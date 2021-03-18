У Єврокомісії згодні з Байденом, що Путін - убивця
У Єврокомісії офіційно назвали Володимира Путіна, як президента РФ, відповідальним за протиправні дії його країни в Україні та за агресивну політику проти інших країн.
Про це на брифінгу в Брюсселі заявила прессекретарка Єврокомісії з питань зовнішньої політики і безпеки Набіла Массралі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Саме так вона відповіла на запитання журналістів, чи погоджується високий представник ЄС із вчорашнім твердженням президента США про те, що Путін є вбивцею.
"На жаль, є довгий перелік невдалих та вже скоєних замахів на вбивство, які були здійснені проти критичних та незалежних фігур у Росії, включно з політиками та журналістами. Багато з цих випадків не були розслідувані, вони залишаються нерозкритими, і нападники не були притягнуті до відповідальності", - зазначила речниця Єврокомісії.
"У випадку із замахом на вбивство Олексія Навального, а також стосовно замаху на Сергія та Юлію Скрипалів ЄС наклав санкції на тих, хто є залученим до цього, зокрема російських військових, представників розвідки та спеціалізованих російських агенцій з хімічних досліджень. Російська влада також здійснила незаконні дії в Україні і залишила сліди в інших конфліктах по сусідству з ЄС та за його межами. Як президент Російської Федерації Володимир Путін, у підсумку, несе відповідальність за політику російської влади та за її дії", - заявила Массралі.
Відповідаючи на додаткове запитання журналістів, чи означає така відповідь, що ЄС погоджується із позицією президента США щодо російського президента, речник ЄС Ерік Мамер наголосив на тому, що Єврокомісія має сталу політику не коментувати коментарі, тож відповідь представниці Єврокомісії містить виключно те, про що вона сказала.
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Нифига себе ***** давить начали со всех сторон конкретно.
Про це у середу у Брюсселі за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.
18.03.2021р
и тогда Ерокомиссия примет резолюцию, о том, что "Путин *****"..
что Джо Байден даже слов таких не знает.
Более того: за все годы правления, Путин ни разу не получал прямо в морду лица таких трехэтажных контекстов.
Но это было на закрытых переговорах и слышали это кроме Путина - Ангела Меркель, Француа Оланд и их переводчики. Причем, Олланду переводчик вряд он смог передать всю контекстность сказанного Порохом,
поскольку это надо просто понимать, а вот Меркель - поняла без переводчиков, ибо в своем комсомольском прошлом, хорошо выучила эту лексику!!
...
Европа - проснись, ау! На тебя напали. НАТА, вставай, твою дивизию.
https://twitter.com/highlander_free
Highlander Freeman
@highlander_free
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Які цікаві стройові пісні у польських солдатів.
«Їдемо з Варшави на Вільно, Подивитися улюблений наш Вільно, А з Вільно дорога вже готова До нашого улюбленого Львова»
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1372497112685027328
А за то, что он убийца, яйца оторвали.
Квартальный должен выбрать для себя он по ту сторону или по эту сторону.
Это ж до чего они все сцатся от пороха!
19 мая 2020 года Генеральный прокурор Украины Венедиктова зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата ВР Деркача, который 18 мая 2020 года вместе с депутатом ВР Дубинским провел пресс-конференцию, где обнародовал аудиозапись о разговоре Порошенко и Байдена. Зеленский заявил, что увидел в разговорах Байдена-Порошенко основания для уголовного дела, а спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что инициирует следственную комиссию по пленкам Деркача.
уровень - детский сад, младшая группа. убогий лиговский гопник...
"МИД рассасеи начал подготовку разговора Сцарька-лысогнома с Байденом"
На Смоленской площади:
валадимер валадимерович, если будете просить деньги, а Джо не даст, скажите "Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест!"
Если он начнëт какую-то инфу сливать, скажите "Ябеда соленая, на горшке вареная, шишками обитая, чтоб не была сердитая!"
Если Джо будет говорит про несоблюдение международных правил, скажите "Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин"
Можете ещё использовать "Обманули дурака на четыре кулака"
Ежели он будет говорить про американскую исключительность, то "Воображуля высший сорт! Куда едешь? - На курорт. - На курорте пусто. Выросла капуста!"
Когда речь зайдëт про санкции "Вредина-вредина! До дырки проедена,
Кое-как одета, твоя песня спета!"
Ну и на всякий случай "Болтай, болтай, язык не потеряй!", "Сплетница, сплетница, не споткнись на лестнице!"
Про президента и вице-президента "Тили-тили-тесто, жених и невеста,
Поехали купаться - стали целоваться!"
убогий ботоксный Сцарёк-лысогном. убогая паРаша.))
ну надо ему