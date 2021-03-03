"Нет Европы без Украины", - президент Евросовета Мишель
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Президент Европейского совета Шарль Мишель отмечает, что "нет Европы без Украины".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мишель заявил в ходе совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.
"Нет Европы без Украины. Мы разделяем общие ценности: демократия, верховенство права, соблюдение международного права и прав человека", - сказал Мишель.
По словам главы Совета Европы, Евросоюз является наиболее надежным партнером для Украины.
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+6 Ksenia VB
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+2 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий03.03.2021 15:13
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Тому нам шлях лише на Захід.
В Таллинне 31-летний мужчина умер после прививки.
"Сегодня поступила грустное известие из Ида-Таллиннской центральной больницы, где умер молодой 31-летний мужчина, сотрудник Спасательного департамента", - сообщила Уусклюла и выразила близким умершего глубокие соболезнования. "На настоящий момент у нас слишком мало данных, чтобы оценить, была ли вакцина и побочные эффекты связаны с нарушением здоровья, возникшим [у мужчины] позже, и смертью. Сейчас нам известно, что две недели назад, 17 февраля, после вакцинации вакциной AstraZeneca у мужчины поднялась температура и заболела голова. Это часто встречающиеся побочные эффекты, и обычно они проходят за несколько дней. Мы знаем, что человек принимал обезболивающие. К сожалению, не знаем, как долго это продолжалось", - рассказала Уускюла. На десятый день после вакцинации у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем и его госпитализировали. Сегодня, около 12 часов дня, он, к сожалению, скончался.
https://rus.err.ee/1608102166/vrachi-objasnjajut-inertnost-vakcinacii-v-vyhodnye-dni-nehvatkoj-vakcin
Так що ймовірність того, що з десятків тисяч вакцінованих хтось випадково помре (з невідомих причин) не така вже мала. Заздалегідь пов'язувати це з вакціною (не Спутником, звісно) це фірмена фішка москалів. Лише москальські ресурси масово розмістили цей фейк.
Инфа сотка.