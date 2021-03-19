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Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков

Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія буде прагнути зберегти відносини з США навіть після недавнього висловлювання американського президента Джозефа Байдена на адресу російського колеги Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Газета.ру.

"Президент заявляв бажання продовжувати стосунки попри все, оскільки це в інтересах країн і всього світу", - сказав Пєсков у відповідь на питання, чи чекає на світ нова холодна війна.

При цьому Пєсков додав, що "ми не можемо не враховувати висловлювань Байдена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров здивований, що в арсеналі західних лідерів з'явилася "фрикова дипломатія"

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.

Автор: 

Байден Джо (2886) Пєсков Дмитро (1613) путін володимир (23787) росія (65073) США (22713)


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Топ коментарі
+24
Обосрались? возвращайте Крым и будут вам отношения
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19.03.2021 12:20
+17
Путин хочет сохранить отношения с США несмотря ни на что, - Песков - Цензор.НЕТ 1573
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19.03.2021 12:23
+17
https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский



Надо иметь в виду вот что. Байден в политике ещё с тех времён, когда Путин воздух в автобусах портил. Он таких заявлений, как о Путине, случайно не делает. Оно тщательно продумано, момент подобран, реакция просчитана.
Байден заставил Путина играть в его, Байдена, игру.
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19.03.2021 12:26
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Припиняйте вбивати і збережите.
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19.03.2021 12:20 Відповісти
Поздно, бабушка приехала....
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19.03.2021 12:38 Відповісти
Обосрались? возвращайте Крым и будут вам отношения
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19.03.2021 12:20 Відповісти
ні, цього замало!
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19.03.2021 12:29 Відповісти

Они и того не сделают, а вам - мало
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19.03.2021 12:30 Відповісти
зроблять!
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19.03.2021 12:31 Відповісти
Ну-да, ну-да..
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19.03.2021 12:36 Відповісти
Сделает новое правительство того, что останется от РФ.
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19.03.2021 12:36 Відповісти
Не понимаю причин вашего оптимизма. СССР развалился, голодающих кацапов Буш ножками откармливал, развалили всё, что можно было развалить, у руля был алкоголик. И тем не менее Япония не смогла вернуть Курилы (несколько сраных голых камней посреди моря). А тут Байден что-то сказал, а вы уже дачи в Крыму делите...
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19.03.2021 12:40 Відповісти
Та ви просто подивіться на карту РІ в 1913, СРСР в 1990, московії зараз, там тенденцію видно, кожному овочу свій час.
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19.03.2021 13:22 Відповісти
В каждом количественном скачке были свои условия и предпосылки. ИМХО сейчас пока достаточных условий для очередного деления этой амёбы нет. И уж тем более это произойдёт не от одной фразы Байдена.
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19.03.2021 13:52 Відповісти
Голубь мира, етить его мать.
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19.03.2021 12:21 Відповісти
Фюрер еще покажет Омериканцам Как Закалялась РАБссиянская Шваль и Кузькина Мать...
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19.03.2021 12:21 Відповісти
Путин хочет сохранить отношения с США несмотря ни на что, - Песков - Цензор.НЕТ 6818
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19.03.2021 12:22 Відповісти
на колени пусть станет Путин перед Байденом
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19.03.2021 12:21 Відповісти
Лучше пусть сядет, на колени.
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19.03.2021 12:23 Відповісти
Я б цю курву посадив ліпше на його власні коліна )
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19.03.2021 13:15 Відповісти
на правду даже Х...ло понимает глупо обижаться...
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19.03.2021 12:22 Відповісти
А шо, мультик с ракетой (не имеющей аналогов) нарисовать уже не работает?
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19.03.2021 12:23 Відповісти
Працює. Але вибірково. А руцкамірну вату. Байден до неї не належить.
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19.03.2021 12:36 Відповісти
Путин хочет сохранить отношения с США несмотря ни на что, - Песков - Цензор.НЕТ 1573
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19.03.2021 12:23 Відповісти
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19.03.2021 12:33 Відповісти
Мама купит мне козу - я тебе не показу
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19.03.2021 12:37 Відповісти
Радиактивный пепел Димы Сикелева сработает недели через 2,сказал Госсекретарь США Энтони Блинкэнко,в переводе с дипломатического языка означает Пакет Санкций Конгресса уже на подписи Байдена...
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19.03.2021 12:25 Відповісти
А как же-превратим Пиндосию в радиоактивный пепел?Как только прижали Путю,так сразу на колени упал.Ссыкло подворотнее.
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19.03.2021 12:25 Відповісти
после хорошей оплеухи Байдена ху*ло подставляет вторую щеку и виляет хвостом
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19.03.2021 12:25 Відповісти
пуйло знає, що американці разом з українцями, можуть повернути Крим Україні, тому до останнього за "дружбу" з Америкою.
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19.03.2021 13:49 Відповісти
https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский



Надо иметь в виду вот что. Байден в политике ещё с тех времён, когда Путин воздух в автобусах портил. Он таких заявлений, как о Путине, случайно не делает. Оно тщательно продумано, момент подобран, реакция просчитана.
Байден заставил Путина играть в его, Байдена, игру.
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19.03.2021 12:26 Відповісти
Таке питання поставили Байдену спонтанно, випадково чи заздалегідь продумано...
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19.03.2021 13:54 Відповісти
Ти його суку в двері, а воно в вікно.
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19.03.2021 12:27 Відповісти
Несмотря даже на бутылку в собственной заднице.
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19.03.2021 12:28 Відповісти
Плешивому сосать прощения...
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19.03.2021 12:28 Відповісти
Путин хочет сохранить отношения с США несмотря ни на что, - Песков - Цензор.НЕТ 1578
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19.03.2021 12:28 Відповісти
Та ви шо?
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19.03.2021 12:29 Відповісти
Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8551
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19.03.2021 12:31 Відповісти
От гниди кацапські дристанули!
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19.03.2021 12:31 Відповісти
Хорошо подлизнул. Молодец.
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19.03.2021 12:34 Відповісти
Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6233
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19.03.2021 12:32 Відповісти
Делаем ставки Панове,кто следующий после Байдена назовет Путлера взрывателем домов на Мокшандии...типа Каширка и улица Гурьянова,а за Норд Ост и Беслан скромно промолчим...
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19.03.2021 12:33 Відповісти
если ты про британцев так они уже давно назвали путлера злодеем и убийцей, и ставок не нужно! или ты Си Цзиньпина с Ким Чен Ыном ждешь?
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19.03.2021 12:37 Відповісти
а как же супер ракеты с ядерными двигателями и атомные бомбы? конечно бабки в американских и офшорных банках, недвижимость в Майаме, отпрыски учащиеся в американских университетах, покупки в фирменных бутиках Нью Йорка и Сан Франциско, рулетка и покер в Лос Анджелесе, пластика жен в Вашингтоне, дети живущие на пмж в Чикаго и Детройте побеждают русскую мысль, рашистский патриотизм и рашистскую гордость!!!! да господин х уйло? склонили тебя твои ротенберги к лояльности к пендосам? да вовик плешивый? или ты сам там бабки держишь? лицемеры и позорники!!!
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19.03.2021 12:33 Відповісти
Чисто прием из дзюдохерии. Использовать выпад соперника против него. Теперь Америку будут считать нервным недальновидным хамлом, а Пу мудрым миротворцем.
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19.03.2021 12:34 Відповісти
Хорошо подлизнул. Молодец.
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19.03.2021 12:35 Відповісти
Здається, це вашого пуйла відзюдохерили.
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19.03.2021 12:37 Відповісти
жополиз - твой мудрый пу обкакался и боится новых санкций вплоть до отключения свифта и инета. в данном случае победил не путин а его богатенькое окружение боящееся потерять все блага в Штатах! т.е. как всегда зеленое американское бабло победило куйловское зло!!! лицемеры и фарисеи!
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19.03.2021 12:44 Відповісти
Увы, но не всегда желаемое, становится действительным. Я в частности о СВИФТ, и интернете
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19.03.2021 13:13 Відповісти
СВІФТ не відключать, копалини з колонії за папірчики, надруковані приватною фірмою в США, будуть надалі викачувати. Чи ви вважаєте що колонія взбрикне і перестане продавати народне добро ворогам?
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19.03.2021 13:27 Відповісти
США не отключит СВИФТ, т.к. это сообщество работающее по бельгийскому законодательству, США может только свой сегмент отключить. РФ вторые по транзакциям в СВИФТ., при отключении, система рухнет, и можно только предполагать на какой срок. Помню лет 10 назад, был сбой на двое суток, то это был коллапс. Сейчас правда другая ситуация, т. к. существуют три значимых альтернативы СВИФТ - немецкая, китайская, и собственно российская - СМБП. Ну а интернет, слово интер говорит само за себя.
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19.03.2021 13:49 Відповісти
ну на счет свифта я не сидьный спец , хотя думаю что американцы не зря грозили этим рашке еще при Обаме. а на счет инета ты не прав, можно очень просто блокировать доступ кацапов .... они же хотят создать свою сеть для внутреннего пользования (как в сев корее), ну и вперёд! кто им мешает? опять госдеп???
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19.03.2021 14:41 Відповісти
США не грозили, они давили на СВИФТ, но руководство СВИФТ, среди которых есть представитель РФ, т. е. не частное лицо, заявили, что отключение возможно только по решению европейского суда. Ранее СВИФТ отключали Ирану, но это было по единогласному (т. е. РФ тоже "за") решению СБ ООН. Насчет интернета, то отключение от зарубежного сегмента, то наверное это больше желание Кремля, чем возможности США. Ну типа предотвратить "тлетворное" влияние США))) Конечно есть коммерческая активность, но на бытовом уровне, отключение РФ от американского сегмента, мало кто заметит, там своих сайтов оч. много (вторые в мире), ну может только ютюб..., но не уверен, что это можно блокировать. Замечу, что КНДР, вроде как без интернета, а США, постоянно их обвиняют в хакерских атаках.
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19.03.2021 17:36 Відповісти
Чебурашка драная ,это с каких хренов страна 3го мира Засраха вторая по транзакциям с 1% мирового ввп ? Пока Португалию *догоняли* ,Габон на повороте обошел, чмошники ,вы- никто и звать вас -злобные собаки криворуко-рукожопые
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19.03.2021 17:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/483733 Чего ты у меня спрашиваешь? Есть гугл, поинтересуйся там. Не надо умалять Рашу. Какая страна САМАЯ большая угроза США? Соперник - Китай, а угроза - Раша (заявлено Госдепом, неделю назад). Говорить о нищей, рукожопой и всяко-разно Раше - наивно. Погугли то, что ВВП Раши 3,5%, а население менее 2% мирового, ЗВР Раши, больше ЗВР ВСЕГО ЕС, вместе взятых, по ЯО паритет с США, но у Раши есть гиперзвуковые носители, которые уже стоят на вооружении, а в США в 2025 году планируют только начать их испытания. Только в этом году, рукожопые кацапы, уже начали испытания, очередной, атомной подлодки 4-го поколения, к концу года, собираются спустить еще две аналогичных. К Раше нельзя относится пренебрежительно, и США так и делают.
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19.03.2021 17:59 Відповісти
Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4141
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19.03.2021 12:34 Відповісти
класс! я сразу детство вспомнил! а то уже все дразнилки позабывал! Маркиз, респект и уважуха!
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19.03.2021 12:50 Відповісти
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19.03.2021 14:27 Відповісти
Кажется у кого-то вяличие отклеилось.
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19.03.2021 12:35 Відповісти
Убійца називається Владімір, а не Володимир. Не одомашнюйте ту скотину. Ну і Пєсков ніякий не Дмитро, а Дмітрій.
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19.03.2021 12:36 Відповісти
Навіть його пропагандони бояться тявкати на Байдена. Мовчать. І про Псакі більше жартиків не чутно. Хоча я не дивлюсь парашазмі, але в інших джерелах не траплялось. І тролі десь зникли. Боїться русня Байдена.
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19.03.2021 12:36 Відповісти
Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков - Цензор.НЕТ 480

...
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19.03.2021 12:37 Відповісти
Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8043 АналоГОВНЕТ Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8815
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19.03.2021 12:38 Відповісти
Ангела Меркель не назовет Путлера убийцей Ставлю миллион долларов против 1 ****** РАБссии...
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19.03.2021 12:42 Відповісти
разве это что то меняет и позволяет достроить северный поток?
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19.03.2021 12:47 Відповісти
Хорек-царек зассал,против правды не попрешь.
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19.03.2021 12:43 Відповісти
Поздно пить боржоми.
Ты убийца и международный террорист.
Тебя ждут Хусейн, Каддафи и Усама бен Ладен.
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19.03.2021 12:45 Відповісти
Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9036
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19.03.2021 12:46 Відповісти
Пропагандистів з московії просто потрібно заборонити пускати в цивілізовані країни, де знаходиться їхнє майно, діти та фінанси.
Буде їм "радиоктивньій пепел"
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19.03.2021 12:47 Відповісти
лонгрид
https://starshinazapasa.livejournal.com/1293233.html Рональд и Маргарет возвращаются.

Плохо быть крупнокалиберной Вангой с прицельной дистанцией вангования в десять лет. Вот ездишь-ездишь по миру черт его знает с какого года, с одиннадцатого-то уж точно, рассказываешь всем за границей, что Россия начинает превращаться в Рейх, что будет война, что другого пути нет, что вам это надо понять и признать, и чем раньше вы это поймете, тем меньшей ценой отделаетесь. депутаты, форумы, сенаторы, министры, парламенты… До такой степени уже всех достал своими воплями, что проблема не в том, что Путин ворует, а в том, что он убивает, что… Короче, нас с Айдером уже и звать на все эти встречи перестали…
А тут проходит десять лет.
И Президент Соединенных Штатов Америки. Прямым текстом. На весь мир. Говорит.
Да - Путин убийца.
И все такие - да, да, точно, онг открыл нам глаза!
А ты стоишь такой в сторонке, как Траволта лапками только разводишь: эммм… аааа… ну, как же… позвольте… *****.
Надо калибр на меньший сменить. Года на полторта вперед.
Чтоб еще помнили. Кто называл вещи своими именами, когда это еще не было мейнстримом.

Но я то черт с ним. А вот российскую оппозицию реально жалко. Десять лет ходили-ходили с шариками. С ленточками. Уточками. Кроссовками. Самолетиками. Ёршиками. И в друг в один прекрасный момент из-за каких-то чертовых семи секунд такая удобная прижившаяся безопасная повестка дня теперь нахрен никому не нужна. Да плевать теперь, что он там ворует. Он - убивает. И это перевешивает всё. Басня изменилась. На режиссерскую версию. Вместо дедсадовского утренника теперь будет истинный хардкор. Идите, постойте теперь в сторонке, детишки. Ну или в загоне. Как привычнее. Вот вам шарик.
Тот случай, когда Президент США больше российская оппозиция, чем вся российская оппозиция.

Вообще, конечно, вчера было знаковое событие. Очередная точка бифуркации. Мир опять изменился. Как это принято писать: мы проснулись в новой реальности.
Вчерашний день можно считать началом новой Холодной войны 2.0
Легким движением руки Владимир Путин и не слишком рукопожатного, но все же государственного лидера, играющего свою роль на международной арене, которого в последнее время даже снова стали приглашать то в Израиль, то в Австрию - превратился в Каддафи и Саддама Хусейна.
А вместе с ним и его страна и мирового игрока превратилась в балалайню.
За семь секунд.
Двумя слогами.
Ай ду.

И то, что Британия выступила в этот же день с еще более серьезным заявлением, говорит, что это позиция выработанная, согласованная и по ней уже проведена работа. Славные восьмидесятые возвращаются! Рейган и Тэтчер зачеркнуто Байден и Джонсон снова на сцене. США вернулась в мировую политику, притянула Британию, вспомнила, как это было у Рональда и Маргарет, и сделала первый ход пешкой.

Это, надеюсь, только первый ход. Байден еще, конечно, не настоящий Рейган. Тот вообще назвал вещи своими именами - Империя Зла. И боролся именно с империей. Байден же пока говорит «Путин убийца». И борется с Путиным. Но, повторюсь, это лишь, надеюсь, первый ход. Дальше будет больше.

А вот Британия выстрелила сразу из главного калибра. Её заявка намного серьёзнее высказывания Байдена. Хоть и потонула в её тени.
Великобритания назвала Россию своей основной угрозой. И если Китай она определяет как экономического конкурента, но при этом партнера, то Россию - именно угрозой. И именно основной.
И заявила, что увеличит количество своих ядерный боеголовок на сорок процентов.
В переводе на русский это значит: «Привет, еще и новая гонка вооружений!»
Что там, ваши «Искандеры», дяди?
По прежнему смеются?
Ну-ну.
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19.03.2021 12:47 Відповісти
Выиграть холодную войну и гонку вооружений у коалиции Британии и США не удавалось еще никому. Некоторые пытались, заканчивалось все либо вареной травой и тремя миллионами трупов от голода, либо, если мозгов все же побольше, ножками Буша и гумконвоями.
В тот раз Холодную войну империя проиграла.
Проиграет и в этот.

Помер тот, помрет и этот, перефразируя.

Потому что мир теперь устроен так, что дубинами больше не воюют. Дивизиями бронированного железа больше не воюют. Полками и конармиями пушечного мяса больше не воюют. Даже лазерами из космоса уже не воюют.
Воюют экономикой. Технологиями. АйТи. Интеллектом. Инновациями.
Восьмидесятилетней джентлмэн на одном берегу океана говорит всего лишь два слога - а на другом берегу океана у империи рушится рубль.
А здесь у вас нет шансов, ребят.

В ядерной войне, может, и были бы - три четверти планеты превратить в радиоактивную помойку вы способны, охотно верю - о, да, убивать людей вы умеете замечательно - но это и всё, что вы умеете.
А мир изменился.
А вы этого так и не поняли.

Кстати, россияне. Дорогие мои. Имперские либералы. А помните, вас предупреждали? Что бесконечно долго балансировать на вершине баррикады на одной ноге - и вашим, и нашим - не получится. И когда-то придется всё же падать по какую-то сторону. И лучше эту сторону выбрать вам сейчас. Потому что, когда придет момент, выбора, собственно, уже не будет.
Так вот. Со вчерашнего дня у вас остался лишь один вариант.
Либо вы со всем миром против Путина, а, значит, и России.
Либо вы с Россией. А, значит, за Путина.

Я думаю, вы выберете второй. Вы всегда выбирали второй. Единицы из вас выбирали первый. На весь СССР один только Сахаров говорил, что Союзу не надо помогать зерном. Что не в Брежневе дело. Что необходимо экономическое обрушение. Иначе никак. Вы, ваши предшественники, его за это с говном жрали. Да, вы, тогдашние имперские диссиденты.
В России была одна Новодворская. Которая говорила, что дело не в Путине. Что он - лишь следствие. Лишь порождение этой славной страны. И даже не в Ельцине.
О, как жрали с говном её…
Я думаю, что и сейчас, поначалу вы выберете второй. Да, Путин говно, но Родина, березки, Чистые пруды, Динамо Спартак, Акинфеев…
И я вас расцеловать готов за это.
Потому что никто, кроме вас, не сможет донести Байдену ту окончательную мысль, что убийца - не только Путин.
Что дело не в нем.
И что в Холодной воне 2.0 надо бороться с Империей Зла 2.0.
И он обязательно дойдет до этой мысли.

А значит, «Абрамс» приближается. пройдет десять, пятнадцать, двадцать лет, и один старый, лысый, уставший военкор, залезет на броню, как и обещал, проедет по Тверской, и сделает селфи. На Красной Площади. Как и обещал.
А потом откроет ящик с гуманитарной американской тушенкой и будет её раздавать. За гасло «Слава Украине!» (переведите в Гугле уже сейчас, понадобится). И будем смотреть на ваши счастливые лица. Которые вы сами будете красить в американские флаги. И спрашивать, чей Крым. И пороть.
Как и обещал.

Как вы там - а-ха-ха, Аркашка, на «Абрамсе», когда приедешь, герой?
Ну, как, теперь смешно?
Судя по истерике в ваших СМИ и МИДе, что-то вы как-то не очень ржёте.
А что так, ребят?

Славный мне подарок дядя Сэм на день рождения сделал.
Спасибо, Дедушка Байден!
Спасибо, Баба Лиза!
Ваше Величество.
Слава Украине!
https://starshinazapasa.livejournal.com/1293233.html А.Бабченко
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19.03.2021 12:48 Відповісти
Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3166
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19.03.2021 12:48 Відповісти
песков и зеленский были бы хорошим дуэтом на рояле долбить
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19.03.2021 12:50 Відповісти
Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6840 Северный поток говорите? Ну ну
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19.03.2021 12:51 Відповісти
хочешь я тебе таких картинок про путлера ничуть не меньше покажу???
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19.03.2021 14:45 Відповісти
Это понятно!!! На высказывания Немцова вы ответили!!! А Байдену - слабо!!!! Потому, что вы черти!!!!
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19.03.2021 13:03 Відповісти
... и для этого отозвал посла.
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19.03.2021 13:12 Відповісти
ОБОСРАЛСЯ,- на весь мир воняет!!! То ли еще будет !!!
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19.03.2021 13:17 Відповісти
У нас появился второй пароль. Первый - "Чей Крым?", второй - "Путин - кто?"
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19.03.2021 13:23 Відповісти
"...ты миня абидил, сльоз маих ни видил, но я жу-жу-жу, всирамно с табой дружу..."
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19.03.2021 14:36 Відповісти
Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2275
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19.03.2021 14:43 Відповісти
Удивляет позиция кацапов - насрать на пороге у соседа, постучать и потребовать бумажку.
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19.03.2021 15:17 Відповісти
Абкаканса супермен!
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19.03.2021 15:21 Відповісти
Вернись !!!!!! Я всё прощу !!!!!!!
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19.03.2021 16:39 Відповісти
...индейцев и рабство в США вспомнил этот недоносок,только забыл,что крепостное право в его "золотой орде" существовало до 1861 года,где "руцких холопов" ценили дешевле скотины...
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19.03.2021 16:51 Відповісти
 
 