Лавров озадачен, что в арсенале западных лидеров появилась "фриковая дипломатия"
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность распространением в международных отношениях так называемой фриковой дипломатии, когда реальная политика подменяется угрозами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
"В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен: фейковая, а порой - и фриковая дипломатия", - сказал Лавров, открывая заседание Попечительского совета Фонда Гончарова.
Он отметил, что "все шире используются изобретения различных небылиц, выдвижение обвинений, доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются, да их, судя по всему, и нет".
По словам Лаврова, "любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и у себя дома, внутри самих западных стран".
"Реальная, осмысленная политика подменяется угрозами привлечь к ответу всех несогласных, как во внешних, так и во внутренних делах", - добавил министр.
Он подчеркнул, что ситуация в мире осложняется "из-за неготовности наших коллег на Западе во главе с США наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками во имя эффективного решения общих проблем".
Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.
Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.
Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире.
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кошкахпетухах.
Для обычных людей слушать этот бред опасно для их психического здоровья.
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https://twitter.com/vermaxim1 Конь Тугезера
Есть подозрение, что Оруэлл в своё время был завербован НКВД-МГБ... Ну не бывает таких совпадений!
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
А это значит, что вся политика Офиса Ермака уже не просто не отвечает реальности, а прямо противоречит политике США по отношению к РФ.
https://images.cnscdn.com/images/1/3/f/d/13******************************/original.jpg
Украина должна готовиться к войне. Это реальность, а все, кто обманывает страну обещаниями скорого мира - просто циничные и лживые политиканы, всегда готовые предать и свалить.
Нам нужна стратегия долгой войны с Россией.
Нам нужна власть, которая готова сражаться и которая сумеет определить путь к победе.
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