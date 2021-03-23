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Новини Окуповані території
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Москва посилює ескалацію на Донбасі шляхом відкриття представництва російської партії, - МЗС

Москва посилює ескалацію на Донбасі шляхом відкриття представництва російської партії, - МЗС

Міністерство закордонних справ України розглядає намір відкрити в окупованих Донецьку і Луганську представництво партії "Справедлива Росія - За правду" як черговий доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО.

Про це йдеться в наданому Укрінформу коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, передає Цензор.НЕТ.

"Російська влада продовжує відкрито нехтувати Мінськими домовленостями та здійснювати кроки для затягування наразі непідконтрольних Україні районів Донбасу до свого політичного, економічного та електорального поля", - зазначив дипломат.

Ніколенко зауважив, що задекларована мета представницького центру "Справедливой России" сприяти реалізації виборчих прав "громадян Росії" - мешканців тимчасово окупованих територій грубо порушує законодавство та суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах.

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Дипломат нагадав, що останнім часом у Росії ведуться активні дискусії про організацію в ОРДЛО виборів до Держдуми.

"Україна вже заявляла, що не визнаватиме легітимність таких голосувань. РФ має нарешті почати виконувати взяті на себе зобов’язання для досягнення політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі повної поваги до суверенітету України, дотримання вимог українського законодавства та норм міжнародного права", - наголосив речник МЗС.

Як повідомляється на сайті російської партії "Справедливая Россия - За правду", голова фракції "Справедливой России" у Державній думі Сергій Миронов призначив свого помічника Олексія Жигуліна "повноважним представником партії на окупованому Донбасі" і доручив йому створити в Донецьку "представницький центр", який прийматиме жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

Автор: 

МЗС (4121) росія (65129) Донбас (22355) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+3
То есть до этого было тишь да гладь?
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23.03.2021 12:21
+2
Под Калугой погиб экипаж дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика ТУ-22М. Просто катапульты сработали на земле во время запуска двигателей. Погибли три человека, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора. Об этом сообщает "Рамблер"...
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23.03.2021 13:08
+1
идиоты спортлото откройте
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23.03.2021 12:24
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То есть до этого было тишь да гладь?
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23.03.2021 12:21 Відповісти
идиоты спортлото откройте
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23.03.2021 12:24 Відповісти
Кто возьмёт билетов пачку, тот получит - Водокачку!
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23.03.2021 12:25 Відповісти
минусуем один "бекфайер" под Калугой на березки...
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23.03.2021 12:47 Відповісти
Под Калугой погиб экипаж дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика ТУ-22М. Просто катапульты сработали на земле во время запуска двигателей. Погибли три человека, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора. Об этом сообщает "Рамблер"...
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23.03.2021 13:08 Відповісти
.. наградить командира корабля за принудительное катапультирование своего экипажа!! Зачёт сдан успешно!! За утилизированного командира полка отдельная благодарность! Можно продолжать дальше!
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23.03.2021 13:34 Відповісти
Как параша может быть "справедливой"?
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23.03.2021 13:10 Відповісти
Ту22 выстреливает кресла вниз!Зрелище,видать,грандиозное!
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23.03.2021 13:21 Відповісти
Старый Ту-22К вниз...все ..трое. Там не нужен парашют...если на земле!! Припечатывает в бетон в состояние лепёшки. Здесь на Ту-22м3 все вверх... Парашют бывает спасал... Если вес катапультируемого бараний....)))) А тут в Шайковке видимо упитанные были кацапсины!)))
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23.03.2021 13:41 Відповісти
Опять у кого то в АП намокнут памперсы
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23.03.2021 13:29 Відповісти
Кацапы импровизируют, вводят новые повестки, мы в ответ вяло рефлексируем, и размазываем сопли по щекам...
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23.03.2021 13:58 Відповісти
 
 