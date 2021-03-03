"Нет Европы без Украины", - президент Евросовета Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель отмечает, что "нет Европы без Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мишель заявил в ходе совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

"Нет Европы без Украины. Мы разделяем общие ценности: демократия, верховенство права, соблюдение международного права и прав человека", - сказал Мишель.

По словам главы Совета Европы, Евросоюз является наиболее надежным партнером для Украины.

Также читайте: ЕС начинает новую программу поддержки Донбасса, - президент Евросовета Мишель