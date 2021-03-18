В Еврокомиссии согласны с Байденом, что Путин - убийца

В Еврокомиссии официально назвали Владимира Путина, как президента РФ, ответственным за противоправные действия его страны в Украине и за агрессивную политику против других стран.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Набила Массрали, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Именно так она ответила на вопрос журналистов, согласен ли высокий представитель ЕС со вчерашним утверждением президента США о том, что Путин является убийцей.

"К сожалению, есть длинный список неудачных и уже совершенных покушений на убийство, совершенных против критических и независимых фигур в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих случаев не были расследованы, они остаются нераскрытыми, и нападавшие не были привлечены к ответственности", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

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"В случае с покушением на убийство Алексея Навального, а также с покушением на Сергея и Юлию Скрипачей ЕС наложил санкции на тех, кто вовлечен в этот, включая российских военных, представителей разведки и специализированных российских агентств по химическим исследованиям. Российские власти также осуществили незаконные действия в Украине и оставили следы в других конфликтах по соседству с ЕС и за его пределами. Как президент Российской Федерации Владимир Путин, в конечном итоге, несет ответственность за политику российских властей и за их действия", - заявила Массрали.

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Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, означает ли такой ответ, что ЕС согласен с позицией президента США относительно российского президента, представитель ЕС Эрик Мамер отметил, что политика Еврокомиссии - не комментировать комментарии, поэтому ответ представительницы Еврокомиссии содержит исключительно то, о чем она сказала.