Путин хочет сохранить отношения с США несмотря ни на что, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет стремиться сохранить отношения с США даже после недавнего высказывания американского президента Джозефа Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета.ру.

"Президент заявлял желание продолжать отношения несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира", — сказал Песков в ответ на вопрос, ждет ли мир новая холодная война.

При этом Песков добавил, что "мы не можем не учитывать высказываний Байдена".

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Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.

Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире.