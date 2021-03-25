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обстріл (27087) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Світлодарська, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Світлодарська, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби 25 березня, було зафіксовано один ворожий обстріл українських позицій у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від селища Світлодарське, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Читайте також: Ворог застосував на Донбасі 120-мм міномети, гранатомети і кулемети. За добу - 7 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС
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Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Светлодарска, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 239
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25.03.2021 18:37 Відповісти
"Эпоха 25 марта" - это сильно!
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25.03.2021 18:38 Відповісти
А раненых сколько?
"Потерь нет", а раненых с тяжелыми ампутациями в госпиталях полно.
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25.03.2021 18:42 Відповісти
Это не считается...
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25.03.2021 18:49 Відповісти
Ну да, не они же или их дети без ног, рук остались.
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25.03.2021 18:51 Відповісти
"Перемие в действии"...
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25.03.2021 18:49 Відповісти
Коли пишуть, або кажуть, по відношенню до кадрових військ РФ в дирі : "найманці РФ", "терористи", "та сторона", або подібне, то підтримують путіна в твердженні, що РФ офіційно не веде війну з Україною.
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Світлодарська, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1631
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25.03.2021 20:33 Відповісти
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Світлодарська, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 913
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25.03.2021 20:35 Відповісти
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Світлодарська, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2159
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25.03.2021 20:48 Відповісти
 
 