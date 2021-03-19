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Новини
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Лавров здивований, що в арсеналі західних лідерів з'явилася "фрикова дипломатія"

Лавров здивований, що в арсеналі західних лідерів з'явилася

Глава МЗС РФ Сергій Лавров висловив стурбованість поширенням у міжнародних відносинах так званої фрикової дипломатії, коли реальна політика підміняється погрозами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"У хід ідуть всілякі фейки, причому поряд з фейковими новинами, якими заповнені ЗМІ і соцмережі, в арсеналі кількох західних лідерів з'явився новий феномен: фейкова, а часом - і фрикова дипломатія", - сказав Лавров, відкриваючи засідання Опікунської ради Фонду Гончарова.

Він зазначив, що "дедалі ширше використовуються винаходи різних небилиць, висунення звинувачень, докази яких надавати зарозуміло відмовляються, так їх, судячи з усього, і немає".

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За словами Лаврова, "будь-які альтернативні точки зору жорстко відкидаються, причому не тільки на міжнародній арені, а й у себе вдома, всередині самих західних країн".

"Реальна, осмислена політика підміняється погрозами притягнути до відповідальності всіх незгодних, як у зовнішніх, так і у внутрішніх справах", - додав міністр.

Він підкреслив, що ситуація в світі ускладнюється "через неготовність наших колег на Заході на чолі зі США налагодити рівноправне співробітництво з іншими міжнародними гравцями в ім'я ефективного вирішення спільних проблем".

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.

Автор: 

дипломатія (711) Лавров Сергій (1580) МЗС рф (959) путін володимир (23787)


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Топ коментарі
+32
Лавров озадачен, что в арсенале западных лидеров появилась "фриковая дпломатия" - Цензор.НЕТ 4916
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19.03.2021 11:55
+24
при словах "фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети..", "мальчик в трусиках", "русскоязычные снегири" и поезда с бандеровцами", удивленно посмотрели на Унылую лошадь Лаврова..
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19.03.2021 11:55
+23
Парашный фрик с первой армянской фамилией озаботился мнимой фриковой дипломатией.
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19.03.2021 11:53
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Парашный фрик с первой армянской фамилией озаботился мнимой фриковой дипломатией.
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19.03.2021 11:53 Відповісти
Лавров здивований, що в арсеналі західних лідерів з'явилася "фрикова дипломатія" - Цензор.НЕТ 4520
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19.03.2021 12:28 Відповісти
Лавров, конь педальный, как твоя дочурка в Штатах поживает? по рюзьке уже небось еле-еле мычит?
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19.03.2021 13:59 Відповісти
Он не озадачен, а озабочен😁
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19.03.2021 11:54 Відповісти
Нет, озадачен, потому что с москалями начали говорить на ихнем языке и поступать стали с ними ихними же поступками. Поэтому у старого коня башня озадачена. Козыри в рукаве закончились.
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19.03.2021 15:55 Відповісти
Лавров ******* ,поэтому и озадачен ... одним словом ДЕБИЛ *** ...
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19.03.2021 11:54 Відповісти
Пишут, что не успели лидеры Хесболлы вернуться в свои норы, как в Москву заявилась верхушка Талибана. Москва создаёт самую настоящая ось зла из худших людей планеты. Да вот такая деградация, а ведь когда то русские цари имели в союзниках великие европейские державы.
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19.03.2021 11:55 Відповісти
Русские а не российские! Разницу улавливаешь? Единственное что научились голозадые российские макаки так это историю воровать и бомбы делать.
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19.03.2021 12:03 Відповісти
Московиты, так будет правильнее. Исторически.
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19.03.2021 13:01 Відповісти
при словах "фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети..", "мальчик в трусиках", "русскоязычные снегири" и поезда с бандеровцами", удивленно посмотрели на Унылую лошадь Лаврова..
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19.03.2021 11:55 Відповісти
Лавров озадачен, что в арсенале западных лидеров появилась "фриковая дпломатия" - Цензор.НЕТ 4916
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19.03.2021 11:55 Відповісти
***** уже давно готовится. 99% его организма это силикон,ботокс и говно. Большей частью - говно. Именно по-этому в Сибири скульптор выбрал говно как материал для памятников и тренируется на кошках петухах.
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19.03.2021 12:35 Відповісти
Мнение сумасшедших маньяков должно интересовать только психиатров.
Для обычных людей слушать этот бред опасно для их психического здоровья.
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19.03.2021 11:55 Відповісти
https://twitter.com/vermaxim1
https://twitter.com/vermaxim1

https://twitter.com/vermaxim1 Конь Тугезера

Есть подозрение, что Оруэлл в своё время был завербован НКВД-МГБ... Ну не бывает таких совпадений!
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19.03.2021 11:56 Відповісти
Лавров озадачен, что в арсенале западных лидеров появилась "фриковая дпломатия"

Лавров озадачен, что в арсенале западных лидеров появилась "фриковая дпломатия" - Цензор.НЕТ 1389
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19.03.2021 11:57 Відповісти
))))да,лошадь,свинособак не любят нигде ,а теперь ваше пуйло с клеймом на лбу-так что можешь утопиться,но на мировой арене отрубили вам башку
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19.03.2021 11:58 Відповісти
А тебе куда ехать, пид*р? (С)
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19.03.2021 11:58 Відповісти
Лавров озадачен, что в арсенале западных лидеров появилась "фриковая дпломатия" - Цензор.НЕТ 8854
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19.03.2021 11:58 Відповісти
и шо , вы же великие и могучие - отзовите своё бабло из их банков , откажитесь от технологий , верните свои семьи в страну ...а ! шо ? не ? ну тогда не вякайте пока вас в ваше же дерьмо мордой мокают
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19.03.2021 11:58 Відповісти
"Кто обзывается, тот сам так называется" - ярчайший пример "фриковой" дипломатии.
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19.03.2021 12:00 Відповісти
Дальше будет: Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок. Мама купит мне козу, я тебе не показу
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19.03.2021 12:05 Відповісти
18.03.21 22:10 Байден не хочет общаться с Зеленским.
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
А это значит, что вся политика Офиса Ермака уже не просто не отвечает реальности, а прямо противоречит политике США по отношению к РФ.
https://images.cnscdn.com/images/1/3/f/d/13******************************/original.jpg
Украина должна готовиться к войне. Это реальность, а все, кто обманывает страну обещаниями скорого мира - просто циничные и лживые политиканы, всегда готовые предать и свалить.
Нам нужна стратегия долгой войны с Россией.
Нам нужна власть, которая готова сражаться и которая сумеет определить путь к победе.
..........
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19.03.2021 12:00 Відповісти
Лавров озадачен, что в арсенале западных лидеров появилась "фриковая дпломатия" - Цензор.НЕТ 5922
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19.03.2021 12:01 Відповісти
Сивый мерин.
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19.03.2021 12:02 Відповісти
А ты их не дрочи - и не будет у тебя озабоченности.
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19.03.2021 12:06 Відповісти
стервятник тоже озадачен - когда???
Лавров озадачен, что в арсенале западных лидеров появилась "фриковая дипломатия" - Цензор.НЕТ 482

.
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19.03.2021 12:08 Відповісти
А в нинішній політиці так - або ти, або тебе.....
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19.03.2021 12:08 Відповісти
С недоговороспособными кацапами, отрицающими очевидное, нормальная дипломатия не работает. Будут с ними общаться на том языке, который они понимают - языке ********.
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19.03.2021 12:09 Відповісти
выход один: забирай все свое семейство, проживающее среди лживых фриков, на свою вяликую правдивую родину, переводи все "честно" заработанные копейки в родные рубли и закрывай границы.
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19.03.2021 12:16 Відповісти
Байден во время выступления назвал Камалу Харрис "президентом". Во время выборов он уже оговаривался об "администрации Харрис".

Лавров здивований, що в арсеналі західних лідерів з'явилася "фрикова дипломатія" - Цензор.НЕТ 9363
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19.03.2021 12:16 Відповісти
Вуйку так говорять виховані люди на Заході. У Польщі, наприклад, до усіх проректорів, кажуть ректор, а до усіх продеканів - кажуть декан. І це нормально, хоч усі знають хто є хто.
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19.03.2021 12:20 Відповісти
Зато не оговорился назвав ботоксную мразь убийцей.
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19.03.2021 12:33 Відповісти
Он даже не произносил этого слова.
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19.03.2021 12:42 Відповісти
Тогда почему на твоей засрашке жопы горят? Ведь проблемы нет.
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19.03.2021 13:25 Відповісти
Шо, "Лаврушка", не подобається їсти "кашу", заварену за вашими власними рецептами?
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19.03.2021 12:18 Відповісти
Той фрік нагадує мені Кісу Воробьянінова.
Лавров здивований, що в арсеналі західних лідерів з'явилася "фрикова дипломатія" - Цензор.НЕТ 8730
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19.03.2021 12:18 Відповісти
Пройдемте в номера!...(с)..
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19.03.2021 12:22 Відповісти
Лавров здивований, що в арсеналі західних лідерів з'явилася "фрикова дипломатія" - Цензор.НЕТ 748
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19.03.2021 12:24 Відповісти
Весь мир озадачен самим существованием лаврова.
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19.03.2021 12:30 Відповісти
Лавров здивований, що в арсеналі західних лідерів з'явилася "фрикова дипломатія" - Цензор.НЕТ 6074
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19.03.2021 12:35 Відповісти
Лавров здивований, що в арсеналі західних лідерів з'явилася "фрикова дипломатія" - Цензор.НЕТ 7455
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19.03.2021 12:38 Відповісти
Уже не смешно, продолжать строить из себя девственницу, когда весь мир видит, львинную доою проблем в мире создает кремлевская комуно-фашистская террористическая банда во главе с вором уголовником, которая сама себя загнала под санкции и в Гаагу.
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19.03.2021 13:16 Відповісти
геббельс в гробу от зависти задергался
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19.03.2021 13:28 Відповісти
Запишу себе в тетрадку заветную фразу про *..фрики дипломатические*. Удивлять буду собеседников своих. Спасибо Талейран ты наш умноженый на гром-Громыку дубковатого пенька из прошлого!
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19.03.2021 13:28 Відповісти
Сами же первые изобрели и использовали.
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19.03.2021 13:40 Відповісти
Дебил, ***.
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19.03.2021 15:18 Відповісти
 
 