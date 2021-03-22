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путин (30484) Евросоюз (16688) минские соглашения (3225) Шарль Мишель (246)

Глава Евросовета Мишель напомнил Путину о необходимости выполнения Минских соглашений

Глава Евросовета Мишель напомнил Путину о необходимости выполнения Минских соглашений

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого в т.ч. обсуждалось выполнение Минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Разговор состоялся в понедельник, накануне саммита ЕС, запланированного на 25-26 марта. На нем, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят стратегию отношений с Россией.

Мишель отметил, что отношения между Евросоюзом и Россией находятся на спаде, есть разногласия по многим вопросам.

В распространенном представительством ЕС сообщении говорится, что Мишель сказал Путину, что отношения "смогут изменить направление только при наличии устойчивого прогресса в таких вопросах, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак в отношении стран-членов и соблюдения прав человека". Глава Евросовета упомянул и о деле Алексея Навального, снова призвав освободить его и расследовать его отравление.

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В сообщении Кремля о телефонном разговоре Навальный не упоминается. В нем сказано, что Путин тоже охарактеризовал состояние отношений России и ЕС как неудовлетворительное, но возложил за это ответственность на "неконструктивную, иногда конфронтационную линию партнеров".

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Топ комментарии
+3
Гопника убеждать, что грабить не интеллигентно, по крайней мере глупо...
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22.03.2021 22:14
+2
Теперь выполнит?
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22.03.2021 22:09
+2
Формальность перед пролонгацией санкций.
Которые, разумеется, на пользу.
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22.03.2021 22:49
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Теперь выполнит?
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22.03.2021 22:09 Ответить
А смысл? 🤔😳
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22.03.2021 22:12 Ответить
Интересно,а он выразил глубокую озабоченность ?
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22.03.2021 22:13 Ответить
Гопника убеждать, что грабить не интеллигентно, по крайней мере глупо...
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22.03.2021 22:14 Ответить
с гопником нужно адекватными методами - вах, чувак, глянь - вон птичка полетела, и сразу бить по яйцам
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23.03.2021 01:55 Ответить
как та помниться, ещё при порохе, писалось тут -если кто то не будет исполнять Минские, за это драть будет рашку. Однако правдой оказываеться, а вот и вся идея соглашении. Да ещё, запомните, вывод из територии Украины всех военных других стран, это в нашем понимание - где теририя Украины и кто естьвоенный других стран. Так что привет Украинскому Крыму и ватники, готовьтесь,будет вам туго и тяжко, но такого ваше судьба.
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22.03.2021 22:17 Ответить
"Глава Евросовета Мишель напомнил Путину о необходимости выполнения Минских соглашений"
_А, напомнил? Т. е. он просто запамятовал... Ну теперь всё будет в порядке, ага.
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22.03.2021 22:20 Ответить
"я не халявщик, - я партнёр" - выдал ***** в завершение своего базара )
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22.03.2021 22:23 Ответить
Смешно
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22.03.2021 22:36 Ответить
Кому это бельгиец напоминает?
Вот этим?
Французская полиция ищет сбежавшего в Россию (!) водителя консула РФ (!!), который организовал преступную группу (!!!) для воровства и перепродажи велосипедов - хранили и продавали велики с территории консульства.

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-chauffeur-d-un-diplomate-russe-de-strasbourg-soupconne-de-recel-de-velos-voles-1616438763 подробно
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22.03.2021 22:47 Ответить
так нужны минские или нет ?
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22.03.2021 22:47 Ответить
Формальность перед пролонгацией санкций.
Которые, разумеется, на пользу.
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22.03.2021 22:49 Ответить
"Забув" сказати про Крим. Якийсь "дивний" склероз у європейців.
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22.03.2021 23:33 Ответить
 
 