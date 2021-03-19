Лавров здивований, що в арсеналі західних лідерів з'явилася "фрикова дипломатія"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров висловив стурбованість поширенням у міжнародних відносинах так званої фрикової дипломатії, коли реальна політика підміняється погрозами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
"У хід ідуть всілякі фейки, причому поряд з фейковими новинами, якими заповнені ЗМІ і соцмережі, в арсеналі кількох західних лідерів з'явився новий феномен: фейкова, а часом - і фрикова дипломатія", - сказав Лавров, відкриваючи засідання Опікунської ради Фонду Гончарова.
Він зазначив, що "дедалі ширше використовуються винаходи різних небилиць, висунення звинувачень, докази яких надавати зарозуміло відмовляються, так їх, судячи з усього, і немає".
За словами Лаврова, "будь-які альтернативні точки зору жорстко відкидаються, причому не тільки на міжнародній арені, а й у себе вдома, всередині самих західних країн".
"Реальна, осмислена політика підміняється погрозами притягнути до відповідальності всіх незгодних, як у зовнішніх, так і у внутрішніх справах", - додав міністр.
Він підкреслив, що ситуація в світі ускладнюється "через неготовність наших колег на Заході на чолі зі США налагодити рівноправне співробітництво з іншими міжнародними гравцями в ім'я ефективного вирішення спільних проблем".
Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.
Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".
В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.
Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.
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кошкахпетухах.
Для обычных людей слушать этот бред опасно для их психического здоровья.
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https://twitter.com/vermaxim1 Конь Тугезера
Есть подозрение, что Оруэлл в своё время был завербован НКВД-МГБ... Ну не бывает таких совпадений!
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
А это значит, что вся политика Офиса Ермака уже не просто не отвечает реальности, а прямо противоречит политике США по отношению к РФ.
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Украина должна готовиться к войне. Это реальность, а все, кто обманывает страну обещаниями скорого мира - просто циничные и лживые политиканы, всегда готовые предать и свалить.
Нам нужна стратегия долгой войны с Россией.
Нам нужна власть, которая готова сражаться и которая сумеет определить путь к победе.
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