в баре подают арктическую горилку, выгнанную на месте. Исторический факт, не верите-проверьте.
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24.03.2021 23:02
+2
Ссыкло руснявое, шо там с фейковой партией педофила? *****, вот вы лохи дебиловатые
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24.03.2021 23:34
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Из них 11 мужчин и 1 женщина - биолог Оксана Савенко
я думаю будет весело, особенно биологу)
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24.03.2021 22:54 Ответить
Будет манипулировать,будут друг друга шпарить
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25.03.2021 00:26 Ответить
Если бы экспедицию подбирали как надо, то было бы 6 мужчин и 6 женщин
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25.03.2021 05:42 Ответить
ну это уже дом3 был бы
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25.03.2021 08:40 Ответить
Щасти !!!
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24.03.2021 22:58 Ответить
Не ходите туда, там колотун проклятый. Враждебная человеку погода.
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24.03.2021 22:58 Ответить
Та станция скорее ближе к Аргентине, чем к Антарктиде. Погода там как в Киеве зимой.
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24.03.2021 23:01 Ответить
Эээ, Колотун-Бабай Украинцам там не страшен. Украинская арктическая станция - единственная из всех, на которой в баре подают арктическую горилку, выгнанную на месте. Исторический факт, не верите-проверьте.
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24.03.2021 23:02 Ответить
Как думаешь, от горилки лапа отрасти может?
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24.03.2021 23:31 Ответить
У коцапа-да.У человека-нет.
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24.03.2021 23:32 Ответить
Это поклонник петушария, с лугандонии свалил, вдруг вспомнил в 2014, шо он германец. Раньше имел кликуху Красный Надувной Шарик,Германскою Мовою.
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24.03.2021 23:37 Ответить
Если быть точнее в 92г свалил.
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24.03.2021 23:40 Ответить
Если русский не не врет, потыкайте его палкою - он, скорее всего, сдох. Ты ж пока еще не не сдохло,руснявое?
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24.03.2021 23:43 Ответить
Ссыкло руснявое, шо там с фейковой партией педофила? *****, вот вы лохи дебиловатые
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24.03.2021 23:34 Ответить
Мне то что до этой партии. Я с Толика тащусь как он опускает всех.
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24.03.2021 23:38 Ответить
Опустил педофил тебя, русмартышка. Впарил тебе, лоху рогатому, фейковую партию, за которую ты топило, аж онучи с лаптями теряло
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24.03.2021 23:41 Ответить
ГОООООООООООООООЛ!!!
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24.03.2021 23:09 Ответить
Что они там будут изучать? И какие результаты предыдущих миссий ?
К проходу во внутреннюю полость Земли их все ровно никто не допустит...
Может хоть биологу будет чем позабавиться !
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24.03.2021 23:47 Ответить
 
 