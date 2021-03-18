Путин предложил Байдену пообщаться "в прямом эфире"

Президент России Владимир Путин предложил считающему его убийцей президенту США Джо Байдену пообщаться онлайн "фактически в прямом эфире". Сделать это он готов уже завтра.

Это предложение Путин озвучил в эфире российского государственного телеканала "Россия 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии" - сказал Путин.

Он предложил не откладывать общение "в долгий ящик".

"Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем в понедельник. Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел", - отметил Путин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО

Президент РФ добавил, что видит среди тем будущего разговора двусторонние отношения, "региональные конфликты" и пандемию COVID-19.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.

Также на Цензор.НЕТ: Байден позвонит Зеленскому, - посольство США