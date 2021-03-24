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Зеленський увів у дію санкції РНБО проти росЗМІ, компаній і фізосіб

Зеленський увів у дію санкції РНБО проти росЗМІ, компаній і фізосіб

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський ухвалив ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року "Про застосування, скасування та внесення змін в персональнв спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи".

До списку санкцій потрапила низка російських ЗМІ - "Интернет-пресса", "ТАСС", Лента.ру, Газета.ру, державний медіахолдинг "Россия сегодня", "СМИ 2". Також у списку – кілька компаній, що працюють в окупованому Криму: "Черноморнефтегаз", "Массандра", страхова компанія "Росгосстрах" і інші.

Також в списку такі особи:

- Горовий Олександр Володимирович, перший заступник міністра внутрішніх справ РФ, генерал-полковник поліції;

- Казакова Валентина Львівна, начальник головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ, генерал-лейтенант поліції;

- Адзінов Кирило Олегович, начальник управління з організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ;

- Левченко Олег Сергійович, начальник управління з питань міграції головного управління міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, полковник поліції;

- Гур'янова Ганна Олексіївна, начальник відділу управління федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в м. Новошахтинськ;

- Хлистов Володимир Олександрович, начальник відділу з питань міграції відділу Міністерства внутрішніх справ РФ по Некліновському району Ростовської області;

- Агарков Олег Павлович, начальник головного управління міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, генерал-лейтенант поліції;

- Башкін Олександр Давидович, заступник голови комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

- Вуколов Всеволод Львович, заступник міністра праці та соціального захисту РФ;

- Зубов Ігор Миколайович, статс-секретар-заступник міністра внутрішніх справ РФ, державний радник РФ 1 класу;

- Карлін Олександр Богданович, заступник голови комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

- Меньщиков Владислав Володимирович, керівник 1-ї служби (служби контррозвідки федеральної служби безпеки РФ, член урядової комісії РФ з міграційної політики;

- Нарусова Людмила Борисівна, член комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

- Рукавишнікова Ірина Валеріївна, перший заступник голови комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

- Цепкін Олег Володимирович, член комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

- Мінін Олексій Валерійович;

- Моренець Олексій Сергійович;

- Серебряков Євген Михайлович;

- Сотников Олег Михайлович;

- Горшков Михайло Костянтинович;

- Моляков Сергій Олександрович;

- Ганов Олександр Миколайович;

- Риженькін Леонід Кронидович.

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Крім цього, під санкції потрапили депутати Європарламенту, що їздили до окупованого Росією Крим:

- Віржіні Жорон - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія";

- Лакапель Жан-Лін - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія";

- Олів'є Філіп - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія".

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До особ і компаній з списку санкцій будуть застосовані такі економічні заходи:

- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торгових операцій;

- запобігання виведення капіталів за межі України;

- обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

- інші санкції, які будуть відповідати принципам їх застосування, встановленим законодавством (припинення фінансових операцій, заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі "Інтернет" до ресурсів / серверів, в тому числі до субдоменів).

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) росія (65129) санкції (11821) РНБО (2281)


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Топ коментарі
+12
Оно не сбавляет)))

Решение изменить санкции СНБО зеленский принял сегодня 23 марта. Из санкционного списка 2018 года исключили россиян Дмитрия и Алексея Ананьевых, из списка юридических лиц - российское акционерное общество "Башкирская содовая компания". Источник: https://censor.net/ru/n3255168
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24.03.2021 00:51
+12
За зебилизм и тупость. Впрочем, это одно и то же.
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24.03.2021 01:04
+12
Клоуна кусок.Поряд сидить викритий аґент фсб,вказівки дає...
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против росСМИ, компаний и физлиц - Цензор.НЕТ 305
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24.03.2021 01:27
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Правила форума Рада форумчан
у партии Шария есть такой себе православный спонсор.. который контролирует сейчас заправки БРСМ..
https://antikor.com.ua/articles/439015-setj_azs_brsm_nafta_agenta_fsb_i_sponsora_sharija_andreja_biby Сеть АЗС БРСМ Нафта агента ФСБ и спонсора Шария Андрея Бибы через прикормленных судей обобрала бюджет на миллиард
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24.03.2021 00:38 Відповісти
завизжим,когда твоя зеля на беню не брехливые санкции наложет -все остальное туфта ,серьезно никого не затрагивающая
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24.03.2021 00:43 Відповісти
Ты как путлер, рассказываешь про "смешные санкции". Одна и та же методичка.
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24.03.2021 00:46 Відповісти
Не смешные,а брехливые
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24.03.2021 01:42 Відповісти
главное не сбавлять темп в благих делах.
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24.03.2021 00:40 Відповісти
Оно не сбавляет)))

Решение изменить санкции СНБО зеленский принял сегодня 23 марта. Из санкционного списка 2018 года исключили россиян Дмитрия и Алексея Ананьевых, из списка юридических лиц - российское акционерное общество "Башкирская содовая компания". Источник: https://censor.net/ru/n3255168
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24.03.2021 00:51 Відповісти
ото і все?
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24.03.2021 01:38 Відповісти
Анан"євих сама рашка щимить. вони під судами.
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24.03.2021 01:40 Відповісти
И?
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24.03.2021 10:30 Відповісти
Интересно, меня забанили за "вату" или "порохоботов"? Впрочем, это одно и то же.
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24.03.2021 00:43 Відповісти
За зебилизм и тупость. Впрочем, это одно и то же.
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24.03.2021 01:04 Відповісти
А смысл в этих санкциях, если этих людей здесь нет? А кацапоСМИ еще при Порохе закрыли)))
Почему мертвечук не сидит за финансирование терроризма???
Почему коломойский , укравший 5,5 миллиардов баксов не сидит?
третья весна идет...
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24.03.2021 00:44 Відповісти
"А кацапоСМИ еще при Порохе закрыли" - Ложь, трансляцию кацапских сми запретили 25 марта 2014. То есть при Турчинове. А при Порохе как раз словно грибы после дождя начали вылезать все эти 112-е, ньюз-ваны и прочее медведчуковское говно. Спасибо Владимиру Александровичу, что наконец-то прикрыл эти мокшанские помойки.
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24.03.2021 00:50 Відповісти
Точно. Рабинвич аж ржал на трбуне ВР с этого "закрытия".
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24.03.2021 01:06 Відповісти
они б при любом наново вьілезли б.
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24.03.2021 01:41 Відповісти
Шо?)Порошенко закрыл тебе 80кацапских каналов и вконтакте с одноглазники в 2017м ,тупой зебильный черт)
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24.03.2021 07:30 Відповісти
Ты в самом деле не понимаешь или второе? Людей этих здесь нет, но многие продолжают иметь бизнес в Украине. То есть предатели продолжают зарабатывать у нас и на нас, а санкции заблокировали активы,торговые операции, то есть возможность продать /переоформить своё имущество. Ну а то , что многие одиозные личности не были лишены ранее своих званий , просто откровение. То есть все эти проффесоры и заслуженные юрысты, генералы-предатели не были разжалованы и уничтожены ранее. По поводу посадок, президент не может посадить, он использует для своих санкций все доступные ему рычаги, а суд, отреформированный сывочолым не работает, но , очень надеюсь, временно. Раньше рнбо была просто неработающей организацией, бездействующим атавизмом с непонятгыми функциями. Сейчас это образец для всех созданных и малоактивных антикоррупционных органов, вот такими должна быть их работа - с отчетливым результатом и эффектом в конце, а не с растворением громких дел в небытие
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24.03.2021 06:44 Відповісти
В отличие от тебя, Валерия, мне все равно, кто закрыл кацапское вещание, мне важен факт этого. А вот вы на г исходите, чтобы нивелировать правильные санкции снбо. Турчинов, кстати, был очень хорошим спикером. И мне жаль, что он не укрепил своим участием голос, например, а присоединился к Порошенко . Мне кажется, он меньше заточен на деньги, а чем больше проукраинских сил в парламенте, тем лучше.
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24.03.2021 09:57 Відповісти
Валерия, ну про крымский мост и санкции- ну кто бы говорил
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24.03.2021 10:37 Відповісти
Цензор но почему не пишешь главное. Что также будут применены другие ограничения, в том числе остановка финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставлять пользователям услуги по доступу к ресурсам. Это касается агентства ТАСС, МИА «Россия сегодня», новостных порталов «Газета.ру» и «Утро.ру», агрегатора СМИ2.
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24.03.2021 00:50 Відповісти
И на пианине он им играть боьше не будет...
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24.03.2021 01:07 Відповісти
Оговорка по Фрейду...
На сайте президента Украины написали, что у Зеленского закончились полномочия
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против росСМИ, компаний и физлиц - Цензор.НЕТ 5735
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24.03.2021 01:09 Відповісти
Больше Указов, хороших и разных. Нижний - тот, что позже. Какие-то тонкости административного управления.
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против росСМИ, компаний и физлиц - Цензор.НЕТ 3872
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24.03.2021 02:03 Відповісти
Клоуна кусок.Поряд сидить викритий аґент фсб,вказівки дає...
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против росСМИ, компаний и физлиц - Цензор.НЕТ 305
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24.03.2021 01:27 Відповісти
Петро Олексійович теж хотів, і, навіть, вже збирався!
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24.03.2021 01:48 Відповісти
Он тебе ,ватному рылу, одноглазники,вк и 80кацапских каналов закрыл-помню вашу всеобщую эпилепсию
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24.03.2021 03:05 Відповісти
а почему отельным приложением №3 идет : (Федеральное государственное казенное учреждение "Дом отдыха "Прибрежный" Федеральной Службы безопасности Российской Федерации") ???
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24.03.2021 01:51 Відповісти
или этот список для госкомпаний и там всего одна запись? (остальное частники, да физ лица.)
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24.03.2021 01:53 Відповісти
Кроме этого, под санкции попали депутаты Европарламента, ездившие в оккупированный Россией Крым

ну что сказать-вот за это респект. Не ожидал. Не побоялся.
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24.03.2021 09:29 Відповісти
молодец!
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24.03.2021 09:41 Відповісти
Большое спасибо Байдену. Какой валодя ручной мальчик.
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24.03.2021 10:00 Відповісти
Весь народ хочет настоящего патриота президента, чтобы он совершал действительно действия на защиту Украины и во благо Украины, а не фальшивых патриотов, у которых патриотизм строится для рейтинга, а на деле для воровства и чтобы у власти остаться весь его патриотизм. В человеческой природе есть некоторая порочность, которая в конце концов, как и все исходящее из природы, должна содержать в себе задатки к добрым целям; я говорю о склонности [человека] скрывать свои настоящие чувства и выставлять напоказ другие, считающиеся благородными и похвальными. Без сомнения, благодаря этой склонности скрывать свою природу и придавать себе лучший вид люди не только цивилизовались, но и постепенно в известной степени морализировались, так как, не будучи в состоянии сорвать маску благопристойности, честности и благонравия, всякий находил для себя школу для совершенствования в мнимых примерах добра, которые он видел среди окружающих. Однако эта склонность показывать себя лучше, чем на самом деле, и высказывать убеждения, которых в действительности нет, служит только предварительно для того, чтобы вывести человека из грубости и заставить его сначала по крайней мере усвоить манеры добра, известного ему, а затем, когда правильные основоположения уже развились и вошли в образ мышления, эта лживость должна быть постепенно искоренена, - потому что иначе она развращает душу и не дает добрым чувствам подняться из-под сорной травы красивой внешности. Надеюсь Зеленский станет патриотом и будет делать все во благо Украины. Если он сможет поднять свой дух на уровень выше в котором ценности его поднимутся настолько, что он не будет видеть ценности в деньгах и его ценность станет сделать что-то великое - сделать Украину успешной и если весь народ получит условия, в которых получит свободу и справедливость, что народ станет развиваться и улучшать страну, то тогда это будет успех президента. Потому что не может быть успешным президент, если его страна вся неуспешна, президента успех будет, если вся страна будет успешна, а если народ неуспешен, то и президент неудачник. И если мораль президента вырастет настолько, что он из своего окружения удалит всех - воров и предателей Украины, то это будет возвышение в уровне развития его и награда будет его величественна. Переступить, через негодяев - это стать выше их уровнем, а уровень их никчемен и презрен людьми.
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24.03.2021 10:03 Відповісти
А мне что с этого? Я стал жить лучше? Или хлеб подешевел?
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24.03.2021 10:04 Відповісти
А чего ты ожидал, интересно?
Хуже станет тем, кто работает на врага. Мне этого достаточно.
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24.03.2021 10:58 Відповісти
в дурдоме ВАЛЯНОК тоже трахают
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24.03.2021 11:18 Відповісти
****
«Без тебя, без тебя
все они не нужны станут без тебя.
Лишь Аваков, может, сможет без тебя».



https://youtu.be/Isq4Qkfe5LA

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24.03.2021 12:28 Відповісти
А санкционная lenta.ru спокойно открывается на мобильном телефоне (провайдер Киевстар).
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24.03.2021 14:12 Відповісти
 
 