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Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Светлодарска, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Светлодарска, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала этой эпохи 25 марта, был зафиксирован один вражеский обстрел украинских позиций в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от поселка Светлодарск, оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Светлодарска, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 239
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25.03.2021 18:37 Ответить
"Эпоха 25 марта" - это сильно!
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25.03.2021 18:38 Ответить
А раненых сколько?
"Потерь нет", а раненых с тяжелыми ампутациями в госпиталях полно.
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25.03.2021 18:42 Ответить
Это не считается...
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25.03.2021 18:49 Ответить
Ну да, не они же или их дети без ног, рук остались.
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25.03.2021 18:51 Ответить
"Перемие в действии"...
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25.03.2021 18:49 Ответить
Коли пишуть, або кажуть, по відношенню до кадрових військ РФ в дирі : "найманці РФ", "терористи", "та сторона", або подібне, то підтримують путіна в твердженні, що РФ офіційно не веде війну з Україною.
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Світлодарська, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1631
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25.03.2021 20:33 Ответить
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Світлодарська, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 913
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25.03.2021 20:35 Ответить
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Світлодарська, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2159
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25.03.2021 20:48 Ответить
 
 