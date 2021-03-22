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Новини Агресія Росії проти України
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путін (23325) Євросоюз (12775) мінські угоди (2227) Шарль Мішель (333)

Глава Євроради Мішель нагадав Путіну про необхідність виконання Мінських угод

Глава Євроради Мішель нагадав Путіну про необхідність виконання Мінських угод

Голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої, зокрема, обговорювалося виконання Мінських угод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Розмова відбулася в понеділок, напередодні саміту ЄС, запланованого на 25-26 березня. На ньому, як очікується, лідери Євросоюзу обговорять стратегію відносин з Росією.

Мішель зазначив, що відносини між Євросоюзом і Росією перебувають на спаді, є розбіжності з багатьох питань.

У поширеному представництвом ЄС повідомленні говориться, що Мішель сказав Путіну, що відносини "зможуть змінити напрямок тільки за наявності стійкого прогресу в таких питаннях, як виконання Мінських угод, припинення гібридних і кібератак щодо країн-членів і дотримання прав людини". Голова Євроради згадав і про справу Олексія Навального, знову закликавши звільнити його і розслідувати його отруєння.

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У повідомленні Кремля про телефонну розмову Навальний не згадується. У ньому сказано, що Путін теж охарактеризував стан відносин Росії і ЄС як незадовільний, але поклав за це відповідальність на "неконструктивну, іноді конфронтаційну лінію партнерів".
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Топ коментарі
+3
Гопника убеждать, что грабить не интеллигентно, по крайней мере глупо...
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22.03.2021 22:14
+2
Теперь выполнит?
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22.03.2021 22:09
+2
Формальность перед пролонгацией санкций.
Которые, разумеется, на пользу.
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22.03.2021 22:49
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Теперь выполнит?
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22.03.2021 22:09 Відповісти
А смысл? 🤔😳
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22.03.2021 22:12 Відповісти
Интересно,а он выразил глубокую озабоченность ?
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22.03.2021 22:13 Відповісти
Гопника убеждать, что грабить не интеллигентно, по крайней мере глупо...
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22.03.2021 22:14 Відповісти
с гопником нужно адекватными методами - вах, чувак, глянь - вон птичка полетела, и сразу бить по яйцам
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23.03.2021 01:55 Відповісти
как та помниться, ещё при порохе, писалось тут -если кто то не будет исполнять Минские, за это драть будет рашку. Однако правдой оказываеться, а вот и вся идея соглашении. Да ещё, запомните, вывод из територии Украины всех военных других стран, это в нашем понимание - где теририя Украины и кто естьвоенный других стран. Так что привет Украинскому Крыму и ватники, готовьтесь,будет вам туго и тяжко, но такого ваше судьба.
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22.03.2021 22:17 Відповісти
"Глава Евросовета Мишель напомнил Путину о необходимости выполнения Минских соглашений"
_А, напомнил? Т. е. он просто запамятовал... Ну теперь всё будет в порядке, ага.
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22.03.2021 22:20 Відповісти
"я не халявщик, - я партнёр" - выдал ***** в завершение своего базара )
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22.03.2021 22:23 Відповісти
Смешно
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22.03.2021 22:36 Відповісти
Кому это бельгиец напоминает?
Вот этим?
Французская полиция ищет сбежавшего в Россию (!) водителя консула РФ (!!), который организовал преступную группу (!!!) для воровства и перепродажи велосипедов - хранили и продавали велики с территории консульства.

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-chauffeur-d-un-diplomate-russe-de-strasbourg-soupconne-de-recel-de-velos-voles-1616438763 подробно
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22.03.2021 22:47 Відповісти
так нужны минские или нет ?
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22.03.2021 22:47 Відповісти
Формальность перед пролонгацией санкций.
Которые, разумеется, на пользу.
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22.03.2021 22:49 Відповісти
"Забув" сказати про Крим. Якийсь "дивний" склероз у європейців.
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22.03.2021 23:33 Відповісти
 
 