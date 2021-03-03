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"Немає Європи без України", - президент Євроради Мішель

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначає, що "немає Європи без України".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мішель заявив під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

"Немає Європи без України. Ми поділяємо спільні цінності: демократія, верховенство права, дотримання міжнародного права і прав людини", - сказав Мішель.

За словами глави Ради Європи, Євросоюз є найбільш надійним партнером для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Ми європейська нація, а не азіопська кацапія.
Тому нам шлях лише на Захід.
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03.03.2021 15:14
+3
Ещё бы немцы это осознали .
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03.03.2021 15:12
+2
Хто надійніші , то це США,Канада та В.Британія !!!!)))
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03.03.2021 15:13
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Ещё бы немцы это осознали .
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03.03.2021 15:12 Відповісти
Можливо!! А ось те що без України нема "Русского мира" ,це однозначно !!!))))
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03.03.2021 15:12 Відповісти
Важлива заява. І для України, і для ЗЕ. Хто б і як до ЗЕ не відносився.
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03.03.2021 15:13 Відповісти
Хто надійніші , то це США,Канада та В.Британія !!!!)))
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03.03.2021 15:13 Відповісти
Ми європейська нація, а не азіопська кацапія.
Тому нам шлях лише на Захід.
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03.03.2021 15:14 Відповісти
Пока что только слова... 🥴
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03.03.2021 15:15 Відповісти
Толерасти на інше нездатні !!)))
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03.03.2021 15:18 Відповісти
Вот чем собрались травить украинцев.
В Таллинне 31-летний мужчина умер после прививки.

"Сегодня поступила грустное известие из Ида-Таллиннской центральной больницы, где умер молодой 31-летний мужчина, сотрудник Спасательного департамента", - сообщила Уусклюла и выразила близким умершего глубокие соболезнования. "На настоящий момент у нас слишком мало данных, чтобы оценить, была ли вакцина и побочные эффекты связаны с нарушением здоровья, возникшим [у мужчины] позже, и смертью. Сейчас нам известно, что две недели назад, 17 февраля, после вакцинации вакциной AstraZeneca у мужчины поднялась температура и заболела голова. Это часто встречающиеся побочные эффекты, и обычно они проходят за несколько дней. Мы знаем, что человек принимал обезболивающие. К сожалению, не знаем, как долго это продолжалось", - рассказала Уускюла. На десятый день после вакцинации у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем и его госпитализировали. Сегодня, около 12 часов дня, он, к сожалению, скончался.
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03.03.2021 15:16 Відповісти
Взагалі то "в Эстонии по будням вакцинируют от коронавируса в среднем более тысячи человек, почти половине из которых вводят вторую дозу. В выходные статистика вакцинации меняется незначительно" (С)

https://rus.err.ee/1608102166/vrachi-objasnjajut-inertnost-vakcinacii-v-vyhodnye-dni-nehvatkoj-vakcin

Так що ймовірність того, що з десятків тисяч вакцінованих хтось випадково помре (з невідомих причин) не така вже мала. Заздалегідь пов'язувати це з вакціною (не Спутником, звісно) це фірмена фішка москалів. Лише москальські ресурси масово розмістили цей фейк.
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03.03.2021 15:46 Відповісти
И от спутника умирают и от этой жижи. Всё это экспериментальные вакцины с неизвестными последствиями.
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03.03.2021 17:48 Відповісти
Шарль все правильно сказал.
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03.03.2021 15:18 Відповісти
" Да ,били люди в наше время..."!!!)))
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03.03.2021 15:20 Відповісти
Я вже вчора писав,нехай Мішель починає новину,що в Україні дівчину за голе тіло хочуть посадити в тюрму.Це точно не верховенство права і не права людини.А географічно,ми завжди в Європі були.
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03.03.2021 15:19 Відповісти
щаз все кацапские тролляки закрепленные на цензоре себя проявят "Немає Європи без України", - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2980 смотрим
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03.03.2021 15:22 Відповісти
Європа може засосати рашку досмерті своїми беззубими деснами.
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03.03.2021 15:28 Відповісти
выразите озабоченность в достройке северного потока-2!
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03.03.2021 15:28 Відповісти
Невже через 30 років дійшло?
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03.03.2021 15:43 Відповісти
"Россию" тем более выдумали и украли для этого имя Руси (Киевской).Вот так!
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03.03.2021 16:31 Відповісти
Шарль еще тот юморист... "Немає Європи без України", - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 1968
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03.03.2021 15:51 Відповісти
Тогда придется утилизировать Фашистскую Федерацию. Ибо в ее рашисткую доктрину не входит не Украина, не обьединеная Европа.
Инфа сотка.
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03.03.2021 16:12 Відповісти
Но от России мы никак не отстанем https://kosatka.media/uk/category/***************/news/nardep-predlagaet-vvesti-sankcii-v-otnoshenii-importerov-**************
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03.03.2021 16:27 Відповісти
Раб сила
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03.03.2021 18:55 Відповісти
передайте этот месседж - немецкой комсомолке.....
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03.03.2021 19:24 Відповісти
 
 