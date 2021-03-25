Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Світлодарська, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби 25 березня, було зафіксовано один ворожий обстріл українських позицій у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від селища Світлодарське, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

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