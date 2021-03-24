Якщо Росія погодиться, війна на Донбасі закінчиться за тиждень, - Кулеба
Усі шляхи вирішення конфлікту на Донбасі багато разів обговорювалися і є цілком зрозумілими, але Росія не дає можливості рухатися вперед у цьому питанні.
Про це в інтерв'ю словацькому виданню ".Tyžden" сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Якщо Москва політично вирішить дотримуватися власних обіцянок - а вони багато разів говорили, що Донбас має залишитися частиною України - і вирішить вивести свої війська, конфлікт може бути вирішений легко і досить швидко ... Якщо Росія погодиться зробити це завтра, конфлікт буде завершено за тиждень", - сказав Кулеба.
Міністр нагадав, що президент РФ Володимир Путін розуміє лише мову сили, тому потрібно створити умови, які змусять його піти на поступки.
"Ми перебуваємо в світі дипломатії і аргументів. Тому сила - це головне і питання в тому, хто і як зможе її використовувати", - зазначив дипломат.
Він додав, що питання полягає в тому, скільки часу знадобиться для того, щоб змусити Росію погодитися припинити конфлікт на Донбасі.
"Способи виведення військ, способи проведення виборів без участі Москви, все це давно докладно продумано. Тому нам варто запитувати себе, не "скільки часу знадобиться для припинення конфлікту?", а "скільки часу потрібно, щоб змусити Росію погодитися його припинити?", - пояснив Кулеба.
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* «Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, год еще не прошел», - заявил он в фильме «Год президента Зеленского», который показали по телеканалу «Украина».
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
В марте 2020 года в интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит год с момента встречи «нормандской четверки» в декабре 2019. «Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе. По его словам, такой исход будет означать, что должен прийти другой человек.
(C) ZEинформ 22.03.21
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