Країни Балтії запровадили санкції проти 118 чиновників режиму Лукашенка

Литва, Латвія, Естонія на знак солідарності з білоруським народом, який відзначає сьогодні День волі, у відповідь на репресії режиму Лукашенка внесли до національних санкційних списків ще 118 представників білоруського режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Литва разом із Естонією і Латвією проявили солідарність з жителями Білорусі, які борються за свою свободу. Поплічники режиму мають усвідомити - відповідь на використання ними жорсткої сили проти мирних жителів буде дуже суворою і недвозначною. Литва не стоятиме осторонь", - заявив глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс.

До списку внесені особи, які працюють у структурах МВС Білорусі й безпосередньо чи опосередковано сприяли фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, брали участь у репресіях проти демократичної опозиції та громадянського суспільства, відповідальні за серйозні систематичні порушення прав людини. Їм буде заборонено в'їзд до Латвії, Литви та Естонії.

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Дані про цих осіб весено до національного списку іноземців, яким заборонено в'їзд до Литви. Загалом у національних санкційних списках наразі перебуває 274 представники білоруської влади і силових структур.

"Білорусь бореться за незалежність своєї країни, це тривалий і складний шлях, однак я не сумніваюся, що білоруси досягнуть своєї мети. Ми, в свою чергу, засуджуємо вчинки тих людей, які, маючи владу і силу, використовують їх проти власних громадян", - зазначила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

На закінчення повідомляється, що МЗС Литви "продовжить уважно стежити за ситуацією в Білорусі, і, якщо вона буде погіршуватися і незаконний режим Лукашенка продовжить застосовувати насильство та репресії проти мирних демонстрантів, опозиції, громадянського суспільства і незалежних ЗМІ, - списки обмежувальних заходів (санкцій) щодо Білорусі як на національному рівні, так і на рівні ЄС будуть розширюватися і доповнюватися".

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