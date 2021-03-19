Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія буде прагнути зберегти відносини з США навіть після недавнього висловлювання американського президента Джозефа Байдена на адресу російського колеги Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Газета.ру.

"Президент заявляв бажання продовжувати стосунки попри все, оскільки це в інтересах країн і всього світу", - сказав Пєсков у відповідь на питання, чи чекає на світ нова холодна війна.

При цьому Пєсков додав, що "ми не можемо не враховувати висловлювань Байдена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров здивований, що в арсеналі західних лідерів з'явилася "фрикова дипломатія"

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.