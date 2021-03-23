США и Россию ждут "тяжелые дни", - советник Байдена по нацбезопасности Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американо-российские отношения ждут "трудные дни" из-за того, что у стран есть разногласия по важным вопросам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом он сообщил в эфире MSNBC.

"Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым направлениям, в том числе в ядерной сфере, где мы несколько недель назад продлили на пять лет новый ДСНВ", - сказал он.

Также в ходе беседы Салливана спросили, было ли ошибочным высказывание Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Салливан сказал, что слова Байдена — это прямой ответ на прямой вопрос.

17 марта на телеканале ABC вышло интервью Джо Байдена, во время которого президента США спросили, считает ли он Владимира Путина убийцей, а он в ответ сказал "Ага. Да, считаю". Спустя сутки Путин ответил дразнилкой "Кто обзывается, тот сам так и называется".

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Путин также предложил президенту США провести дискуссию в онлайн-формате. Байден заявил, что они с Путиным поговорят "в какой-то момент". В МИД России сообщили, что США отказались от открытой дискуссии двух президентов.