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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Совет Европы (667) Евросоюз (15905) Шарль Мишель (212)

"Нет Европы без Украины", - президент Евросовета Мишель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Президент Европейского совета Шарль Мишель отмечает, что "нет Европы без Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мишель заявил в ходе совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

"Нет Европы без Украины. Мы разделяем общие ценности: демократия, верховенство права, соблюдение международного права и прав человека", - сказал Мишель.

По словам главы Совета Европы, Евросоюз является наиболее надежным партнером для Украины.

Также читайте: ЕС начинает новую программу поддержки Донбасса, - президент Евросовета Мишель

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Ми європейська нація, а не азіопська кацапія.
Тому нам шлях лише на Захід.
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03.03.2021 15:14
+3
Ещё бы немцы это осознали .
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03.03.2021 15:12
+2
Хто надійніші , то це США,Канада та В.Британія !!!!)))
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03.03.2021 15:13
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Ещё бы немцы это осознали .
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03.03.2021 15:12 Ответить
Можливо!! А ось те що без України нема "Русского мира" ,це однозначно !!!))))
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03.03.2021 15:12 Ответить
Важлива заява. І для України, і для ЗЕ. Хто б і як до ЗЕ не відносився.
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03.03.2021 15:13 Ответить
Хто надійніші , то це США,Канада та В.Британія !!!!)))
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03.03.2021 15:13 Ответить
Ми європейська нація, а не азіопська кацапія.
Тому нам шлях лише на Захід.
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03.03.2021 15:14 Ответить
Пока что только слова... 🥴
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03.03.2021 15:15 Ответить
Толерасти на інше нездатні !!)))
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03.03.2021 15:18 Ответить
Вот чем собрались травить украинцев.
В Таллинне 31-летний мужчина умер после прививки.

"Сегодня поступила грустное известие из Ида-Таллиннской центральной больницы, где умер молодой 31-летний мужчина, сотрудник Спасательного департамента", - сообщила Уусклюла и выразила близким умершего глубокие соболезнования. "На настоящий момент у нас слишком мало данных, чтобы оценить, была ли вакцина и побочные эффекты связаны с нарушением здоровья, возникшим [у мужчины] позже, и смертью. Сейчас нам известно, что две недели назад, 17 февраля, после вакцинации вакциной AstraZeneca у мужчины поднялась температура и заболела голова. Это часто встречающиеся побочные эффекты, и обычно они проходят за несколько дней. Мы знаем, что человек принимал обезболивающие. К сожалению, не знаем, как долго это продолжалось", - рассказала Уускюла. На десятый день после вакцинации у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем и его госпитализировали. Сегодня, около 12 часов дня, он, к сожалению, скончался.
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03.03.2021 15:16 Ответить
Взагалі то "в Эстонии по будням вакцинируют от коронавируса в среднем более тысячи человек, почти половине из которых вводят вторую дозу. В выходные статистика вакцинации меняется незначительно" (С)

https://rus.err.ee/1608102166/vrachi-objasnjajut-inertnost-vakcinacii-v-vyhodnye-dni-nehvatkoj-vakcin

Так що ймовірність того, що з десятків тисяч вакцінованих хтось випадково помре (з невідомих причин) не така вже мала. Заздалегідь пов'язувати це з вакціною (не Спутником, звісно) це фірмена фішка москалів. Лише москальські ресурси масово розмістили цей фейк.
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03.03.2021 15:46 Ответить
И от спутника умирают и от этой жижи. Всё это экспериментальные вакцины с неизвестными последствиями.
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03.03.2021 17:48 Ответить
Шарль все правильно сказал.
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03.03.2021 15:18 Ответить
" Да ,били люди в наше время..."!!!)))
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03.03.2021 15:20 Ответить
Я вже вчора писав,нехай Мішель починає новину,що в Україні дівчину за голе тіло хочуть посадити в тюрму.Це точно не верховенство права і не права людини.А географічно,ми завжди в Європі були.
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03.03.2021 15:19 Ответить
щаз все кацапские тролляки закрепленные на цензоре себя проявят "Немає Європи без України", - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2980 смотрим
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03.03.2021 15:22 Ответить
Європа може засосати рашку досмерті своїми беззубими деснами.
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03.03.2021 15:28 Ответить
выразите озабоченность в достройке северного потока-2!
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03.03.2021 15:28 Ответить
Невже через 30 років дійшло?
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03.03.2021 15:43 Ответить
"Россию" тем более выдумали и украли для этого имя Руси (Киевской).Вот так!
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03.03.2021 16:31 Ответить
Шарль еще тот юморист... "Немає Європи без України", - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 1968
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03.03.2021 15:51 Ответить
Тогда придется утилизировать Фашистскую Федерацию. Ибо в ее рашисткую доктрину не входит не Украина, не обьединеная Европа.
Инфа сотка.
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03.03.2021 16:12 Ответить
Но от России мы никак не отстанем https://kosatka.media/uk/category/***************/news/nardep-predlagaet-vvesti-sankcii-v-otnoshenii-importerov-**************
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03.03.2021 16:27 Ответить
Раб сила
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03.03.2021 18:55 Ответить
передайте этот месседж - немецкой комсомолке.....
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03.03.2021 19:24 Ответить
 
 