Країни Балтії запровадили санкції проти 118 чиновників режиму Лукашенка
Литва, Латвія, Естонія на знак солідарності з білоруським народом, який відзначає сьогодні День волі, у відповідь на репресії режиму Лукашенка внесли до національних санкційних списків ще 118 представників білоруського режиму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Литва разом із Естонією і Латвією проявили солідарність з жителями Білорусі, які борються за свою свободу. Поплічники режиму мають усвідомити - відповідь на використання ними жорсткої сили проти мирних жителів буде дуже суворою і недвозначною. Литва не стоятиме осторонь", - заявив глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс.
До списку внесені особи, які працюють у структурах МВС Білорусі й безпосередньо чи опосередковано сприяли фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, брали участь у репресіях проти демократичної опозиції та громадянського суспільства, відповідальні за серйозні систематичні порушення прав людини. Їм буде заборонено в'їзд до Латвії, Литви та Естонії.
Дані про цих осіб весено до національного списку іноземців, яким заборонено в'їзд до Литви. Загалом у національних санкційних списках наразі перебуває 274 представники білоруської влади і силових структур.
"Білорусь бореться за незалежність своєї країни, це тривалий і складний шлях, однак я не сумніваюся, що білоруси досягнуть своєї мети. Ми, в свою чергу, засуджуємо вчинки тих людей, які, маючи владу і силу, використовують їх проти власних громадян", - зазначила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
На закінчення повідомляється, що МЗС Литви "продовжить уважно стежити за ситуацією в Білорусі, і, якщо вона буде погіршуватися і незаконний режим Лукашенка продовжить застосовувати насильство та репресії проти мирних демонстрантів, опозиції, громадянського суспільства і незалежних ЗМІ, - списки обмежувальних заходів (санкцій) щодо Білорусі як на національному рівні, так і на рівні ЄС будуть розширюватися і доповнюватися".
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