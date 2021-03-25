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Зеленський (22429) санкції (11297) РНБО (2244)

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування персональних економічних санкцій

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування персональних економічних санкцій

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про персональні економічні санкції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

У тексті указу наголошується: "Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування".

У рішенні РНБО про санкції зазначається: "Відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції" Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до юридичних осіб згідно з додатком.

3. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення.

4. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів".
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических санкций - Цензор.НЕТ 3486
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25.03.2021 21:06 Відповісти
Зніме зємєля патріотичні шаровари із грандів українського патріотизму і натягне на себе. І рейтинг тимчасово в Зємєлі виросте, і ціна на автогаз вже зросла на гривню, і виросте ще на 2-3гривні. Одна єрунда, рейтинг то звісно впаде, а от ціна на автогаз...
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25.03.2021 21:22 Відповісти
позвонят попы московской церкви за нужного человека и зелупа опять отменит санкции?!
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25.03.2021 21:06 Відповісти
Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических санкций - Цензор.НЕТ 2288
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25.03.2021 21:09 Відповісти
Какая содержательная новость.
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25.03.2021 21:14 Відповісти
Де додаток?
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25.03.2021 21:18 Відповісти
Ето фсё в фтайне и сикрете
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25.03.2021 21:37 Відповісти
Санкції невідомо проти кого.
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25.03.2021 22:44 Відповісти
 
 