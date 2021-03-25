Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических санкций

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных экономических санкциях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте главы государства.

В тексте указа отмечается: "В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается).

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования".

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В решении СНБО про санкции отмечается: "В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

1. Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

2. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к юридическим лицам согласно приложения.

3. Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 настоящего решения.

4. Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".