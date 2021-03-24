Если Россия согласится, война на Донбассе закончится за неделю, - Кулеба

Все пути решения конфликта на Донбассе много раз обсуждались и являются вполне понятными, но Россия не дает возможности двигаться вперед в этом вопросе.

Об этом в интервью словацкому изданию ".Tyžden" сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний - а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины - и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро ... Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен за неделю", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин понимает только язык силы, поэтому нужно создать условия, которые заставят его пойти на уступки.

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"Мы находимся в мире дипломатии и аргументов. Поэтому сила - это главное и вопрос в том, кто и как сможет ее использовать", - отметил дипломат.

Он добавил, что вопрос заключается в том, сколько времени понадобится для того, чтобы заставить Россию согласиться прекратить конфликт на Донбассе.

"Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы, все это давно подробно продумано. Поэтому нам следует спрашивать себя, не "сколько времени понадобится для прекращения конфликта?", а "сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить?", - пояснил Кулеба.

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