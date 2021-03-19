Лавров здивований, що в арсеналі західних лідерів з'явилася "фрикова дипломатія"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров висловив стурбованість поширенням у міжнародних відносинах так званої фрикової дипломатії, коли реальна політика підміняється погрозами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"У хід ідуть всілякі фейки, причому поряд з фейковими новинами, якими заповнені ЗМІ і соцмережі, в арсеналі кількох західних лідерів з'явився новий феномен: фейкова, а часом - і фрикова дипломатія", - сказав Лавров, відкриваючи засідання Опікунської ради Фонду Гончарова.

Він зазначив, що "дедалі ширше використовуються винаходи різних небилиць, висунення звинувачень, докази яких надавати зарозуміло відмовляються, так їх, судячи з усього, і немає".

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За словами Лаврова, "будь-які альтернативні точки зору жорстко відкидаються, причому не тільки на міжнародній арені, а й у себе вдома, всередині самих західних країн".

"Реальна, осмислена політика підміняється погрозами притягнути до відповідальності всіх незгодних, як у зовнішніх, так і у внутрішніх справах", - додав міністр.

Він підкреслив, що ситуація в світі ускладнюється "через неготовність наших колег на Заході на чолі зі США налагодити рівноправне співробітництво з іншими міжнародними гравцями в ім'я ефективного вирішення спільних проблем".

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.