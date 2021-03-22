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НАТО (6215) росія (63594) санкції (11301) Денис Шмигаль (4398)

Розширення НАТО і санкції - єдине, що тримає Росію в рамках, - Шмигаль

Розширення НАТО і санкції - єдине, що тримає Росію в рамках, - Шмигаль

Введені проти РФ санкції перешкодили поширенню подальшої агресії з боку РФ і дуже допомогли Україні.

Про це прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Ми вважаємо, що санкції потрібно не тільки зберігати. У майбутньому вони повинні бути чіткими, ясними і насамперед жорсткішими", - зазначив Шмигаль.

Крім цього він додав, що санкції є ефективним важелем впливу на РФ, і вони можуть бути розширені.

"Російська Федерація повинна дотримуватися виконання міжнародно-правових зобов'язань і припинити агресію проти України. Зокрема, це стосується і порушення прав українських громадян в окупованому Криму і на Донбасі. Звичайно, санкції в цьому випадку також доречні й необхідні", - заявив Шмигаль.

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Також він поділився своїми очікуваннями від майбутнього обговорення міністрами закордонних справ ЄС стратегії і щодо Москви.

"Рішучий і єдиний сигнал щодо Москви. Єдність ЄС у питанні російської агресії підсилює також позицію ЄС як міжнародного гравця. Росія докладає багато зусиль, щоб розколоти цю єдність країн-членів, вбиваючи клин між ними... Якщо щось і є, що тримає Росію в рамках, то це розширення НАТО і санкції. Подивіться, Україна - незалежна держава в Європі. Росія напала на цю незалежну державу та окупувала її території. Це дуже небезпечний прецедент - для всієї Європи", - додав Шмигаль.
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Топ коментарі
+4
Яким боком цирк на дроті до санкцій проти кацапстану???
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22.03.2021 16:16
+2
А коррупция и воровство, то чем вы занимаетесь дает ху...лу надежду на реванш.
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22.03.2021 16:21
+1
Тайожный Союз Путлереску и Лукашеску дал трещину...,НАТО в ХАТУ!!!
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22.03.2021 16:14
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Тайожный Союз Путлереску и Лукашеску дал трещину...,НАТО в ХАТУ!!!
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22.03.2021 16:14 Відповісти
Дивно, що правильна думка про "НАТО - в хату", схоже, не подобається більшості.
Тобто, тут або одні російські тролі-боти, або українці не розуміють, що або НАТО, або Росія прийде в хату, а третього варіанту наразі немає.
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22.03.2021 16:41 Відповісти
Яким боком цирк на дроті до санкцій проти кацапстану???
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22.03.2021 16:16 Відповісти
это не единственное:
-расширение НАТО - это раз
-санкции - это два
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22.03.2021 16:17 Відповісти
Після запитань блазня: "Чому Україна досі не в НАТО?" ми туди якщо і потрапимо, то не за цієї влади...
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22.03.2021 16:21 Відповісти
вот это пример единственной мысли...
у шмыгаля их больше
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22.03.2021 16:36 Відповісти
Ну ты то чучело чего туда лезешь? Экономикой занимайся .
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22.03.2021 16:20 Відповісти
А коррупция и воровство, то чем вы занимаетесь дает ху...лу надежду на реванш.
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22.03.2021 16:21 Відповісти
Охренеть как помогли.
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22.03.2021 16:24 Відповісти
Странам Балтии нормально помогли.
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22.03.2021 16:26 Відповісти
Кто-то вводит санкции, а наши торгуют с Россией, да с нарастающим итогом. Даже не ввели визовый режим с ними. ....Молчал бы падло.
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22.03.2021 16:26 Відповісти
Порошенко и Байденко решили вести санкции,совершенно нового образца...против кого? Узнаете где то через неделю...
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22.03.2021 16:33 Відповісти
Розширення НАТО і санкції - єдине, що тримає Росію в рамках, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9473
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22.03.2021 16:38 Відповісти
Розширення НАТО і санкції - єдине, що тримає Росію в рамках, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4602
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22.03.2021 16:39 Відповісти
"Сыроватка правды" порождает словонедержание. Аналогично действуют продукты, купленные в винном магазине, вызывая 3 комментария подряд.
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22.03.2021 16:49 Відповісти
"Мы считаем, что санкции нужно не только сохранять. В будущем они должны быть четкими, ясными и прежде всего более жесткими", - отметил Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/n3254848
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Шмыгаль реально думает, что ЕС прям кровно заинтересован в санкциях? По СП-2 это очень заметно.
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22.03.2021 17:21 Відповісти
Одновременно расширение НАТО и санкции - единственное, что заставляет РФ выходить из рамок.
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22.03.2021 17:45 Відповісти
 
 