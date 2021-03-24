Зеленский ввел в действие санкции СНБО против росСМИ, компаний и физлиц
Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против граждан России и российских компаний.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры".
В санкционный список попали ряд российских СМИ - "Интернет-пресса", "ТАСС", Лента.ру, Газета.ру, государственный медиахолдинг "Россия сегодня", "СМИ 2". Также в списке - ряд компаний, работающий в оккупированном Крыму: "Черноморнефтегаз", "Массандра", страховая компания "Росгосстрах" и другие.
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Также в списке следующие лица:
- Горовой Александр Владимирович, первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции;
- Казакова Валентина Львовна, начальник главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ, генерал-лейтенант полиции;
- Адзинов Кирилл Олегович, начальник управления по организации разрешительно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ;
- Левченко Олег Сергеевич, начальник управления по вопросам миграции главного управления министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, полковник полиции;
- Гурьянова Анна Алексеевна, начальник отдела управления федеральной миграционной службы России по Ростовской области в г. Новошахтинск;
- Хлыстов Владимир Александрович, начальник отдела по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел РФ по Неклиновскому району Ростовской области;
- Агарков Олег Павлович, начальник главного управления министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции;
- Башкин Александр Давыдович, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Вуколов Всеволод Львович, заместитель министра труда и социальной защиты РФ;
- Зубов Игорь Николаевич, статс-секретарь-заместитель министра внутренних дел РФ, государственный советник РФ 1 класса;
- Карлин Александр Богданович, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Меньщиков Владислав Владимирович, руководитель 1-й службы (службы контрразведки федеральной службы безопасности РФ, член правительственной комиссии РФ по миграционной политике;
- Нарусова Людмила Борисовна, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Рукавишникова Ирина Валерьевна, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Цепкин Олег Владимирович, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Минин Алексей Валерьевич;
- Моренец Алексей Сергеевич;
- Серебряков Евгений Михайлович;
- Сотников Олег Михайлович;
- Горшков Михаил Константинович;
- Моляков Сергей Александрович;
- Ганов Александр Николаевич;
- Рыженькин Леонид Кронидович.
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Кроме этого, под санкции попали депутаты Европарламента, ездившие в оккупированный Россией Крым:
- Виржини Жорон - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";
- Лакапель Жан-Лин - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";
- Оливье Филипп - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия".
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К лицам и компаниям из санкционного списка будут применены следующие экономические меры:
- блокировка активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
- другие санкции, которые будут отвечать принципам их применения, установленным законодательством (прекращение финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам/серверам, в том числе к субдоменам).
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Решение изменить санкции СНБО зеленский принял сегодня 23 марта. Из санкционного списка 2018 года исключили россиян Дмитрия и Алексея Ананьевых, из списка юридических лиц - российское акционерное общество "Башкирская содовая компания". Источник: https://censor.net/ru/n3255168
Почему мертвечук не сидит за финансирование терроризма???
Почему коломойский , укравший 5,5 миллиардов баксов не сидит?
третья весна идет...
На сайте президента Украины написали, что у Зеленского закончились полномочия
ну что сказать-вот за это респект. Не ожидал. Не побоялся.
Хуже станет тем, кто работает на врага. Мне этого достаточно.
«Без тебя, без тебя
все они не нужны станут без тебя.
Лишь Аваков, может, сможет без тебя».
https://youtu.be/Isq4Qkfe5LA