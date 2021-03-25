РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9722 посетителя онлайн
Новости
2 963 8
Зеленский (19042) санкции (11042) СНБО (4229)

Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических санкций

Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических санкций

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных экономических санкциях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте главы государства. 

В тексте указа отмечается: "В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается).

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в действие санкции СНБО против росСМИ, компаний и физлиц

В решении СНБО про санкции отмечается: "В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

1. Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

2. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к юридическим лицам согласно приложения.

3. Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 настоящего решения.

4. Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических санкций - Цензор.НЕТ 3486
показать весь комментарий
25.03.2021 21:06 Ответить
Зніме зємєля патріотичні шаровари із грандів українського патріотизму і натягне на себе. І рейтинг тимчасово в Зємєлі виросте, і ціна на автогаз вже зросла на гривню, і виросте ще на 2-3гривні. Одна єрунда, рейтинг то звісно впаде, а от ціна на автогаз...
показать весь комментарий
25.03.2021 21:22 Ответить
позвонят попы московской церкви за нужного человека и зелупа опять отменит санкции?!
показать весь комментарий
25.03.2021 21:06 Ответить
Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических санкций - Цензор.НЕТ 2288
показать весь комментарий
25.03.2021 21:09 Ответить
Какая содержательная новость.
показать весь комментарий
25.03.2021 21:14 Ответить
Де додаток?
показать весь комментарий
25.03.2021 21:18 Ответить
Ето фсё в фтайне и сикрете
показать весь комментарий
25.03.2021 21:37 Ответить
Санкції невідомо проти кого.
показать весь комментарий
25.03.2021 22:44 Ответить
 
 