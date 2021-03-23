Москва посилює ескалацію на Донбасі шляхом відкриття представництва російської партії, - МЗС

Міністерство закордонних справ України розглядає намір відкрити в окупованих Донецьку і Луганську представництво партії "Справедлива Росія - За правду" як черговий доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО.

Про це йдеться в наданому Укрінформу коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, передає Цензор.НЕТ.

"Російська влада продовжує відкрито нехтувати Мінськими домовленостями та здійснювати кроки для затягування наразі непідконтрольних Україні районів Донбасу до свого політичного, економічного та електорального поля", - зазначив дипломат.

Ніколенко зауважив, що задекларована мета представницького центру "Справедливой России" сприяти реалізації виборчих прав "громадян Росії" - мешканців тимчасово окупованих територій грубо порушує законодавство та суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представник РФ в ТКГ Козак запропонував політичним радникам "нормандського формату" прямі переговори між Україною і ОРДЛО, ми на таке не підемо, - Арестович

Дипломат нагадав, що останнім часом у Росії ведуться активні дискусії про організацію в ОРДЛО виборів до Держдуми.

"Україна вже заявляла, що не визнаватиме легітимність таких голосувань. РФ має нарешті почати виконувати взяті на себе зобов’язання для досягнення політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі повної поваги до суверенітету України, дотримання вимог українського законодавства та норм міжнародного права", - наголосив речник МЗС.

Як повідомляється на сайті російської партії "Справедливая Россия - За правду", голова фракції "Справедливой России" у Державній думі Сергій Миронов призначив свого помічника Олексія Жигуліна "повноважним представником партії на окупованому Донбасі" і доручив йому створити в Донецьку "представницький центр", який прийматиме жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.