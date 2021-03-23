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США и Россию ждут "тяжелые дни", - советник Байдена по нацбезопасности Салливан

США и Россию ждут

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американо-российские отношения ждут "трудные дни" из-за того, что у стран есть разногласия по важным вопросам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом он сообщил в эфире MSNBC.

"Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым направлениям, в том числе в ядерной сфере, где мы несколько недель назад продлили на пять лет новый ДСНВ", - сказал он.

Также в ходе беседы Салливана спросили, было ли ошибочным высказывание Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Салливан сказал, что слова Байдена — это прямой ответ на прямой вопрос.

17 марта на телеканале ABC вышло интервью Джо Байдена, во время которого президента США спросили, считает ли он Владимира Путина убийцей, а он в ответ сказал "Ага. Да, считаю". Спустя сутки Путин ответил дразнилкой "Кто обзывается, тот сам так и называется".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хочет сохранить отношения с США несмотря ни на что, - Песков

Путин также предложил президенту США провести дискуссию в онлайн-формате. Байден заявил, что они с Путиным поговорят "в какой-то момент". В МИД России сообщили, что США отказались от открытой дискуссии двух президентов.
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Топ комментарии
+34
США и Россию ждут "тяжелые дни", - советник Байдена по нацбезопасности Салливан - Цензор.НЕТ 3440
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23.03.2021 07:39
+26
Расею ждут упражнения по приседанию на бутылку. Хотя она в этом и так специалист.
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23.03.2021 07:32
+21
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
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23.03.2021 07:41
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Расею ждут упражнения по приседанию на бутылку. Хотя она в этом и так специалист.
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23.03.2021 07:32 Ответить
раньше параша была во мгле, а сегодня в климаксе )
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23.03.2021 07:38 Ответить
путло заставило импотенто- парашнико вспомнить что при совке у них лучше стоял...
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23.03.2021 08:04 Ответить
США и Россию ждут "тяжелые дни", - советник Байдена по нацбезопасности Салливан - Цензор.НЕТ 3440
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23.03.2021 07:39 Ответить
А кому сейчас легко?

США и Россию ждут "тяжелые дни", - советник Байдена по нацбезопасности Салливан - Цензор.НЕТ 4986
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23.03.2021 07:43 Ответить
ого сколько козломордых лайкнуло))
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23.03.2021 08:55 Ответить
Я так понимаю, ты выставил фото, где Байден упал на трапе?
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23.03.2021 09:18 Ответить
"Колдуй серенький медвед": как Путин заставил Байдена упасть с трапа с помощью коряги и перечницы
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ

Смертельное оскорбление «Ммм, да», нанесенное грязным сатанистом Байденом всем людям доброй воли в лице президента России Путина Владимира Владимировича, оставалось безнаказанным недолго. Ответ Москвы был молниеносным и жестоким, но в чем он выражался, пока не придумали, а зря.

Когда обиженный Путин https://www.unian.net/world/putin-otvetil-baydenu-prezident-rf-otreagiroval-na-slova-baydena-pogovorkoy-novosti-mira-11357209.html сказал , что кто как обзывается, тот так и называется, многие за загнивающим океаном вздрогнули от того, каким жутким детским голосом с младенческим прилепетыванием он это сделал. Некоторые даже в России поняли его настолько неправильно, что крымский сенатор Ковитиди, глотая слезы, https://tsargrad.tv/news/krymskij-senator-predlozhila-sozdat-igru-o-vossoedinenii-poluostrova-i-rossii_334242 предложила создать для Путина напоследок какие-нибудь игры и мультфильмы о присоединении Крыма, мол, раз уж Владимир Владимирович начал так явно пускать младенческие бульбочки, то пусть у него, по крайней мере, будет чем по-настоящему приятным поиграться, тем более что мультики про гиперзвуковые ракеты, кажется, выглядят для него уже слишком сложными.

Но Путин снова всех переиграл. Уже на следующий день, поднимаясь по трапу самолета, сатанинский Байден несколько раз споткнулся, и не было бы в том для человека, недавно получившего https://www.unian.net/world/dzho-bayden-u-novogo-prezidenta-ssha-diagnostirovali-dve-treshchiny-na-noge-novosti-mira-11237534.html травму ноги , ничего удивительного, если бы российская пресса не заметила, как «Сонный Джо» при этом пять раз упал, скатился вниз безвольной куклой, переломал себе все кости, четыре раза уснул и как минимум трижды умер от старости, альцгеймера, склероза и общего физического угасания. «Путин просто пожелал Байдену здоровья. А тут президент США возьми да упади...», - радостно https://tsargrad.tv/news/durnoj-znak-oshibku-borisa-elcina-povtoril-dzho-bajden_334988 намекает российская пресса. Совпадение? Не думаем.

Чтобы понять, что именно случилось с увядшим заокеанским стариком, нужно знать, что в это время делал юный Владимир Путин. А в это время юный Владимир Путин обманчиво бесцельно блуждал кругами по тайге по колено в снегу в сопровождении бессменного толстого Шойгу. Кремлевский пул https://www.youtube.com/watch?v=pTFMAOMUOpk&ab_channel=TASS пестрит видеозаписями искрометного путешествия (на каждом кадре Владимир Владимирович в новой курточке - очевидно, прошлую он уже запачкал, играя в луже в подводную лодку). Вот Путин делает дыр-дыр за рулем настоящего вездехода, тыкаясь то вправо, то влево, то в ручей. Вот Путин лезет в бурелом, останавливается, смотрит, куда делась лопаточка, что-то бормочет. Вот Путин опять свисает с вездехода. Вот толстое Шойгу ведет Путина в свою творческую мастерскую и показывает ему безобразные коряги, прикладывает одну корягу к другой и со странной улыбкой говорит: «Получается вот такая маленькая сосна». «Ух ты, халасо!» - улыбается Путин, опять что-то бормочет, берет корягу и с отвращением кидает ее обратно в ящик. Вот толстое Шойгу сажает Путина за стол на улице и дает ему бутылочку. «Класиво! - говорит Путин, глядя непонятно куда. - Халасо!». С этими словами он переворачивает баночку с перцем, но якобы даже не замечает этого. «Упавшая перечница - послание Байдену», - немедленно https://tsargrad.tv/news/na-stole-putina-v-tajge-razgljadeli-sekretnoe-poslanie-bajdenu_335220 подмечает российская пресса.

В чем заключается послание, на первый взгляд непонятно. Еще непонятнее - что это вообще было. А между тем, вся эта езда кругами, ползанье по снегу, игры с корягами и прочие обманчиво примитивные действия главы Российского государства, единственный толк от которых - продемонстрировать русским людям, что их правитель еще в состоянии худо-бедно передвигаться по тайге без шапки (https://tsargrad.tv/news/takim-putina-eshhjo-ne-videli-redkie-kadry-obnarodoval-kremljovskij-pul_335137 на самом деле нет ) - имеет глубокий сакральный смысл.

Как сообщает российская пресса, еще в прошлом году Администрация президента России тайно https://tsargrad.tv/news/dlja-putina-kupili-sbornik-magii-valerij-solovej-ubezhdaet-ukraincev-v-sushhestvovanii-vedm_334984 приобрела «за огромные деньги» сборник ритуалов церемониальной магии «для оперативного применения». Нетрудно догадаться, что ритуал таежного блуда Путина с корягами и перечницей был почерпнут им именно оттуда. И если прислушаться к невнятному бубнежу главы Российского государства, то не исключено, что удастся расслышать: «Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медвед»...

Бабах, Байден упал с самолета!

А ты не говори про Путина плохие слова, жадина-говядина зеленый огурец. Плохи были шутки с Вовой Путиным и раньше, а теперь втрое горше будут. Не на того напали, господин Байден, и это только начало.

https://www.unian.net/world/bayden-protiv-putina-vasiliy-rybnikov-o-situacii-mezhdu-putinym-i-baydenom-novosti-mira-11361289.html Василий РЫБНИКОВ
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23.03.2021 10:09 Ответить
Зато путлер мелкая сороконожка в сравнении со сралиным и гитлером . Мелкая пакостная вошь может только обитать в среде поголовных шовинистов.Там они все самые сильные,правельные.гуманные,хоть и рабы хремляди, но при этом с беспредельным поведением в постоянном дерьме.И их лидеру народ рашки уже готов в рот дать.
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23.03.2021 12:18 Ответить
Телеграм-канал https://t.me/generalsvr «Генерал СВР»
Прошедшие выходные Владимир Путин и Сергей Шойгу провели в Сибири. Это прежде всего шоу для широкой аудитории.
О том, зачем Шойгу действительно таскает полутруп Путина в Сибирь, мы уже рассказывали в прошлом году, когда описывали суеверия российского президента. Шойгу уже много лет возит Путина в Сибирь в так называемые "места силы ". В сущности, посещение "шаманов" и проведение обряда в день весеннего равноденствия и было основной целью поездки. "Обряд" по обещанию Шойгу должен вернуть Путину утраченные здоровье, удачу, а если повезёт, то и потенцию, и наслать беды на врагов. Напоминаем, что Путин и Шойгу ревностные христиане на широкую публику.
ВНИМАНИЕ! ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ ШОКИРОВАТЬ, ПРОСЬБА ЛЮДЯМ СО СЛАБЫМИ НЕРВАМИ ДАЛЬШЕ НЕ ЧИТАТЬ! Мы знаем и утверждаем, что в этот раз "обряд" включал в себя жертвоприношение. Мы не будем описывать это отвратительное и омерзительное действо, которое произвело тягостное впечатление даже на сотрудников ФСО, но была зверски умерщвлена чёрная собака (по словам шаманов, рожденная в день осеннего равноденствия в прошлом году, то есть, по сути, щенок), а Путин в конце обряда выпил жертвенной крови из сердца животного. Что с психикой у Путина можете вообразить сами, но участие в подобных "мероприятиях" говорит, как минимум, о полной потере адекватности.
Обращаем внимание правоохранительных органов и защитников животных на это событие. Весь процесс "обряда" это извращенная патологическая жестокость и садизм. После "обряда" Путин получил череп жертвенного животного, который по рекомендации "шаманов" должен быть помещен у него в спальне.

Теперь вы понимаете, почему Путин боится "шамана" Габышева и приказал поместить его на принудительное лечение. Президент России Владимир Путин верит в этот бред и принимает в нем непосредственное участие.
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23.03.2021 15:10 Ответить
Даёшь балет "Лебединое озеро" по всем телевизионным каналам РФ, как 10 ноября 1982 года и 4 февраля 1984 года...
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23.03.2021 11:00 Ответить
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
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23.03.2021 07:41 Ответить
"..на все вопросы один ,один ответ..и никакого другого нет"))
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23.03.2021 07:44 Ответить
Короче...деда ПыНю будут е...ь по возвращению из Сибири)
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23.03.2021 07:47 Ответить
США и Россию ждут "тяжелые дни", - советник Байдена по нацбезопасности Салливан - Цензор.НЕТ 758
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23.03.2021 07:48 Ответить
Может, в Штатах они и тяжёлыми будут, а вот у }{уйла- точно критическими.
США и Россию ждут "тяжелые дни", - советник Байдена по нацбезопасности Салливан - Цензор.НЕТ 3606
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23.03.2021 07:56 Ответить
Раше будет тяжело, только если США, УСПЕШНО, надавят на своих сателлитов из ЕС. Сами США, уже, практически давить не могут, там рычагов нет. Товарооборот 23 млрд $ в принципе ничтожен. Что там? Сеть закусочных МакДональдс, заводы "Форд", ракетные двигатели Р-190, добыча нефти в Арктике, да и пожалуй все. Что опасно, то сближение Раши и Китая. То гремучая смесь.
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23.03.2021 08:04 Ответить
Китаю Рашка нужна, как зайцу триппер. Чего только стоит китайское динамо раиськиного газа. Разве что территории. Но их китайцы и без взаимной любви отожмут.
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23.03.2021 08:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/170942 Раша, для Китая, жизненно необходима, как и наоборот. И те и другие, под санкциями США, кстати, фактически, почему Китай под санкциями, я не понимаю. Объяснение одно - Китай стремительно развивается, и по оценке Блумберг, в 2025 году будет единоличным лидером мировой экономики. Американцев это пугает, и они пытаются "тормознуть" китайцев, что крайне сложная задача. Насчет отжать территории, это глупость. Раша в военном отношении, несравнимо сильнее Китая. Сейчас Китай АРЕНДУЕТ, крайне незначительную территорию на ДВ, причем ту, от аренды которой, отказались местные, по програме ДВ гектар. Китайцы там овощи выращивают.
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23.03.2021 15:04 Ответить
Рома, вы сами и ответили на свой вопрос. Или у вас отжать-это обязательно силовой сценарий? Все верно, китайцы там овощи выращивают, а ещё перестали массово вывозить лес( почему-то), китайцы покупают недвижимость, строят небольшие предприятия, женятся на местных женщинах, делают им детей, переписывают указатели и названия улиц на китайский язык, перевозят своих родственников из Китая.... И через 50 лет, как вы сказали, аренды незначительных территорий ДВ, вполне себе станут китайскими провинциями.
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23.03.2021 23:21 Ответить
паРаша цікавить Китай виключно як - дійна корова . На азіатському ринку вони скоріше - конкуренти , ніж партнери . .
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23.03.2021 08:13 Ответить
Не товарооборотом единым... Технологии, займы... Уже было анонсировано (если бы еще и приняли...) -- паршивого шурупа рашка не получит, а если какая сволочь, одолжит рашке хоть пару центов --- сама окажется под санкциями..
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23.03.2021 13:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/484354 Знаешь, если перетянуть гайку, то резьбу сорвешь, именно этим, сейчас, и занимаются США. США давят на ЕС, требуя санкций для Раши, Ирана, а сейчас и Китая. ЕС, все меньше хочет быть "мальчиком на побегушках", и по большому счету в ЕС осталось 4 - ре, безоговорочно послушных страны - Польша, и прибалты, причем роль последних, в мировой политике, практически равна нулю, остальные, все больше, начинают брыкаться.
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23.03.2021 15:16 Ответить
Да нет уже в балалайне никакой резьбы, одни понты.. да, на нас она еще может попытаться напасть, а уже, например, на Турцию ( даже если бы и не была в НАТО) -- утрутся, пораздувают щеки, подавят помидоры...
Просто Германия --- забыла весну 1945 года, Венгрия --- ноябрь 1956 г, Чехия --- танки на улицах Праги осенью 1968, далее -- везде...
При желании одни США могут загнать скрепостан в каменный век, без никакой войны... надеюсь, что так и будет...
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23.03.2021 16:37 Ответить
Я не говорил о балалайке. Я говорю о США и ЕС, США и Китае. С Рашей там все ясно, отношений с США, практически нет. О нападениях. Про Германию, я преклоняюсь перед победителями над фашистами. СССР, спас тогда мир. В Прагу, на танке, въезжал и мой дядя, украинец, и подавляющее большинство там были украинцы, так как л/с, и техника, были из прикарпатского ВО., думаю и в Венгрии было то же самое. Скажешь, приказали и поехали? А кто приказал? И Хрущев, и Брежнев до Политбюро, были первыми секретарями ЦК КПСС УКРАИНЫ. А насчет США, не надо иметь особых иллюзий, они король, но уже не туз. Лет через пять, Китай будет рулить мировыми процессами.
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23.03.2021 17:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/484354 И еще, Полубес, я глубоко уверен, что Раша не нападет на Украину, и завоевывать ее не станет. В Украине этот психоз нагнетается. Раша помогает Донбассу древним вооружением, и советниками. В боестолкновениях, регулярные части, там участия не принимают, поэтому и в плен не попадают. Завоевать Украину? Что это даст Раше, кроме головной боли, и астрономических трат на восстановление этих территорий. Им что, Крыма мало? Так там 90% населения за них С материковой Украиной, другое дело.
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23.03.2021 17:14 Ответить
Я тоже преклоняюсь перед победителями фашизма, и мой дед , красноармеец,рядовой -- также пришел в Германию, и мой дядя, командир батареи в 23 года лег в землю Румынии, и отец с 1944 года на минном тральщике утюжил Черное море .....я немного про других "победителей", тех, которые убивали, насиловали, грабили мирное население... По данным военной прокуратуры, «в первые месяцы 1945 г. за совершенные бесчинства по отношению к местному населению было осуждено военными трибуналами 4148 офицеров и большое количество рядовых. (Источник информации портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/krasnaia-armiia-v-ievropie-v-1945-ghodu-v-kontiekstie-informatsionnoi-voiny)
Как видите, офицеров еще сумели пересчитать, а рядовых...
Немцы, чехи, венгры, корейцы, афганцы, сирийцы, украинцы --- с огромной благодарностью вспроминают "освободителей", потерявших человеческий облик...
Что даст раше нападение на Украину? А величие!! Они от этого величия -- скоро лопнут!
Никакого расчета (что это даст?) там и близко нет!
Ну, и восстанавливать -- ничего они не собираются... и усиленно готовят Майнилу и Гляйвиц....



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23.03.2021 19:20 Ответить
Конечно Россию и Штаты ожидают тяжёлые времена, шутка сказать, у руля оказались: маразматик и ещё более маразматик.
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23.03.2021 08:09 Ответить
санкции на пользу......
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23.03.2021 08:18 Ответить
Це добре. Дуже шкода що в ці часи у нас на чолі чмо.
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23.03.2021 08:37 Ответить
Демократов критикуют за безответственность. Поэтому они повсюду тулят это свое ядерное соглашение. Мол не волнуйтесь, мы это несерьезно, мы не хотим войны.
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23.03.2021 08:44 Ответить
рашку будуть дробити.
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23.03.2021 08:49 Ответить
дааа очень тяженые и окорочков больше не будет, только чебурнет и туризм в северную корею, пусть посмотрят как хорошо люди живут без айфонов и проклятого доллара.
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23.03.2021 08:57 Ответить
офф топ
лошадь в Китае гривою махает.....

Лавров во время визита в Китай заявил, что у расеи разрушены отношения с Евросоюзом
Вину за это глава МИДа возложил на Брюссель. По его словам, такая ситуация привела к тому, что отношения расеи с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами.....

Доигралась шпана в геополитику.....
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23.03.2021 09:16 Ответить
Отношения с Китаем развиваются быстро, как у жабы с гадюкой.
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23.03.2021 09:34 Ответить
скорее как у кролика с удавом, причем удав-ето Китай
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23.03.2021 10:37 Ответить
Впечатляют огромаднейшие успехи моцковского МИДа под руководством старой унылой Лошади по созданию наилучших внешнеполитических условий для "неуклонного экономического развития РФ"...
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23.03.2021 11:07 Ответить
а потом, после трудных дней, по доброте душевной опять будут подкармливать кацапов "ножками буша", пока у них опять вяличие не проснется. и так по кругу...
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23.03.2021 09:18 Ответить
Может, к тому времени , изобретут лекарство от идиотизма, для многих западных политиков...
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23.03.2021 14:05 Ответить
Лавровская лошадь ездила аж в Поднебесную не для того, чтобы рассказать о "плохом Брюсселе", хотя для кацапстана все плохие, кому они нагадили и их перестали любить... Лошадь, очсевидно хочет впрячь Китай в одну упряжку для борьбы с ненавистной Госдепией...
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23.03.2021 09:51 Ответить
Интересно, если Китай будет бороться с США, то кому они будут продавать всю ту срань, которую производят? Рашке?
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23.03.2021 11:54 Ответить
На CNN пошёл поток материалов о том, какие кацапы уроды. В частности про пытки в ментовках. Походу готовят общественное мнение.
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23.03.2021 11:53 Ответить
как говорил незабвенный друг путина витя ростовский, россия играет в безкозырку, все козыри в других руках. Танк армата даже неедет, бусурманы бьют боевыми дронами прямо из анкары, с 400 не летит,космонавты катапультируются прямо из космоса, ядерное оружие страшно даже подымать, а вдруг взорвется на старте, шаманы не помогают, а самолеты-индусы уже даром не берут, новичок не дейстует (слишком много отказов), а в старичка на руках козырей нет. Уже слышно глухое роптание - акела может промахнуться. таки да плохи дела
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23.03.2021 12:56 Ответить
"новий ДСНВ"?

Цензор, ви серйозно?! що за дилетантство?! Перестаньте базово писати російською, а потім робити криві переклади українською. Вас читає уся країна. Навчіться українській нарешті!
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23.03.2021 13:27 Ответить
 
 