Глава Євроради Мішель нагадав Путіну про необхідність виконання Мінських угод
Голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої, зокрема, обговорювалося виконання Мінських угод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Розмова відбулася в понеділок, напередодні саміту ЄС, запланованого на 25-26 березня. На ньому, як очікується, лідери Євросоюзу обговорять стратегію відносин з Росією.
Мішель зазначив, що відносини між Євросоюзом і Росією перебувають на спаді, є розбіжності з багатьох питань.
У поширеному представництвом ЄС повідомленні говориться, що Мішель сказав Путіну, що відносини "зможуть змінити напрямок тільки за наявності стійкого прогресу в таких питаннях, як виконання Мінських угод, припинення гібридних і кібератак щодо країн-членів і дотримання прав людини". Голова Євроради згадав і про справу Олексія Навального, знову закликавши звільнити його і розслідувати його отруєння.
У повідомленні Кремля про телефонну розмову Навальний не згадується. У ньому сказано, що Путін теж охарактеризував стан відносин Росії і ЄС як незадовільний, але поклав за це відповідальність на "неконструктивну, іноді конфронтаційну лінію партнерів".
Будь ласка, зачекайте...
_А, напомнил? Т. е. он просто запамятовал... Ну теперь всё будет в порядке, ага.
Вот этим?
Французская полиция ищет сбежавшего в Россию (!) водителя консула РФ (!!), который организовал преступную группу (!!!) для воровства и перепродажи велосипедов - хранили и продавали велики с территории консульства.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-chauffeur-d-un-diplomate-russe-de-strasbourg-soupconne-de-recel-de-velos-voles-1616438763 подробно
Которые, разумеется, на пользу.