"Немає Європи без України", - президент Євроради Мішель
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Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначає, що "немає Європи без України".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Мішель заявив під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.
"Немає Європи без України. Ми поділяємо спільні цінності: демократія, верховенство права, дотримання міжнародного права і прав людини", - сказав Мішель.
За словами глави Ради Європи, Євросоюз є найбільш надійним партнером для України.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
показати весь коментар03.03.2021 15:14
+3 Олег Петрович ed2c8e0a
показати весь коментар03.03.2021 15:12
+2 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар03.03.2021 15:13
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Тому нам шлях лише на Захід.
В Таллинне 31-летний мужчина умер после прививки.
"Сегодня поступила грустное известие из Ида-Таллиннской центральной больницы, где умер молодой 31-летний мужчина, сотрудник Спасательного департамента", - сообщила Уусклюла и выразила близким умершего глубокие соболезнования. "На настоящий момент у нас слишком мало данных, чтобы оценить, была ли вакцина и побочные эффекты связаны с нарушением здоровья, возникшим [у мужчины] позже, и смертью. Сейчас нам известно, что две недели назад, 17 февраля, после вакцинации вакциной AstraZeneca у мужчины поднялась температура и заболела голова. Это часто встречающиеся побочные эффекты, и обычно они проходят за несколько дней. Мы знаем, что человек принимал обезболивающие. К сожалению, не знаем, как долго это продолжалось", - рассказала Уускюла. На десятый день после вакцинации у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем и его госпитализировали. Сегодня, около 12 часов дня, он, к сожалению, скончался.
https://rus.err.ee/1608102166/vrachi-objasnjajut-inertnost-vakcinacii-v-vyhodnye-dni-nehvatkoj-vakcin
Так що ймовірність того, що з десятків тисяч вакцінованих хтось випадково помре (з невідомих причин) не така вже мала. Заздалегідь пов'язувати це з вакціною (не Спутником, звісно) це фірмена фішка москалів. Лише москальські ресурси масово розмістили цей фейк.
Инфа сотка.