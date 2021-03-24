Если Россия согласится, война на Донбассе закончится за неделю, - Кулеба
Все пути решения конфликта на Донбассе много раз обсуждались и являются вполне понятными, но Россия не дает возможности двигаться вперед в этом вопросе.
Об этом в интервью словацкому изданию ".Tyžden" сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний - а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины - и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро ... Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен за неделю", - сказал Кулеба.
Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин понимает только язык силы, поэтому нужно создать условия, которые заставят его пойти на уступки.
Читайте на Цензор.НЕТ: Представитель РФ в ТКГ Козак предложил политическим советникам "нормандского формата" прямые переговоры между Украиной и ОРДЛО, мы на такое не пойдем, - Арестович
"Мы находимся в мире дипломатии и аргументов. Поэтому сила - это главное и вопрос в том, кто и как сможет ее использовать", - отметил дипломат.
Он добавил, что вопрос заключается в том, сколько времени понадобится для того, чтобы заставить Россию согласиться прекратить конфликт на Донбассе.
"Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы, все это давно подробно продумано. Поэтому нам следует спрашивать себя, не "сколько времени понадобится для прекращения конфликта?", а "сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить?", - пояснил Кулеба.
Также на Цензор.НЕТ: Москва усиливает эскалацию на Донбассе путем открытия представительства российской партии, - МИД
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
* «Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, год еще не прошел», - заявил он в фильме «Год президента Зеленского», который показали по телеканалу «Украина».
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
В марте 2020 года в интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит год с момента встречи «нормандской четверки» в декабре 2019. «Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе. По его словам, такой исход будет означать, что должен прийти другой человек.
(C) ZEинформ 22.03.21
Обещаньям я не верю,
И не буду верить впредь,
Обещаньям вериить,
Больше смысла нет