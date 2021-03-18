Путин предложил Байдену пообщаться "в прямом эфире"
Президент России Владимир Путин предложил считающему его убийцей президенту США Джо Байдену пообщаться онлайн "фактически в прямом эфире". Сделать это он готов уже завтра.
Это предложение Путин озвучил в эфире российского государственного телеканала "Россия 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии" - сказал Путин.
Он предложил не откладывать общение "в долгий ящик".
"Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем в понедельник. Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел", - отметил Путин.
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Президент РФ добавил, что видит среди тем будущего разговора двусторонние отношения, "региональные конфликты" и пандемию COVID-19.
Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.
Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.
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какое же оно ничтожество - там реально лабутены 15 и более см., оно на цыпочках ходит получается(!)
"Госдепартамент предостерегает всех участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по строительству газопровода", - говорится в письменном заявлении Блинкена.нежданчик прилетел)))
Байдена ему подавай......
С Яниной Соколовой давай пообщайся !!!
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Байден предложит отправить )(уйла в "облачное хранилище"
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Ты не только "нерукопожатый", ты преступник и убийца.
А с убийцами дискуссий не ведут. Их уничтожают. И желательно, их же оружием.
Так что сдохнешь ты, скорее всего, от "Новичка".
уровень - детский сад, младшая группа. убогий лиговский гопник...
"МИД рассасеи начал подготовку разговора Сцарька-лысогнома с Байденом"
На Смоленской площади:
валадимер валадимерович, если будете просить деньги, а Джо не даст, скажите "Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест!"
Если он начнëт какую-то инфу сливать, скажите "Ябеда соленая, на горшке вареная, шишками обитая, чтоб не была сердитая!"
Если Джо будет говорит про несоблюдение международных правил, скажите "Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин"
Можете ещё использовать "Обманули дурака на четыре кулака"
Ежели он будет говорить про американскую исключительность, то "Воображуля высший сорт! Куда едешь? - На курорт. - На курорте пусто. Выросла капуста!"
Когда речь зайдëт про санкции "Вредина-вредина! До дырки проедена,
Кое-как одета, твоя песня спета!"
Ну и на всякий случай "Болтай, болтай, язык не потеряй!", "Сплетница, сплетница, не споткнись на лестнице!"
Про президента и вице-президента "Тили-тили-тесто, жених и невеста,
Поехали купаться - стали целоваться!"
убогий ботоксный Сцарёк-лысогном. убогая паРаша.))