У Єврокомісії згодні з Байденом, що Путін - убивця

У Єврокомісії офіційно назвали Володимира Путіна, як президента РФ, відповідальним за протиправні дії його країни в Україні та за агресивну політику проти інших країн.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявила прессекретарка Єврокомісії з питань зовнішньої політики і безпеки Набіла Массралі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Саме так вона відповіла на запитання журналістів, чи погоджується високий представник ЄС із вчорашнім твердженням президента США про те, що Путін є вбивцею.

"На жаль, є довгий перелік невдалих та вже скоєних замахів на вбивство, які були здійснені проти критичних та незалежних фігур у Росії, включно з політиками та журналістами. Багато з цих випадків не були розслідувані, вони залишаються нерозкритими, і нападники не були притягнуті до відповідальності", - зазначила речниця Єврокомісії.

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"У випадку із замахом на вбивство Олексія Навального, а також стосовно замаху на Сергія та Юлію Скрипалів ЄС наклав санкції на тих, хто є залученим до цього, зокрема російських військових, представників розвідки та спеціалізованих російських агенцій з хімічних досліджень. Російська влада також здійснила незаконні дії в Україні і залишила сліди в інших конфліктах по сусідству з ЄС та за його межами. Як президент Російської Федерації Володимир Путін, у підсумку, несе відповідальність за політику російської влади та за її дії", - заявила Массралі.

Відповідаючи на додаткове запитання журналістів, чи означає така відповідь, що ЄС погоджується із позицією президента США щодо російського президента, речник ЄС Ерік Мамер наголосив на тому, що Єврокомісія має сталу політику не коментувати коментарі, тож відповідь представниці Єврокомісії містить виключно те, про що вона сказала.

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