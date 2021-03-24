Зеленський увів у дію санкції РНБО проти росЗМІ, компаній і фізосіб
Президент України Володимир Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський ухвалив ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року "Про застосування, скасування та внесення змін в персональнв спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи".
До списку санкцій потрапила низка російських ЗМІ - "Интернет-пресса", "ТАСС", Лента.ру, Газета.ру, державний медіахолдинг "Россия сегодня", "СМИ 2". Також у списку – кілька компаній, що працюють в окупованому Криму: "Черноморнефтегаз", "Массандра", страхова компанія "Росгосстрах" і інші.
Також в списку такі особи:
- Горовий Олександр Володимирович, перший заступник міністра внутрішніх справ РФ, генерал-полковник поліції;
- Казакова Валентина Львівна, начальник головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ, генерал-лейтенант поліції;
- Адзінов Кирило Олегович, начальник управління з організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ;
- Левченко Олег Сергійович, начальник управління з питань міграції головного управління міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, полковник поліції;
- Гур'янова Ганна Олексіївна, начальник відділу управління федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в м. Новошахтинськ;
- Хлистов Володимир Олександрович, начальник відділу з питань міграції відділу Міністерства внутрішніх справ РФ по Некліновському району Ростовської області;
- Агарков Олег Павлович, начальник головного управління міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, генерал-лейтенант поліції;
- Башкін Олександр Давидович, заступник голови комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;
- Вуколов Всеволод Львович, заступник міністра праці та соціального захисту РФ;
- Зубов Ігор Миколайович, статс-секретар-заступник міністра внутрішніх справ РФ, державний радник РФ 1 класу;
- Карлін Олександр Богданович, заступник голови комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;
- Меньщиков Владислав Володимирович, керівник 1-ї служби (служби контррозвідки федеральної служби безпеки РФ, член урядової комісії РФ з міграційної політики;
- Нарусова Людмила Борисівна, член комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;
- Рукавишнікова Ірина Валеріївна, перший заступник голови комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;
- Цепкін Олег Володимирович, член комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;
- Мінін Олексій Валерійович;
- Моренець Олексій Сергійович;
- Серебряков Євген Михайлович;
- Сотников Олег Михайлович;
- Горшков Михайло Костянтинович;
- Моляков Сергій Олександрович;
- Ганов Олександр Миколайович;
- Риженькін Леонід Кронидович.
Крім цього, під санкції потрапили депутати Європарламенту, що їздили до окупованого Росією Крим:
- Віржіні Жорон - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія";
- Лакапель Жан-Лін - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія";
- Олів'є Філіп - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія".
До особ і компаній з списку санкцій будуть застосовані такі економічні заходи:
- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;
- обмеження торгових операцій;
- запобігання виведення капіталів за межі України;
- обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
- інші санкції, які будуть відповідати принципам їх застосування, встановленим законодавством (припинення фінансових операцій, заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі "Інтернет" до ресурсів / серверів, в тому числі до субдоменів).
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Решение изменить санкции СНБО зеленский принял сегодня 23 марта. Из санкционного списка 2018 года исключили россиян Дмитрия и Алексея Ананьевых, из списка юридических лиц - российское акционерное общество "Башкирская содовая компания". Источник: https://censor.net/ru/n3255168
Почему мертвечук не сидит за финансирование терроризма???
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третья весна идет...
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ну что сказать-вот за это респект. Не ожидал. Не побоялся.
Хуже станет тем, кто работает на врага. Мне этого достаточно.
«Без тебя, без тебя
все они не нужны станут без тебя.
Лишь Аваков, может, сможет без тебя».
https://youtu.be/Isq4Qkfe5LA