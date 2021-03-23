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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД (6810) россия (93025) Донбасс (26950) Николенко Олег (301)

Москва усиливает эскалацию на Донбассе путем открытия представительства российской партии, - МИД

Москва усиливает эскалацию на Донбассе путем открытия представительства российской партии, - МИД

Министерство иностранных дел Украины рассматривает намерение открыть в оккупированных Донецке и Луганске представительство партии "Справедливая Россия - За правду" как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО.

Об этом говорится в предоставленном Укринформу комментарии представителя МИД Олега Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские власти продолжают открыто пренебрегать Минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания нынче неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле", - акцентировал дипломат.

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Николенко отметил, что задекларированная цель представительского центра "Справедливой России" способствовать реализации избирательных прав "граждан России" - жителей временно оккупированных территорий грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах.

Дипломат напомнил, что в последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму.

"Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований. РФ должна наконец начать выполнять взятые на себя обязательства для достижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права", - подчеркнул представитель МИД.

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Как сообщается на сайте российской партии "Справедливая Россия - За правду", председатель фракции "Справедливой России" в Государственной думе Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина "полномочным представителем партии на оккупированном Донбассе" и поручил ему создать в Донецке "представительский центр", который будет принимать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Топ комментарии
+3
То есть до этого было тишь да гладь?
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23.03.2021 12:21
+2
Под Калугой погиб экипаж дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика ТУ-22М. Просто катапульты сработали на земле во время запуска двигателей. Погибли три человека, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора. Об этом сообщает "Рамблер"...
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23.03.2021 13:08
+1
идиоты спортлото откройте
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23.03.2021 12:24
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То есть до этого было тишь да гладь?
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23.03.2021 12:21 Ответить
идиоты спортлото откройте
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23.03.2021 12:24 Ответить
Кто возьмёт билетов пачку, тот получит - Водокачку!
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23.03.2021 12:25 Ответить
минусуем один "бекфайер" под Калугой на березки...
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23.03.2021 12:47 Ответить
Под Калугой погиб экипаж дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика ТУ-22М. Просто катапульты сработали на земле во время запуска двигателей. Погибли три человека, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора. Об этом сообщает "Рамблер"...
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23.03.2021 13:08 Ответить
.. наградить командира корабля за принудительное катапультирование своего экипажа!! Зачёт сдан успешно!! За утилизированного командира полка отдельная благодарность! Можно продолжать дальше!
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23.03.2021 13:34 Ответить
Как параша может быть "справедливой"?
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23.03.2021 13:10 Ответить
Ту22 выстреливает кресла вниз!Зрелище,видать,грандиозное!
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23.03.2021 13:21 Ответить
Старый Ту-22К вниз...все ..трое. Там не нужен парашют...если на земле!! Припечатывает в бетон в состояние лепёшки. Здесь на Ту-22м3 все вверх... Парашют бывает спасал... Если вес катапультируемого бараний....)))) А тут в Шайковке видимо упитанные были кацапсины!)))
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23.03.2021 13:41 Ответить
Опять у кого то в АП намокнут памперсы
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23.03.2021 13:29 Ответить
Кацапы импровизируют, вводят новые повестки, мы в ответ вяло рефлексируем, и размазываем сопли по щекам...
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23.03.2021 13:58 Ответить
 
 