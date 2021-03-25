УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12120 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
950 5
Білорусь (7840) Лукашенко (2622) Балтія (310) репресії (1619) санкції (11297)

Країни Балтії запровадили санкції проти 118 чиновників режиму Лукашенка

Країни Балтії запровадили санкції проти 118 чиновників режиму Лукашенка

Литва, Латвія, Естонія на знак солідарності з білоруським народом, який відзначає сьогодні День волі, у відповідь на репресії режиму Лукашенка внесли до національних санкційних списків ще 118 представників білоруського режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Литва разом із Естонією і Латвією проявили солідарність з жителями Білорусі, які борються за свою свободу. Поплічники режиму мають усвідомити - відповідь на використання ними жорсткої сили проти мирних жителів буде дуже суворою і недвозначною. Литва не стоятиме осторонь", - заявив глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс.

До списку внесені особи, які працюють у структурах МВС Білорусі й безпосередньо чи опосередковано сприяли фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, брали участь у репресіях проти демократичної опозиції та громадянського суспільства, відповідальні за серйозні систематичні порушення прав людини. Їм буде заборонено в'їзд до Латвії, Литви та Естонії.

Читайте також: ООН розслідуватиме тиск білоруської "влади" на протестувальників

Дані про цих осіб весено до національного списку іноземців, яким заборонено в'їзд до Литви. Загалом у національних санкційних списках наразі перебуває 274 представники білоруської влади і силових структур.

"Білорусь бореться за незалежність своєї країни, це тривалий і складний шлях, однак я не сумніваюся, що білоруси досягнуть своєї мети. Ми, в свою чергу, засуджуємо вчинки тих людей, які, маючи владу і силу, використовують їх проти власних громадян", - зазначила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

На закінчення повідомляється, що МЗС Литви "продовжить уважно стежити за ситуацією в Білорусі, і, якщо вона буде погіршуватися і незаконний режим Лукашенка продовжить застосовувати насильство та репресії проти мирних демонстрантів, опозиції, громадянського суспільства і незалежних ЗМІ, - списки обмежувальних заходів (санкцій) щодо Білорусі як на національному рівні, так і на рівні ЄС будуть розширюватися і доповнюватися".

Читайте також: 19 країн підтримали створення міжнародної платформи для збору доказів злочинів режиму Лукашенка
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Segodnia den nezavisimosti Belorus.Tichanovska dala interviu u nas.Nas ministr ejio prestavil kak prezidenta Belorus.Neploxo ona govorit po angliski takze

https://www.delfi.lt/video/aktualijos/landsbergio-ir-cichanouskajos-komentarai-ziniasklaidai.d?id=86784723
показати весь коментар
25.03.2021 16:28 Відповісти
Кормите хорошенько нашу президентшу. Тут народ за нее голодает.
показати весь коментар
25.03.2021 16:39 Відповісти
и пинчук тоже ввёл санкции с опережением на апрель
показати весь коментар
25.03.2021 16:36 Відповісти
А наші Беня, Пінчук і Зеля попалі? Ані там барижнічают і покупают електроенергію. а свої АЕС відключають.
показати весь коментар
25.03.2021 16:50 Відповісти
Я пробую скласти пазли під назвою"Що робиться в Україні" у своїй голові і нічого не виходить.Деколи втрачається надія.І це найстрашніше.
показати весь коментар
25.03.2021 16:57 Відповісти
 
 