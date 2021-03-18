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Путін запропонував Байдену поспілкуватися "в прямому ефірі"

Путін запропонував Байдену поспілкуватися

Президент Росії Володимир Путін запропонував президентові США Джо Байдену, який вважає його вбивцею, поспілкуватися онлайн "фактично в прямому ефірі". Зробити це він готовий вже завтра.

Цю пропозицію Путін озвучив в ефірі російського державного телеканалу "Россия 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити наші дискусії, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без всяких затримок, а прямо у відкритій, прямій дискусії" - сказав Путін.

Він запропонував не відкладати спілкування "в довгий ящик".

Читайте також: Путін - Байдену щодо слів про вбивцю: "Хто обзивається, той так і сам називається". ВIДЕО

"Я на вихідних хочу з'їздити в тайгу, трошки там відпочити, а так можна було б або завтра, або, скажімо в понеділок. Будь ласка, ми готові в будь-який час, зручний для американської сторони, я ось прямо зараз дам відповідне доручення міністерству закордонних справ", - зазначив Путін.

Президент РФ додав, що бачить серед тем майбутньої розмови двосторонні відносини, "регіональні конфлікти" і пандемію COVID-19.

Також читайте: Пєсков щодо слів Байдена про Путіна-"вбивцю": Дуже погано, США не хочуть налагоджувати відносини з РФ

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

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Автор: 

Байден Джо (2885) путін володимир (23785) росія (65052) США (22685)


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Топ коментарі
+53
Та кто ты такой, кому всрался? Моль для Байдена
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18.03.2021 19:48
+40
Який сенс з )(уйлом общаться? З терористами та вбивцями не общаються -їх знищують.
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18.03.2021 19:49
+33
ху%ло хочет увидеть мир в глазах Байдена?
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18.03.2021 19:49
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Та кто ты такой, кому всрался? Моль для Байдена
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18.03.2021 19:48 Відповісти
Вы правы - таких, как кремлёвская крыса, у Байдена в очереди на разговор десятки, если не сотни... Кремлёвский гнус был уверен, что Байден не узнает о его предложении - никто американскому президенту о таких пустяках не докладывает.... Плямканье путена - это , как жужжание зелёной навозной муки, вызывает только желание прихлопнуть её газетой....
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18.03.2021 20:01 Відповісти
куйло просто діє в парадигмє бандюків - "хтось наіхав - забиває стрілку на пєрєтєрєть па-мужски"! і одразу дає дьору в Сибір, бо сподівається, що його там не знайдуть
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18.03.2021 20:29 Відповісти
Угу, в лучших традициях воспитавшей его питерской гопоты, перед своей ************* назначить в реале конкуренту стрелку и ответить за базар...
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18.03.2021 21:17 Відповісти
пусть с Саакашвили пообщается. он еще что-нибудь смешное ему скажет. в прошлый раз назвал его Лилипутиным))
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18.03.2021 23:20 Відповісти
Байдену не стоит на это даже реагировать. Полный игнор - это будет лучший ответ.
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18.03.2021 20:04 Відповісти
Не "кому всрался", а просто - всрался. И просит бумагу.
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18.03.2021 21:17 Відповісти
ху%ло хочет увидеть мир в глазах Байдена?
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18.03.2021 19:49 Відповісти
походу эскандеры перестали смеяться с санкций)
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18.03.2021 21:21 Відповісти
Який сенс з )(уйлом общаться? З терористами та вбивцями не общаються -їх знищують.
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18.03.2021 19:49 Відповісти
с бацькой общайся, обиженка)
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18.03.2021 19:49 Відповісти
Хомчаку бы неплохо дать распоряжение шоб наши были начеку. Поехавший карлик ведь обязательно что-то выкинет.
какое же оно ничтожество - там реально лабутены 15 и более см., оно на цыпочках ходит получается(!)
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18.03.2021 19:51 Відповісти
этот бункерфюрер даже на дебатах никогда не общался ..
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18.03.2021 19:51 Відповісти
жадіна гавядіна сольоний агурєц, пашлі вийдєм пагаварім
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18.03.2021 19:51 Відповісти
зачем ему с тобой один экран делить, чтобы видели, что есть что-то общее?
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18.03.2021 19:52 Відповісти
Не по Сеньке шапка. Кто ты, а кто - президент США?

Путин предложил Байдену пообщаться "в прямом эфире" - Цензор.НЕТ 8142
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18.03.2021 19:52 Відповісти
типо, пыня - в промежутках между пресмыканием перед Собчаком
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18.03.2021 20:07 Відповісти
***** обиделось шо обозвали просто убийцей.Он же - серийный убийца. Не стал бы президентом козломордии - душил бы детей в лесопосадках, как чикатила...
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18.03.2021 19:53 Відповісти
В данном случае я вижу: « на вору шапка горит». Как школьник желает оправдания и при этом услышать лесть в свою сторону.
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18.03.2021 19:55 Відповісти
Сиди и не рыпайся пуйло плешивое, будешь с лукашенком "общаться".
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18.03.2021 19:56 Відповісти
корректней и логичней, если бы журналист задал вопрос несколько иначе: "считаете ли вы недоразумение т.н. президента рф пида%асом?"..ответ Байдена был бы скорее всего аналогичным
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18.03.2021 19:56 Відповісти
США никогда не ведут никаких переговоров с террористами-убийцами, с ними ведут переговоры противобункерные бомбы.
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18.03.2021 19:56 Відповісти
педофилу общения бракуйе?
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18.03.2021 19:56 Відповісти
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все компании, задействованные в проекте "Северный поток 2", должны прекратить работу.
"Госдепартамент предостерегает всех участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по строительству газопровода", - говорится в письменном заявлении Блинкена.нежданчик прилетел)))
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18.03.2021 19:57 Відповісти
Путин предложил Байдену пообщаться "в прямом эфире" - Цензор.НЕТ 4184
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18.03.2021 19:58 Відповісти
- Я убийца,дайте мне президента США в прямом эфире,я его порву в дискуссии.Засрашка страна идиотов.
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18.03.2021 19:58 Відповісти
Да кто там будет общаться с каким-то там ****** ... абсЮрд ...
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18.03.2021 19:58 Відповісти
хочет услышать, лично, что он ещё и ***** ))
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18.03.2021 19:59 Відповісти
крыса понял,что все с него ржут,а ему "альфа самцу" это невыносимо-вот и заметался)
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18.03.2021 19:59 Відповісти
карлик кукухой тронулся. кто с ****** разговаривать станет? это же западло.
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18.03.2021 20:02 Відповісти
Путін запропонував Байдену поспілкуватися "в прямому ефірі" - Цензор.НЕТ 6652
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18.03.2021 20:03 Відповісти
ента чта? корпоративные недоiдки?
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18.03.2021 20:04 Відповісти
Пыня хочет пообщаться в открытом эфире ... сходил бы лучше в шапито. Там уж 100500 с тебя поржут даже лошади...
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18.03.2021 20:03 Відповісти
В Гааге с прокуром будешь общаться, баклан.
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18.03.2021 20:03 Відповісти
А пообщаться со своим народом в прямом эфире, без цензуры, ссыт !?
Байдена ему подавай......
С Яниной Соколовой давай пообщайся !!!
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18.03.2021 20:05 Відповісти
да он и не собирается.. то трубу прорвет. то внуков в школу вести. єто все сказано для холопов рашки.. он уже дал понять что в тайге ногу подвернет
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18.03.2021 20:17 Відповісти
Кунжутович оттачивает версию случайности на охоте.
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18.03.2021 20:06 Відповісти
Путин предложил Байдену пообщаться "в прямом эфире"

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Байден предложит отправить )(уйла в "облачное хранилище"
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18.03.2021 20:09 Відповісти
кремлевское ботоксное ху@ло с первичными половыми признаками бабушки хочет поучавствовать в телешоу ...
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18.03.2021 20:10 Відповісти
Плешивый опять хочет включить свою заезженную пластинку.
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18.03.2021 20:12 Відповісти
Пиня - з тобою прокурор вже говоритиме.
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18.03.2021 20:15 Відповісти
О чем? Убожество...
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18.03.2021 20:17 Відповісти
***** на чайок приглашает ??? )))))))))))
Путін запропонував Байдену поспілкуватися "в прямому ефірі" - Цензор.НЕТ 3003

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18.03.2021 20:18 Відповісти
а шо такое? ни одного кацапа на ветке...
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18.03.2021 20:22 Відповісти
Сидять у "домікє з сєрдєчком".Ніколи їм.
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18.03.2021 20:34 Відповісти
Щось події в світі пішли в галоп. Справедливе питання на часі: янкі помножили ***** обнуленного на постійну гепи з кокфіцієнтом Рейгана, чи це буря в стакані води?.
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18.03.2021 20:22 Відповісти
Путін запропонував Байдену поспілкуватися "в прямому ефірі" - Цензор.НЕТ 3434
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18.03.2021 20:36 Відповісти
Кому ты нужен, ***** кукурузное...
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18.03.2021 20:32 Відповісти
в любое удобное время,но я говорит съезжу в тайгу на выходные а потом поговорим.
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18.03.2021 20:34 Відповісти
Путін запропонував Байдену поспілкуватися "в прямому ефірі" - Цензор.НЕТ 6957
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18.03.2021 20:34 Відповісти
офигеть представляю как в Белом Доме смеялись, какой то чмирик предлагает дебаты в прямом эфире президенту великой страны. не ну это не феик, а серьёзно ***** что то такое ляпнул?
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18.03.2021 20:36 Відповісти
Вождь всея мордора включив як він вміє сам дурак. З янками така дурня не повинна проканати.
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18.03.2021 20:46 Відповісти
они кремляди хотели подчеркнуть свою важность и чтобы янки сами подняли их и отряхнули после того как втоптали )(уйла в грязь, но янки не пальцем деланные, их практически невозможно развести или надуть., это не наши украинкие переговорщики.. просчитываются все текущие пути развития событий и линии и выбирается та, которая имеет смысл. Не имеет смысла поддерживать того кого только что послал и опустил.... посмотрят на поведение кремлядей
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19.03.2021 04:19 Відповісти
отношение к )(уйлу теперь опустилось до от уровня отношения к Каддафи
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19.03.2021 04:23 Відповісти
Вы уж прям перебрали в подобострастии...
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18.03.2021 20:39 Відповісти
о чем говорить с лживой ублюдочной мразью по имени ху...йло? в его речи нет ни одного слова правды. о ткаих как он верно сказано в Священном Писании: "Ваш отец - диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он - лжец и отец лжи." Евангелие от Иоанна 8:44
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18.03.2021 20:42 Відповісти
В петушатню этого чмыря к бульбафюреру, Ыну и вским мадурам...
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18.03.2021 20:42 Відповісти
Лучше на бутылку пусть присядет....онлайн.
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18.03.2021 20:43 Відповісти
Видишь ли, *****...
Ты не только "нерукопожатый", ты преступник и убийца.
А с убийцами дискуссий не ведут. Их уничтожают. И желательно, их же оружием.
Так что сдохнешь ты, скорее всего, от "Новичка".
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18.03.2021 20:50 Відповісти
Пусть ********* для начала в прямом эфире из бункера вылезет. Его обслуга небось задолбалась ,,тайгу,, ему в бункер тащить
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18.03.2021 20:57 Відповісти
Ти ба як ***** зачепив висновок Байдена. А хйло не боїться, що Байден в прямому ефірі на всю підерацію назве його ******?
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18.03.2021 20:59 Відповісти
Через стекло в телефонную трубку будешь общаться,*****.
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18.03.2021 21:01 Відповісти
Епічною була б відповідь якогось прессекретяря з білого дому - "Ми не ведемо перемовин з терористами"
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18.03.2021 21:05 Відповісти
PUTIN ! PNX !!!!!!!
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18.03.2021 21:12 Відповісти
Заерзал придурок плешивый Явно чувствует, что запахло жаренным. Хочет устроить шоу и показать всем, что произошло недоразумение. Что Байдена дезинформировали и ввели в заблуждение проклятые хохлы. Что сам он ни сном ни духом не ведает ни о каких таких преступлениях, в которых его обвиняют.
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18.03.2021 21:39 Відповісти
"Кто обзывается, тот так и сам называется"

уровень - детский сад, младшая группа. убогий лиговский гопник...

"МИД рассасеи начал подготовку разговора Сцарька-лысогнома с Байденом"
На Смоленской площади:
валадимер валадимерович, если будете просить деньги, а Джо не даст, скажите "Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест!"
Если он начнëт какую-то инфу сливать, скажите "Ябеда соленая, на горшке вареная, шишками обитая, чтоб не была сердитая!"
Если Джо будет говорит про несоблюдение международных правил, скажите "Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин"
Можете ещё использовать "Обманули дурака на четыре кулака"
Ежели он будет говорить про американскую исключительность, то "Воображуля высший сорт! Куда едешь? - На курорт. - На курорте пусто. Выросла капуста!"
Когда речь зайдëт про санкции "Вредина-вредина! До дырки проедена,
Кое-как одета, твоя песня спета!"
Ну и на всякий случай "Болтай, болтай, язык не потеряй!", "Сплетница, сплетница, не споткнись на лестнице!"
Про президента и вице-президента "Тили-тили-тесто, жених и невеста,
Поехали купаться - стали целоваться!"

убогий ботоксный Сцарёк-лысогном. убогая паРаша.))
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18.03.2021 21:42 Відповісти
Ага, щас. Президент единственной в мире Супер Державы будет хотелки ***** выполнять...
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18.03.2021 22:44 Відповісти
ДА ЧТО ЭТОГО ЧЕРТА ТАЕЖНОГО СЛУШАТЬ !!!??? ЕГО ВАЛИТЬ НЕОБХОДИМО УЖЕ ВЧЕРА !!!
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19.03.2021 01:03 Відповісти
а о чем собственно, если и так уже все сказано?.. появится новая тема или изменение условий в старой теме через полгодика например, ну и пообщаются тогда...
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19.03.2021 04:11 Відповісти
Видать также появилося желание заглянуть в глаза. Один уже "насмотрелся".
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19.03.2021 07:07 Відповісти
Много чести тебе, окурок..
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19.03.2021 08:53 Відповісти
Чует кошка чью мясу съела.
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19.03.2021 08:58 Відповісти
"Куда дуля - туда дым", "Ябеда - корябеда", "Сам дурак" - домашние заготовки Ху*ла на конкурс капитанов.
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19.03.2021 08:59 Відповісти
Наконец то видно что хутин наложил и сцыканул и не по детски , бо Байден серьёзный ДЯДЯ и не какой нибудь "тортик " Макрон французский хамелеон -недонапалеон Отправить
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19.03.2021 23:37 Відповісти
Зачем ехать в тайгу, если ты в ней и так находишься постоянно
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19.03.2021 23:40 Відповісти
 
 