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Страны Балтии ввели санкции против 118 чиновников режима Лукашенко

Страны Балтии ввели санкции против 118 чиновников режима Лукашенко

Литва, Латвия, Эстония в знак солидарности с белорусским народом, отмечающим сегодня День воли, и в ответ на репрессии режима Лукашенко внесли в национальные санкционные списки еще 118 представителей белорусского режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Литва вместе с Эстонией и Латвией проявили солидарность с жителями Беларуси, борющимися за свою свободу. Приспешники режима должны осознать – ответ на использование ими жесткой силы против мирных жителей будет очень строгим и недвусмысленным. Литва не будет стоять в стороне", – заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В список внесены лица, которые работают в структурах МВД Беларуси и непосредственно или косвенно способствовали фальсификации результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа, участвовали в репрессиях против демократической оппозиции и гражданского общества, ответственны за серьезные систематические нарушения прав человека. Им будет запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию.

Данные об этих лицах внесены в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву. В целом в национальных санкционных списках в данный момент находятся 274 представителя белорусских властей и силовых структур.

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"Беларусь борется за независимость своей страны, это длительный и сложный путь, однако я не сомневаюсь, что белорусы добьются своей цели. Мы, в свою очередь, осуждаем поступки тех людей, которые, обладая властью и силой, используют их против собственных граждан", – отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В заключение сообщается, что МИД Литвы "продолжит внимательно следить за ситуацией в Беларуси, и, если она продолжит ухудшаться и незаконный режим Лукашенко продолжит применять насилие и репрессии против мирных демонстрантов, оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ, - списки ограничительных мер (санкций) в отношении Беларуси как на национальном уровне, так и на уровне ЕС будут расширяться и дополняться".

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Segodnia den nezavisimosti Belorus.Tichanovska dala interviu u nas.Nas ministr ejio prestavil kak prezidenta Belorus.Neploxo ona govorit po angliski takze

https://www.delfi.lt/video/aktualijos/landsbergio-ir-cichanouskajos-komentarai-ziniasklaidai.d?id=86784723
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25.03.2021 16:28 Ответить
Кормите хорошенько нашу президентшу. Тут народ за нее голодает.
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25.03.2021 16:39 Ответить
и пинчук тоже ввёл санкции с опережением на апрель
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25.03.2021 16:36 Ответить
А наші Беня, Пінчук і Зеля попалі? Ані там барижнічают і покупают електроенергію. а свої АЕС відключають.
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25.03.2021 16:50 Ответить
Я пробую скласти пазли під назвою"Що робиться в Україні" у своїй голові і нічого не виходить.Деколи втрачається надія.І це найстрашніше.
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25.03.2021 16:57 Ответить
 
 