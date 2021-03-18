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У Єврокомісії згодні з Байденом, що Путін - убивця

У Єврокомісії згодні з Байденом, що Путін - убивця

У Єврокомісії офіційно назвали Володимира Путіна, як президента РФ, відповідальним за протиправні дії його країни в Україні та за агресивну політику проти інших країн.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявила прессекретарка Єврокомісії з питань зовнішньої політики і безпеки Набіла Массралі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Саме так вона відповіла на запитання журналістів, чи погоджується високий представник ЄС із вчорашнім твердженням президента США про те, що Путін є вбивцею.

"На жаль, є довгий перелік невдалих та вже скоєних замахів на вбивство, які були здійснені проти критичних та незалежних фігур у Росії, включно з політиками та журналістами. Багато з цих випадків не були розслідувані, вони залишаються нерозкритими, і нападники не були притягнуті до відповідальності", - зазначила речниця Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається". ВIДЕО

"У випадку із замахом на вбивство Олексія Навального, а також стосовно замаху на Сергія та Юлію Скрипалів ЄС наклав санкції на тих, хто є залученим до цього, зокрема російських військових, представників розвідки та спеціалізованих російських агенцій з хімічних досліджень. Російська влада також здійснила незаконні дії в Україні і залишила сліди в інших конфліктах по сусідству з ЄС та за його межами. Як президент Російської Федерації Володимир Путін, у підсумку, несе відповідальність за політику російської влади та за її дії", - заявила Массралі.

Відповідаючи на додаткове запитання журналістів, чи означає така відповідь, що ЄС погоджується із позицією президента США щодо російського президента, речник ЄС Ерік Мамер наголосив на тому, що Єврокомісія має сталу політику не коментувати коментарі, тож відповідь представниці Єврокомісії містить виключно те, про що вона сказала.

Також читайте: Байден вважає Путіна "вбивцею": "Ціну, яку він заплатить, ви скоро побачите"

Автор: 

Байден Джо (2885) Єврокомісія (2152) путін володимир (23785) росія (65052) США (22685)


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Топ коментарі
+41
В Еврокомиссии согласны с Байденом, что Путин - убийца - Цензор.НЕТ 9929
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18.03.2021 16:34
+38
Ого.
Нифига себе ***** давить начали со всех сторон конкретно.
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18.03.2021 16:33
+29
Это не мешает им помогать убийце строить Nord Stream 2 .
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18.03.2021 16:34
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Ого.
Нифига себе ***** давить начали со всех сторон конкретно.
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18.03.2021 16:33 Відповісти
В Еврокомиссии согласны с Байденом, что Путин - убийца - Цензор.НЕТ 9929
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18.03.2021 16:34 Відповісти
Да у них ща в этом виде спорта по вылизыванию чемпионат в самом разгаре )))
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18.03.2021 16:41 Відповісти
И Людмила Путина ушла не от *****, а от Роттенберга!
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18.03.2021 17:15 Відповісти
Васілій Івановіч, Гольфстрім прапал! Пєтька, я жє гаваріл, шо нєдьзя брать жідов в армію!
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18.03.2021 18:50 Відповісти
У НАТО занепокоєні діями Російської Федерації, яка нарощує свої військові спроможності в регіоні Чорного моря та використовує Крим для демонстрації сили, тож Альянс буде й надалі збільшувати свою присутність для зміцнення безпеки й стабільності цього регіону.

Про це у середу у Брюсселі за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

18.03.2021р
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18.03.2021 16:45 Відповісти
Это ФАКТ! Только в Украине больше 13 000 !
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18.03.2021 16:54 Відповісти
Ерничать будешь на чеченбутылке ,чебурашка драная,все больше ниже пояса...
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18.03.2021 19:02 Відповісти
Это не мешает им помогать убийце строить Nord Stream 2 .
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18.03.2021 16:34 Відповісти
Разводить на бабло для его строительства ))) хйло скоро вперёд копытами на лафете к кремлевской стене двинет, а шойгу со сворой с чего-то то жить продолжать надо будет...
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18.03.2021 16:40 Відповісти
Истинная европейка, госпожа Набила Массрали высказалась правильно, а вот все остальные стыдливо спрятались за её хрупкими плечами... ЕС, такой ЕС
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18.03.2021 16:36 Відповісти
Путин пожелал здоровья Байдену. Это пожелание из его уст выглядит зловеще.
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18.03.2021 16:36 Відповісти
это намёк на новичёк, ***** уже лет 70, а КГБ ные замашки в крови, как там ***** говорило - эта наша недоработка))
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18.03.2021 17:00 Відповісти
ну нічого, зі Сраліним під час Голодомору Європа дружила, з тих пір нчіого не змінилось.
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18.03.2021 16:38 Відповісти
Сралин как и членин украинское зерно на буржуинское золотишко гейропейское выменивал, на которое содержал и вооружал своих маньяков в кожаных куртках
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18.03.2021 16:43 Відповісти
Ватный длбб, времена вообще не подлежат сравнению,хотя бы из-за отсутсвия адекватной своевременной инфы
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18.03.2021 19:09 Відповісти
********, дебіл?
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18.03.2021 21:10 Відповісти
А чо там в ОПе у оманского с такой трактовкой: язык проглотил, на жопу сел?
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18.03.2021 16:38 Відповісти
З огляду на СП2, поїздки представників ЄС до московії так і хочеться сказати: лозунгом ЄС стала всім відома фраза - "Nothing personal. Just business"
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18.03.2021 16:38 Відповісти
скоро в Еврокомиссии дойдут до понимания, что харьковский ультрас пели чистую правду..
и тогда Ерокомиссия примет резолюцию, о том, что "Путин *****"..
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18.03.2021 16:40 Відповісти
І хором заспівають.
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18.03.2021 17:22 Відповісти
только после того, как эту фразу озвучит Байден!..
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18.03.2021 19:28 Відповісти
... Экс-президент Франции Оланд в своих мемуарах описал сцену, когда Президент Украины Порошенко выдал такие контекстные эпитеты, поясняя Путину, кто он есть такой, и послал по такому адресу,
что Джо Байден даже слов таких не знает.
Более того: за все годы правления, Путин ни разу не получал прямо в морду лица таких трехэтажных контекстов.

Но это было на закрытых переговорах и слышали это кроме Путина - Ангела Меркель, Француа Оланд и их переводчики. Причем, Олланду переводчик вряд он смог передать всю контекстность сказанного Порохом,
поскольку это надо просто понимать, а вот Меркель - поняла без переводчиков, ибо в своем комсомольском прошлом, хорошо выучила эту лексику!!
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18.03.2021 16:41 Відповісти
В Еврокомиссии согласны с Байденом, что Путин - убийца - Цензор.НЕТ 296

...
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18.03.2021 16:42 Відповісти
ЛУЧШЕ ЧИК ПО ГОРЛУ И В КОЛОДЕЦ !)
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18.03.2021 19:16 Відповісти
А то, что Путин - х*йло, они ещё не признали7
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18.03.2021 16:44 Відповісти
А Боинг забыла что ли?
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18.03.2021 16:45 Відповісти
А самолет с правительством Польши и президентом Качинским ! После этого теракта ***** , все больше и больше борзел ! Но все старались сберечь ботоксному окурку морду лица
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18.03.2021 17:02 Відповісти
щас у ***** книга "детские понты и поговорки" станет настольной. а каа дырову, шо делать? ещё и от еврокомиссии извинений теперь требовать? )))
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18.03.2021 16:45 Відповісти
Кольцо сжимается. Сейчас ***** выпустит свои главные аргументы - пугалки про радиоактивный пепел.
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18.03.2021 16:47 Відповісти
...и только Зеленский смущенно шаркает ножкой, говорит "та сторона", ОТВОДИТ ВОЙСКА и РАЗМИНИРУЕТ рубежи!
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18.03.2021 16:47 Відповісти
Скрипалей
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18.03.2021 16:49 Відповісти
Просто оставлю это здесь.
В Еврокомиссии согласны с Байденом, что Путин - убийца - Цензор.НЕТ 2512
Европа - проснись, ау! На тебя напали. НАТА, вставай, твою дивизию.
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18.03.2021 16:49 Відповісти
https://twitter.com/highlander_free
https://twitter.com/highlander_free

Highlander Freeman

@highlander_free

·https://twitter.com/highlander_free/status/1372497112685027328 4 ч

Які цікаві стройові пісні у польських солдатів.

«Їдемо з Варшави на Вільно, Подивитися улюблений наш Вільно, А з Вільно дорога вже готова До нашого улюбленого Львова»

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1372497112685027328


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18.03.2021 16:52 Відповісти
Байден озвучил то, то все знали но боялись сказать, и что тут началось...
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18.03.2021 16:56 Відповісти
ПУТИН-***** ,закончит как Хусейн или Кадафи
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18.03.2021 16:56 Відповісти
Не злите Путина, а то от ка-а-а-ак размахнётся, да ка-а-а-ак плюнет на Байдена. Мало не покажется (ирония)
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18.03.2021 16:57 Відповісти
Во саду ли, во городе Путина поймали,
А за то, что он убийца, яйца оторвали.
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18.03.2021 17:01 Відповісти
У Єврокомісії згодні з Байденом, що Путін - убивця - Цензор.НЕТ 4793
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18.03.2021 17:03 Відповісти
Ну він вбивця не лише тому, що нападав на інші країни, збивав літаки, - він давав наказ вбивати конкретних людей: Литвиненко, Нємцов etc.
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18.03.2021 17:04 Відповісти
Дави вонючего кремлёвского клопа...
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18.03.2021 17:07 Відповісти
Массрали - Массрали, а дальше будет еще хуже!
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18.03.2021 17:07 Відповісти
Сегодня послушаем медицинский диагноз Набил Массрали от своры рашистских помоечных ТВ . Только что-то мне говорит о том, что они будут обыгрывать ее фамилию, как это делают с пресс-секретарем Байдена Псаки.
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18.03.2021 17:09 Відповісти
Типа Псакі вкусила ***** иза сраки?
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18.03.2021 17:27 Відповісти
Журналістам потрібно було задати конкретне питання :"Чи вважаєте ви президента росії ******?"
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18.03.2021 17:17 Відповісти
все вы врете ,астанавитесь,в глазах убийы вижу мир... (зеленая ,зеланая трава...)
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18.03.2021 17:18 Відповісти
Гнилой и продажный кусок гуано та европа,былой славы и демократии уже давно не осталось.А вот штатам и Байдену респект.Интересно если бы наш недоносок выдавил бы из себя ту же фразу,что Байден,сколько бы клоуну пришлось высасывать извинения у ололюба?
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18.03.2021 17:18 Відповісти
Євроліберали до сих пір думають що росія це Толстой, Бунін, Достоєвський, Чехов, а не ленін, сталін, троцький та *****.
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18.03.2021 17:32 Відповісти
Мабудь ні, Їх цікавить тільки бабло.
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18.03.2021 17:39 Відповісти
А это Набила Массрали (ну и имечко, чёрт), кроме поддакивания что-то умеет?
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18.03.2021 17:38 Відповісти
Ватный рашистский длбб, она озвучивает позицию ЕС, а не свою собственную ,как принято на крепостной Моржовии . Моральный ты исковерканный урод...
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18.03.2021 19:16 Відповісти
Высказались?А теперь проявите свой интеллект в другом месте.
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18.03.2021 20:25 Відповісти
Свой интеллект и знания с умениями я проявляю на работе в реанимации, а рашистских пдрсв ,подонков и оккупантов я здесь в свободное время посылаю нах! Ты тоже маршрут нах можешь забить в гуглкартах...
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18.03.2021 20:35 Відповісти
Культуру общения я вижу. Не завидую тем бедолагам, которых в реанимируете, ибо первое, что они слышат, очнувшись-ваш отборный мат.
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18.03.2021 21:00 Відповісти
Ватный рашистский длбб, если больной после реанимационных мероприятий приходит в сознание и слышит что угодно , даже маты, то это успех для его будущего ,что он выживет. А для вас рашистских пдрсв у меня прогноз плохой - 2 года даже вы не протянете, начнется дезинтеграция засрахи ...
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18.03.2021 21:31 Відповісти
Вы откровенно глупы, хоть и склонны к паранойе.
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19.03.2021 05:53 Відповісти
Слово за янелохдауном.
Квартальный должен выбрать для себя он по ту сторону или по эту сторону.
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18.03.2021 17:39 Відповісти
Було б набагато краще,якби вони погодились з харківськими футбольними фанатами...
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18.03.2021 17:51 Відповісти
Быстренько тогда зеленые подсуетились, это не против татарова дело заводить.
Это ж до чего они все сцатся от пороха!


19 мая 2020 года Генеральный прокурор Украины Венедиктова зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата ВР Деркача, который 18 мая 2020 года вместе с депутатом ВР Дубинским провел пресс-конференцию, где обнародовал аудиозапись о разговоре Порошенко и Байдена. Зеленский заявил, что увидел в разговорах Байдена-Порошенко основания для уголовного дела, а спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что инициирует следственную комиссию по пленкам Деркача.
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18.03.2021 18:02 Відповісти
У старого сморчка дела с каждым днем херовеют.
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18.03.2021 18:08 Відповісти
ГЛАВНОЕ НАКАЗАТЬ И ВСЕХ ПОДЕЛЬНИКОВ ПУТИНА ВКЛЮЧАЯ ЕГО БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
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18.03.2021 19:18 Відповісти
Но северный поток все равно достроим ...правда господа озабоченные?
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18.03.2021 18:12 Відповісти
прозрели на 7-м году. вот, что приход животворящего Байдена делает.
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18.03.2021 19:24 Відповісти
Чому це ні разу не прозвучало від ЗЕ-президента прямо- ПУТІН - ВБИВЦЯ , та й Кравчук не промовив а накрутив там " не можу не сказати" . Мудозвони.
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18.03.2021 20:22 Відповісти
"Кто обзывается, тот так и сам называется"

уровень - детский сад, младшая группа. убогий лиговский гопник...

"МИД рассасеи начал подготовку разговора Сцарька-лысогнома с Байденом"
На Смоленской площади:
валадимер валадимерович, если будете просить деньги, а Джо не даст, скажите "Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест!"
Если он начнëт какую-то инфу сливать, скажите "Ябеда соленая, на горшке вареная, шишками обитая, чтоб не была сердитая!"
Если Джо будет говорит про несоблюдение международных правил, скажите "Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин"
Можете ещё использовать "Обманули дурака на четыре кулака"
Ежели он будет говорить про американскую исключительность, то "Воображуля высший сорт! Куда едешь? - На курорт. - На курорте пусто. Выросла капуста!"
Когда речь зайдëт про санкции "Вредина-вредина! До дырки проедена,
Кое-как одета, твоя песня спета!"
Ну и на всякий случай "Болтай, болтай, язык не потеряй!", "Сплетница, сплетница, не споткнись на лестнице!"
Про президента и вице-президента "Тили-тили-тесто, жених и невеста,
Поехали купаться - стали целоваться!"



убогий ботоксный Сцарёк-лысогном. убогая паРаша.))
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18.03.2021 21:46 Відповісти
Как они все на россии зашевелились. Какие то шуточки в ответ, оговорочки, возмущение придворных и ... все. Засрали реально. Срут против Штатов, Китая, НАТО, Японии, Турции..., против всех, кто может серьезно ответить. После двух сбитых в Турции самолетов даже помидоры у нее не перестали покупать, хотя грозились. Э-эх, "великая страна".
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18.03.2021 22:57 Відповісти
У Єврокомісії згодні з Байденом, що Путін - убивця - Цензор.НЕТ 9262
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18.03.2021 23:00 Відповісти
Зелёный просит разрешения посмотреть убийце в глаза и поговорить
ну надо ему
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19.03.2021 09:15 Відповісти
 
 