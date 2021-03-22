Байден відмовився від переговорів із Путіним, - МЗС РФ
Американська сторона не підтримала пропозицію президента Росії Володимира Путіна про проведення розмови з Президентом США Джо Байденом 19 або 22 березня.
Про це йдеться в офіційній заяві МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.
"З жалем констатуємо, що американська сторона не підтримала пропозицію Президента Росії В. В. Путіна про проведення розмови з Президентом США Дж.Байденом 19 або 22 березня ц.р. в форматі відеоконференції у відкритому режимі для обговорення двосторонніх проблем, що накопичилися, а також тематики стратегічної стабільності. Упущена ще одна можливість для пошуку виходу з тупика в російсько-американських відносинах, що виник з вини Вашингтона. Відповідальність за це цілком на США", - зазначили в російському зовнішньополітичному відомстві.
Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".
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Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
МОТУЗОЧКИ ШПИГУНСЬКОГО СКАНДАЛУ ЗНОВУ ЗАВ"ЯЗУЮТЬСЯ НА ЄРМАКУ
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Причем вдвойне скандально, что последний раз санкцию на предоставление доступа к информации Устинову Мельник подписал… уже после ареста шпиона!
В это трудно поверить, но это факт - 23 февраля Мельник подписал письмо в Государственную налоговую службу о предоставлении доступа к информации к информационно-телекоммуникационным системам налоговой службы для того самого подполковника Устинова!
Дело в том, что после принятия закона о ликвидации налоговой милиции ГФС может получать информацию из налоговой службы только по особому запросу. И потому очень легко отследить активность Устинова за последние месяцы. Судя по запросу, Устинов был самым доверенным лицом Мельника. В этом письме за №1014 глава ГФС просит предоставить четырем своим сотрудникам доступ к базе данных, но первые трое сотрудников просят доступ только к данным по трем конкретным лицам - каждый к тому, кого он проверяет. А вот Устинов просит дать доступ сразу к 39 лицам! Вот такой особенный и важный человек, как видно, для Мельника, ни в чем ему нет отказа. "Горит" на работе. И не возникает у Мельника вопросов, и все он подписал!
А подписал Мельник потому, что письмо по Устинову направил также весьма могущественный человек - начальник Главного оперативного управления налоговой милиции Владимир Ткаченко.
Ткаченко получил назначение совсем не случайно. Дело в том, что Офис Президента все действия по ГФС согласовывает с Андреем Гмыриным, также бывшим налоговым милиционером, который сейчас стал советником главы ОП Андрея Ермака и помощника президента Сергея Шефира, регулярно появляется на Банковой. А Гмырин и Ткаченко близко контактируют.
Почему я все описываю - да потому что не могли Мельник, Ткаченко и Гмырин не знать об аресте Устинова. Об этом знал начальник Главного управления внутренней безопасности ГФС Виталий Ясинский - вот фрагмент его письма в налоговую о действиях Устинова. То есть все знали. И тем не менее, согласовали письмо с запросом спустя 10 дней после ареста подозреваемого. Значит, очень нужна была информация, и решили задним числом оформить на Устинова эти запросы. И не исключено, что таким образом ГФС прикрывает Устинова и легализует некоторые его тайные операции.
Все это также должно стать предметом проверки нашей контрразведки. Связи подозреваемого и просто необъяснимый запрос после ареста, подписанный его начальниками, требуют ответов и ответственности.Источник: https://censor.net/ru/r3254927
То може Гантоша нехай робить свою сраву а ВР зі шпигунами у п"ятницю розбирається',,,
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