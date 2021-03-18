В Еврокомиссии согласны с Байденом, что Путин - убийца
В Еврокомиссии официально назвали Владимира Путина, как президента РФ, ответственным за противоправные действия его страны в Украине и за агрессивную политику против других стран.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Набила Массрали, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Именно так она ответила на вопрос журналистов, согласен ли высокий представитель ЕС со вчерашним утверждением президента США о том, что Путин является убийцей.
"К сожалению, есть длинный список неудачных и уже совершенных покушений на убийство, совершенных против критических и независимых фигур в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих случаев не были расследованы, они остаются нераскрытыми, и нападавшие не были привлечены к ответственности", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.
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"В случае с покушением на убийство Алексея Навального, а также с покушением на Сергея и Юлию Скрипачей ЕС наложил санкции на тех, кто вовлечен в этот, включая российских военных, представителей разведки и специализированных российских агентств по химическим исследованиям. Российские власти также осуществили незаконные действия в Украине и оставили следы в других конфликтах по соседству с ЕС и за его пределами. Как президент Российской Федерации Владимир Путин, в конечном итоге, несет ответственность за политику российских властей и за их действия", - заявила Массрали.
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Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, означает ли такой ответ, что ЕС согласен с позицией президента США относительно российского президента, представитель ЕС Эрик Мамер отметил, что политика Еврокомиссии - не комментировать комментарии, поэтому ответ представительницы Еврокомиссии содержит исключительно то, о чем она сказала.
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Нифига себе ***** давить начали со всех сторон конкретно.
Про це у середу у Брюсселі за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.
18.03.2021р
и тогда Ерокомиссия примет резолюцию, о том, что "Путин *****"..
что Джо Байден даже слов таких не знает.
Более того: за все годы правления, Путин ни разу не получал прямо в морду лица таких трехэтажных контекстов.
Но это было на закрытых переговорах и слышали это кроме Путина - Ангела Меркель, Француа Оланд и их переводчики. Причем, Олланду переводчик вряд он смог передать всю контекстность сказанного Порохом,
поскольку это надо просто понимать, а вот Меркель - поняла без переводчиков, ибо в своем комсомольском прошлом, хорошо выучила эту лексику!!
...
Европа - проснись, ау! На тебя напали. НАТА, вставай, твою дивизию.
https://twitter.com/highlander_free
Highlander Freeman
@highlander_free
·https://twitter.com/highlander_free/status/1372497112685027328 4 ч
Які цікаві стройові пісні у польських солдатів.
«Їдемо з Варшави на Вільно, Подивитися улюблений наш Вільно, А з Вільно дорога вже готова До нашого улюбленого Львова»
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1372497112685027328
А за то, что он убийца, яйца оторвали.
Квартальный должен выбрать для себя он по ту сторону или по эту сторону.
Это ж до чего они все сцатся от пороха!
19 мая 2020 года Генеральный прокурор Украины Венедиктова зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата ВР Деркача, который 18 мая 2020 года вместе с депутатом ВР Дубинским провел пресс-конференцию, где обнародовал аудиозапись о разговоре Порошенко и Байдена. Зеленский заявил, что увидел в разговорах Байдена-Порошенко основания для уголовного дела, а спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что инициирует следственную комиссию по пленкам Деркача.
уровень - детский сад, младшая группа. убогий лиговский гопник...
"МИД рассасеи начал подготовку разговора Сцарька-лысогнома с Байденом"
На Смоленской площади:
валадимер валадимерович, если будете просить деньги, а Джо не даст, скажите "Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест!"
Если он начнëт какую-то инфу сливать, скажите "Ябеда соленая, на горшке вареная, шишками обитая, чтоб не была сердитая!"
Если Джо будет говорит про несоблюдение международных правил, скажите "Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин"
Можете ещё использовать "Обманули дурака на четыре кулака"
Ежели он будет говорить про американскую исключительность, то "Воображуля высший сорт! Куда едешь? - На курорт. - На курорте пусто. Выросла капуста!"
Когда речь зайдëт про санкции "Вредина-вредина! До дырки проедена,
Кое-как одета, твоя песня спета!"
Ну и на всякий случай "Болтай, болтай, язык не потеряй!", "Сплетница, сплетница, не споткнись на лестнице!"
Про президента и вице-президента "Тили-тили-тесто, жених и невеста,
Поехали купаться - стали целоваться!"
убогий ботоксный Сцарёк-лысогном. убогая паРаша.))
ну надо ему