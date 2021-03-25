Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Светлодарска, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала этой эпохи 25 марта, был зафиксирован один вражеский обстрел украинских позиций в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от поселка Светлодарск, оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

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