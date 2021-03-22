Розширення НАТО і санкції - єдине, що тримає Росію в рамках, - Шмигаль
Введені проти РФ санкції перешкодили поширенню подальшої агресії з боку РФ і дуже допомогли Україні.
Про це прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Ми вважаємо, що санкції потрібно не тільки зберігати. У майбутньому вони повинні бути чіткими, ясними і насамперед жорсткішими", - зазначив Шмигаль.
Крім цього він додав, що санкції є ефективним важелем впливу на РФ, і вони можуть бути розширені.
"Російська Федерація повинна дотримуватися виконання міжнародно-правових зобов'язань і припинити агресію проти України. Зокрема, це стосується і порушення прав українських громадян в окупованому Криму і на Донбасі. Звичайно, санкції в цьому випадку також доречні й необхідні", - заявив Шмигаль.
Також він поділився своїми очікуваннями від майбутнього обговорення міністрами закордонних справ ЄС стратегії і щодо Москви.
"Рішучий і єдиний сигнал щодо Москви. Єдність ЄС у питанні російської агресії підсилює також позицію ЄС як міжнародного гравця. Росія докладає багато зусиль, щоб розколоти цю єдність країн-членів, вбиваючи клин між ними... Якщо щось і є, що тримає Росію в рамках, то це розширення НАТО і санкції. Подивіться, Україна - незалежна держава в Європі. Росія напала на цю незалежну державу та окупувала її території. Це дуже небезпечний прецедент - для всієї Європи", - додав Шмигаль.
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Тобто, тут або одні російські тролі-боти, або українці не розуміють, що або НАТО, або Росія прийде в хату, а третього варіанту наразі немає.
-расширение НАТО - это раз
-санкции - это два
у шмыгаля их больше
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Шмыгаль реально думает, что ЕС прям кровно заинтересован в санкциях? По СП-2 это очень заметно.