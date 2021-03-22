Байден отказался от переговоров с Путиным, - МИД РФ

Американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с Президентом США Джо Байденом 19 или 22 марта.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение Президента России В.В.Путина о проведении разговора с Президентом США Дж.Байденом 19 или 22 марта с.г. в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности. Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".