Путін запропонував Байдену поспілкуватися "в прямому ефірі"
Президент Росії Володимир Путін запропонував президентові США Джо Байдену, який вважає його вбивцею, поспілкуватися онлайн "фактично в прямому ефірі". Зробити це він готовий вже завтра.
Цю пропозицію Путін озвучив в ефірі російського державного телеканалу "Россия 24", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити наші дискусії, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без всяких затримок, а прямо у відкритій, прямій дискусії" - сказав Путін.
Він запропонував не відкладати спілкування "в довгий ящик".
"Я на вихідних хочу з'їздити в тайгу, трошки там відпочити, а так можна було б або завтра, або, скажімо в понеділок. Будь ласка, ми готові в будь-який час, зручний для американської сторони, я ось прямо зараз дам відповідне доручення міністерству закордонних справ", - зазначив Путін.
Президент РФ додав, що бачить серед тем майбутньої розмови двосторонні відносини, "регіональні конфлікти" і пандемію COVID-19.
Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.
Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".
В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.
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какое же оно ничтожество - там реально лабутены 15 и более см., оно на цыпочках ходит получается(!)
"Госдепартамент предостерегает всех участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по строительству газопровода", - говорится в письменном заявлении Блинкена.нежданчик прилетел)))
Байдена ему подавай......
С Яниной Соколовой давай пообщайся !!!
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Байден предложит отправить )(уйла в "облачное хранилище"
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Ты не только "нерукопожатый", ты преступник и убийца.
А с убийцами дискуссий не ведут. Их уничтожают. И желательно, их же оружием.
Так что сдохнешь ты, скорее всего, от "Новичка".
уровень - детский сад, младшая группа. убогий лиговский гопник...
"МИД рассасеи начал подготовку разговора Сцарька-лысогнома с Байденом"
На Смоленской площади:
валадимер валадимерович, если будете просить деньги, а Джо не даст, скажите "Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест!"
Если он начнëт какую-то инфу сливать, скажите "Ябеда соленая, на горшке вареная, шишками обитая, чтоб не была сердитая!"
Если Джо будет говорит про несоблюдение международных правил, скажите "Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин"
Можете ещё использовать "Обманули дурака на четыре кулака"
Ежели он будет говорить про американскую исключительность, то "Воображуля высший сорт! Куда едешь? - На курорт. - На курорте пусто. Выросла капуста!"
Когда речь зайдëт про санкции "Вредина-вредина! До дырки проедена,
Кое-как одета, твоя песня спета!"
Ну и на всякий случай "Болтай, болтай, язык не потеряй!", "Сплетница, сплетница, не споткнись на лестнице!"
Про президента и вице-президента "Тили-тили-тесто, жених и невеста,
Поехали купаться - стали целоваться!"
убогий ботоксный Сцарёк-лысогном. убогая паРаша.))