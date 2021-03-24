Зеленський увів у дію санкції РНБО проти росЗМІ, компаній і фізосіб

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський ухвалив ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року "Про застосування, скасування та внесення змін в персональнв спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи".

До списку санкцій потрапила низка російських ЗМІ - "Интернет-пресса", "ТАСС", Лента.ру, Газета.ру, державний медіахолдинг "Россия сегодня", "СМИ 2". Також у списку – кілька компаній, що працюють в окупованому Криму: "Черноморнефтегаз", "Массандра", страхова компанія "Росгосстрах" і інші.

Також в списку такі особи:

- Горовий Олександр Володимирович, перший заступник міністра внутрішніх справ РФ, генерал-полковник поліції;

- Казакова Валентина Львівна, начальник головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ, генерал-лейтенант поліції;

- Адзінов Кирило Олегович, начальник управління з організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ;

- Левченко Олег Сергійович, начальник управління з питань міграції головного управління міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, полковник поліції;

- Гур'янова Ганна Олексіївна, начальник відділу управління федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в м. Новошахтинськ;

- Хлистов Володимир Олександрович, начальник відділу з питань міграції відділу Міністерства внутрішніх справ РФ по Некліновському району Ростовської області;

- Агарков Олег Павлович, начальник головного управління міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, генерал-лейтенант поліції;

- Башкін Олександр Давидович, заступник голови комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

- Вуколов Всеволод Львович, заступник міністра праці та соціального захисту РФ;

- Зубов Ігор Миколайович, статс-секретар-заступник міністра внутрішніх справ РФ, державний радник РФ 1 класу;

- Карлін Олександр Богданович, заступник голови комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

- Меньщиков Владислав Володимирович, керівник 1-ї служби (служби контррозвідки федеральної служби безпеки РФ, член урядової комісії РФ з міграційної політики;

- Нарусова Людмила Борисівна, член комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

- Рукавишнікова Ірина Валеріївна, перший заступник голови комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

- Цепкін Олег Володимирович, член комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

- Мінін Олексій Валерійович;

- Моренець Олексій Сергійович;

- Серебряков Євген Михайлович;

- Сотников Олег Михайлович;

- Горшков Михайло Костянтинович;

- Моляков Сергій Олександрович;

- Ганов Олександр Миколайович;

- Риженькін Леонід Кронидович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія погодиться, війна на Донбасі закінчиться за тиждень, - Кулеба

Крім цього, під санкції потрапили депутати Європарламенту, що їздили до окупованого Росією Крим:

- Віржіні Жорон - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія";

- Лакапель Жан-Лін - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія";

- Олів'є Філіп - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розширення НАТО і санкції - єдине, що тримає Росію в рамках, - Шмигаль

До особ і компаній з списку санкцій будуть застосовані такі економічні заходи:

- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торгових операцій;

- запобігання виведення капіталів за межі України;

- обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

- інші санкції, які будуть відповідати принципам їх застосування, встановленим законодавством (припинення фінансових операцій, заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі "Інтернет" до ресурсів / серверів, в тому числі до субдоменів).