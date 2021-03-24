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Якщо Росія погодиться, війна на Донбасі закінчиться за тиждень, - Кулеба

Якщо Росія погодиться, війна на Донбасі закінчиться за тиждень, - Кулеба

Усі шляхи вирішення конфлікту на Донбасі багато разів обговорювалися і є цілком зрозумілими, але Росія не дає можливості рухатися вперед у цьому питанні.

Про це в інтерв'ю словацькому виданню ".Tyžden" сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Якщо Москва політично вирішить дотримуватися власних обіцянок - а вони багато разів говорили, що Донбас має залишитися частиною України - і вирішить вивести свої війська, конфлікт може бути вирішений легко і досить швидко ... Якщо Росія погодиться зробити це завтра, конфлікт буде завершено за тиждень", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що президент РФ Володимир Путін розуміє лише мову сили, тому потрібно створити умови, які змусять його піти на поступки.

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"Ми перебуваємо в світі дипломатії і аргументів. Тому сила - це головне і питання в тому, хто і як зможе її використовувати", - зазначив дипломат.

Він додав, що питання полягає в тому, скільки часу знадобиться для того, щоб змусити Росію погодитися припинити конфлікт на Донбасі.

"Способи виведення військ, способи проведення виборів без участі Москви, все це давно докладно продумано. Тому нам варто запитувати себе, не "скільки часу знадобиться для припинення конфлікту?", а "скільки часу потрібно, щоб змусити Росію погодитися його припинити?", - пояснив Кулеба.

Автор: 

МЗС (4122) росія (65129) Донбас (22355) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
Если Россия согласится, война на Донбассе закончится за неделю, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7174
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24.03.2021 00:41
+8
Смешные вы Зепоцы !!! А если не выйдут, а наоборот попрут !? Нужно беспокоится, что у ВСУ нет плана действий на этот случай - боезапаса на ДВЕ недели активных боев, а вы про если-ни если...
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24.03.2021 00:49
+7
Россия никогда не согласится. Нужно понимать причину войны, чтобы выяснить следствие ее. Причина в том, что Россия наделяет себя свойством империи, которая должна расширяться постоянно. А Украину Россия вообще считает сферой своего влияния. И плюс Россия считает, что ее история корениться из Киева. Потому Россия не отпустит Украину, пока Россия наделяет себя вышеперечисленными свойствами и не переродится в другое государство или же второй вариант - это РФ прекратит свое существование и лишиться свойств этих. Если Украина поймет эти причины, то и действия должны поменяться следственно. То бишь Украина должна будет не РФ уговаривать о мире или т.п. А Украина должна будет действовать так, чтобы или изменить РФ и лишить свойств ее, о которых вначале писалось, или Украина должна будет действовать так, чтобы достичь цели уничтожения РФ, а то каким видом это будет сделано - санкциями и холодной войной Запада, или создать самое опасное вооружение - это тысячные войска хакеров, которые все электросети РФ смогут уничтожить и там настанет конец всему - апокалипсис, если все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать? все инструменты работают от сети. И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть. Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки. Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Или вариант еще - ядерное оружие поставить на вооружение, как все развитые страны и на ядерную страну не будет нападать РФ или Армию сделать супер мощной, а на это нужно море денег. Или в НАТО вступить и чтобы союзники войска прислали в защиту.
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24.03.2021 01:03
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Если Россия согласится, война на Донбассе закончится за неделю, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7174
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24.03.2021 00:41 Відповісти
не согласится, но попытаться точно нужно, желательно исчо раз 20-30...........
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24.03.2021 00:43 Відповісти
Смешные вы Зепоцы !!! А если не выйдут, а наоборот попрут !? Нужно беспокоится, что у ВСУ нет плана действий на этот случай - боезапаса на ДВЕ недели активных боев, а вы про если-ни если...
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24.03.2021 00:49 Відповісти
******, не все так просто: ху*ло уже 7 лет топчется на месте с "дамбасой", 7 лет его дрючат санкции за "крымнаш" и будут дрючить дальше, ему опять нужно рылам своих ватников скормить какую-нибудь "дедовупабеду" и опять за счет Украины, не сирии, не Грузии, не Молдовы и не быларуси, но Украины. Так что нечего жевать радужные сопли, а готовиться к освобождению своей земли и военным способом тоже - пусть это будет через 10 или 20 лет. Сейчас эту всю "тышу" надо "заморозить", да хоть миротворцами ООН на линии "соприкосновения".
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24.03.2021 01:03 Відповісти
Россия никогда не согласится. Нужно понимать причину войны, чтобы выяснить следствие ее. Причина в том, что Россия наделяет себя свойством империи, которая должна расширяться постоянно. А Украину Россия вообще считает сферой своего влияния. И плюс Россия считает, что ее история корениться из Киева. Потому Россия не отпустит Украину, пока Россия наделяет себя вышеперечисленными свойствами и не переродится в другое государство или же второй вариант - это РФ прекратит свое существование и лишиться свойств этих. Если Украина поймет эти причины, то и действия должны поменяться следственно. То бишь Украина должна будет не РФ уговаривать о мире или т.п. А Украина должна будет действовать так, чтобы или изменить РФ и лишить свойств ее, о которых вначале писалось, или Украина должна будет действовать так, чтобы достичь цели уничтожения РФ, а то каким видом это будет сделано - санкциями и холодной войной Запада, или создать самое опасное вооружение - это тысячные войска хакеров, которые все электросети РФ смогут уничтожить и там настанет конец всему - апокалипсис, если все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать? все инструменты работают от сети. И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть. Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки. Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Или вариант еще - ядерное оружие поставить на вооружение, как все развитые страны и на ядерную страну не будет нападать РФ или Армию сделать супер мощной, а на это нужно море денег. Или в НАТО вступить и чтобы союзники войска прислали в защиту.
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24.03.2021 01:03 Відповісти
Мысль неплохая, только нужно торопиться, все предприятия и компании стратегического значения в этом году переходят на собственный ПО и внутренний интернет, так что добраться к ним будет непросто, если вообще возможно,а разработанная ПО не совместима с майкрософт.
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24.03.2021 05:58 Відповісти
Ослан, твои соостадники - криворукие рукожопы, они неспособны создать что- либо ,кроме калаша с кривым дулом . У тебя есть эксклюзивные джинсы *Ливайс* с вшитыми сзади рукавами?
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24.03.2021 10:28 Відповісти
Если пан Байден согласится, то и вопрос так не будет стоять, бо от каазлабадии останутся только рожки да ножки, а виде банановых республик.
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24.03.2021 01:03 Відповісти
Afgan, Irak разве там была достигнута хоть какая то цель ?
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24.03.2021 01:35 Відповісти
ага, только она не стояла в виде прекращения хаоса и наступления мира
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24.03.2021 05:39 Відповісти
тобто за тиждень з території вийдуть впопочлєнци.
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24.03.2021 01:35 Відповісти
і бажано що б вони вийшли в расход )
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24.03.2021 07:21 Відповісти
Лучший способ убедить Россию прекратить захватывать Украину - это Украине измениться настолько внутри, чтобы в любой точке Украины не было ничего, за что бы РФ могла зацепиться. То бишь уничтожить абсолютно всю русскую культуру в Украине! И чтобы все граждане Украины - были Украинцами по всем своим свойствам!
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24.03.2021 01:46 Відповісти
Що воно меле? Галафастов 2?
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24.03.2021 02:00 Відповісти
"План Б по Донбассу" , как и следовало ожидать, оказался пустой болтовней Зеленского. Обещания установить мир в течении года, или уйти, если это не удастся, тоже. На срыв перемирия , возобновление обстрелов и рост потерь л\с ВСУ в результате этого Зеленский продолжает "борьбу за мир на Донбассе, не смотря на увеличение количества обстрелов". *
* «Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, год еще не прошел», - заявил он в фильме «Год президента Зеленского», который показали по телеканалу «Украина».
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
В марте 2020 года в интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит год с момента встречи «нормандской четверки» в декабре 2019. «Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе. По его словам, такой исход будет означать, что должен прийти другой человек.
(C) ZEинформ 22.03.21
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24.03.2021 02:29 Відповісти
Можно сказать только словами Макаревича:
Обещаньям я не верю,
И не буду верить впредь,
Обещаньям вериить,
Больше смысла нет
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24.03.2021 06:21 Відповісти
Ну шо, утырки зеленые, появился смысл извиниться перед Порохом за вранье. Четко и однозначно объяснена причина войны уже той властью, которую вы же и избрали. И второе: еще раз напоминаю обещание зеленского уйти в случае, если он войну остановить не сможет. Время выполнять обещания.
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24.03.2021 06:37 Відповісти
Цим "кульобам" ніяк не дійде, що є два шляхи вирішення даного питання. Це "мінські домовленості" або "російський варіант". І чим довше ігнорується виконання "мінських домовленостей", тим реальніше другий шлях. Отримання жителями ЛДНР російських паспортів - яскраве тому підтвердження.
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24.03.2021 07:49 Відповісти
Якщо Байден захоче, то Росія вийде з Донбасу за тиждень.
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24.03.2021 08:40 Відповісти
а якщо перетворити маск-ву (в перекладі з мови місцевих аборигенів - "гнила ріка") в "раДіААктівНиЙ пЄпЄЛ", то війна закінчиться за день!
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24.03.2021 08:48 Відповісти
Кулеба, це істина, яку вам вже два роки намагаються намагаються вкласти в ваші довбешки.
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24.03.2021 08:57 Відповісти
С орками кацапами или ты или тебя третьего не дано
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24.03.2021 09:02 Відповісти
 
 