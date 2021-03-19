Лавров озадачен, что в арсенале западных лидеров появилась "фриковая дипломатия"

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность распространением в международных отношениях так называемой фриковой дипломатии, когда реальная политика подменяется угрозами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен: фейковая, а порой - и фриковая дипломатия", - сказал Лавров, открывая заседание Попечительского совета Фонда Гончарова.

Он отметил, что "все шире используются изобретения различных небылиц, выдвижение обвинений, доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются, да их, судя по всему, и нет".

По словам Лаврова, "любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и у себя дома, внутри самих западных стран".

"Реальная, осмысленная политика подменяется угрозами привлечь к ответу всех несогласных, как во внешних, так и во внутренних делах", - добавил министр.

Он подчеркнул, что ситуация в мире осложняется "из-за неготовности наших коллег на Западе во главе с США наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками во имя эффективного решения общих проблем".

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Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.

Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире.