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Байден (2856) путін (23325) Денис Шмигаль (4398)

Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю"

Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтримує висловлювання президента США Джо Байдена про те, що президент РФ Володимир Путін є вбивцею.

Про це Шмигаль заявив в інтерв'ю Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Геополітична ситуація наразі не проста. Коронавірусна криза це тільки підсилює. Відповідно емоційними є настрої. Але з огляду на те, що Україна змушена вже сьомий рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули більше 10 тисяч людей, я можу лише сказати: Я підтримую такі формулювання Джо Байдена", - зазначив Шмигаль.

Також дивіться: Аваков: "Путін - убивця, Україна це усвідомила ще в 2014 році". ВIДЕО

При цьому прем'єр зазначив, що не вважає подібний вислів недоречними.

"Ні, згадайте візит Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля до Москви. Тоді Європа ще раз побачила справжнє обличчя Москви, як Росія ставиться до Європи та решти світу. Це повинно вплинути на ставлення цивілізованого світу, наприклад країн Групи Семи, до Росії", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

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Топ коментарі
+17
https://twitter.com/NashaCanada
https://twitter.com/NashaCanada
https://twitter.com/NashaCanada Nasha Canada https://twitter.com/NashaCanada Наша Канада https://twitter.com/NashaCanada @NashaCanada https://twitter.com/NashaCanada/status/1373631537833508867 21 ч
Вездеход шведский, комбинезон канадский, ботинки австралийские, убийца российский..

Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю" - Цензор.НЕТ 6266
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22.03.2021 12:54
+16
Ахахаха))))уже шмыгаль "поддержал"...сцикливая зеблоха на кривых ножках,ты где?
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22.03.2021 12:49
+14
зеленський до цього часу не знає, хто на нас напав
був в зоні колобойових дій і питав в бійців чому йде війна.
тупе, ссикливе і обмежене руцкім міром..
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22.03.2021 12:51
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Про путина - да,а про Шмыгаля?
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22.03.2021 12:45 Відповісти
Еще скажи что Украина на рашку напала
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22.03.2021 12:50 Відповісти
зеленський до цього часу не знає, хто на нас напав
був в зоні колобойових дій і питав в бійців чому йде війна.
тупе, ссикливе і обмежене руцкім міром..
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22.03.2021 12:51 Відповісти
А почему "ограниченный руцким миром" забрал у Медведчука трубопровод и каналы,которые ему подарили "патриоты"?
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22.03.2021 13:15 Відповісти
америки зляквся.
поки справ по тероризму немає, то і не рахується.
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22.03.2021 13:18 Відповісти
Допустим.Так,а "патриот" почему трубопровод Медведчуку подарил?Именно ПОДАРИЛ,ведь даже приватизации не было.И напомните,если можно,сколько дел было открыто на Медведчука при ПП
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22.03.2021 13:24 Відповісти
Трубопровод ему подарил еще Кучма, не теряйся во времени
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22.03.2021 16:13 Відповісти
Та він ще ніби в 2017 це на камери говорив...
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22.03.2021 12:55 Відповісти
читай, или смотри ,как Порошенко назвал рашиста убийцей , в кулуарах заседания ООН в Нью-Йорке в феврале 2019 года ,
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22.03.2021 13:05 Відповісти
не прошло и 10-ти лет как до этого додумались....
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22.03.2021 12:46 Відповісти
Просто підтримати можу і я, а так шмуль зроби офіційну заяву від імені держави
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22.03.2021 12:47 Відповісти
чмигаль не підзявкуй поважаємій людині тобі це авторітету не добавить
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22.03.2021 12:47 Відповісти
А от нелоха такое услышим интересно,
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22.03.2021 12:47 Відповісти
шмыг, да мы все поддерживаем! но ты лично лучше займись экономикой , зарплатами и пенсиями , ценами и тарифами! а про путлера пусть зеля и кулеба вещают поскольку это дела внешнеполитические......
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22.03.2021 12:49 Відповісти
ну слава богу
байден выдохнул спокойно
поддержка шмыгаля все меняет в геополитической раскладке
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22.03.2021 12:49 Відповісти
Ну тепер Байден може спати спокійно - його Шмигаль підтримав!
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22.03.2021 12:49 Відповісти
якщо б Шмигаль підтримав це відразу, то Байден б не впав, а то довго думає)
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22.03.2021 12:51 Відповісти
Ахахаха))))уже шмыгаль "поддержал"...сцикливая зеблоха на кривых ножках,ты где?
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22.03.2021 12:49 Відповісти
А коли Мендель з Козирем зроблять заяву. Доречі, полощуть на рашистшоу усіх , окрім Єрмака - ОТО АГЕНТІЩЕ!
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22.03.2021 12:50 Відповісти
https://twitter.com/NashaCanada
https://twitter.com/NashaCanada
https://twitter.com/NashaCanada Nasha Canada https://twitter.com/NashaCanada Наша Канада https://twitter.com/NashaCanada @NashaCanada https://twitter.com/NashaCanada/status/1373631537833508867 21 ч
Вездеход шведский, комбинезон канадский, ботинки австралийские, убийца российский..

Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю" - Цензор.НЕТ 6266
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22.03.2021 12:54 Відповісти
Ага, а коли Венедіктова порушувала справи проти Байденів і плівки Деркача розслідувала, то Шмигаль мовчав...
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22.03.2021 12:56 Відповісти
смело..., а нет ли у него недвижимости в Крыму случайно...?, нет, наверное, иначе откуда такая смелость... да и Байдена он не хотел к уголовной ответственности привлекать в Украине...
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22.03.2021 12:56 Відповісти
Почему не хотел?
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22.03.2021 13:15 Відповісти
Госсекретарь США Энтони Блинкэнко провел успешные переговоры с китайским руководством.Эпоха Трампа закончилась,пришла Эпоха Джо Байденко,Китай согласился... Пристегните ремни Мавзолейные....
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22.03.2021 12:58 Відповісти
«Погодився» на що?))) тому їх і називали торговими війнами, що Трамп старався переписати домовленості із такими країнами як Мексиеюаа і Канада (NAFTA) або ЄС на користь Америки! Піші ісчо, недолуге чмо)
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22.03.2021 13:08 Відповісти
Емм, а навіщо США воювати з Китаєм, якщо у Китаї - купа заводів американських - від Тесли і Форда і до НР з Apple... Ну реально, Штатам вигідніше дружити з Китаєм і настроювати його проти рашки (бо Китаю ресурси треба, а ресурси є в Сибіру)!
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22.03.2021 13:17 Відповісти
А торгівельні війни Трампа - ми вже бачили, до чого вони привели. Саме через мита від Трампа обвалилося виробництво Форд в США через відмову від виробництва низки моделей (Фокус, Фієста), які збирали із європейських комплектуючих - через мита Трампа ці комплектуючі просто невигідно стало завозити.
Саме при Трампі республіканець Маск відкрив завод у Китаї, саме при Трампі в Китаї у Китай перенесли виробництво кількох моделей Каділлака...
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22.03.2021 13:29 Відповісти
Дятел,не сцы в трубу,не делай пыли,Урод конченный
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22.03.2021 13:30 Відповісти
В кулуарах Госдепа кажуть такое...
если Путлер на Донбассе сделает хотя бы шаг вперед на километр,Украина получит такое оружие,что Мавзолейный Хмырь пожалеет...
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22.03.2021 13:02 Відповісти
Поки у нас Шмаркля головнокомандувач, це не варто того
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22.03.2021 13:19 Відповісти
Пітримує те, як Байден назвав фуйла?
Шмигаль, а духу повторити на камеру те, що сказав Байден, у тебе вистачить? Всього- то два слова. Вивчи текст і вжарь. А краще попроси це зробити свого зЕзідента.
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22.03.2021 13:05 Відповісти
Насправді, Байден «відвісив» Путіну комплімент-принаймі так на це дивляться в Москві.
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22.03.2021 13:05 Відповісти
а какую формулировку Байдена он имеет в виду?
Байден на вопрос считает ли он П. убийцей, ответил "Хм... да".
Где тут "формулировка Байдена"?
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22.03.2021 13:07 Відповісти
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает высказывания президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин является убийцей , было бы и для украинской власти и для Украины намного лучше, если б Байден поддержал подобное высказывание украинского преза
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22.03.2021 13:08 Відповісти
Шмыгаль, меньше чухай этот гондурас - и он тебя не будет беспокоить.
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22.03.2021 13:09 Відповісти
Ну. а теперь ты. Вовочка! Давай, маленький по слогам: пу-тин у-бий-ца. Не?
Шо, челюсть сводит, герой в мамкиной кофте?
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22.03.2021 13:11 Відповісти
Вовік обпалився на Кадирова і тепер мочиться уві сні.))
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22.03.2021 13:14 Відповісти
Да он и без Кадырова тот еще ссыкун.
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22.03.2021 13:16 Відповісти
У нього безліч подразників - воєнком, Порох, Байден, кадиров, тощо. ))
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22.03.2021 13:22 Відповісти
Ще й ми з вами!
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22.03.2021 13:24 Відповісти
Точно - легіон проплачених порохоботів.
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22.03.2021 13:29 Відповісти
Та якби хоч проплачених! Бо насправді просто підгодованих рошенками!
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22.03.2021 13:33 Відповісти
Я особисто функціоную за батончики Рошен, синього кольору і це принципово!
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22.03.2021 13:36 Відповісти
А я от за карамельки. Головне, щоб БАГАТО!!!
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22.03.2021 13:40 Відповісти
А я от вважаю, що Байден не повністю висвітлив сутність істоти з мокшанських боліт. на питання: Чи вважаєте Ви путіна вбивцею. Треба було відповісти: Ага, не тільки вбивцею, а й ******.)))
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22.03.2021 13:13 Відповісти
В данной ситуации нужно утвержать а поддерживать можно любимую женщину в определенной позе...
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22.03.2021 13:19 Відповісти
Мавзолейные Хмыри,Байден сказал прямо...готовьтесь Чмыри РАБссиянские,тушонки Рузвельта и ножек Буша не будет..Крысы позорные...
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22.03.2021 13:32 Відповісти
Молодец, респект за позицию. А вот Эрдоган подвел своим заявлением. Мог просто помолчать.
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22.03.2021 13:33 Відповісти
Вчера Сенат США принял отдельную Резолюцию для Украины,несколько параграфов из нее...Незамедлительная военная помощь в случае нападения РАБссии...Включая современные виды летального оружия... Хрюкайте дальше Путлербыдло мавзолея...
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22.03.2021 13:39 Відповісти
Вже й Шмигаль "відмітився" із заявою.
Мабуть, це він так прикриває собою ЗЕленого блазня і всю його ОПу.
Бо за два роки блаЗЕнь якось здувся зі своїми погрозами *****.

Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю" - Цензор.НЕТ 6411
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22.03.2021 14:13 Відповісти
Тепер очікуємо ще й на безкомпромісну заяву від Мендель.

Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю" - Цензор.НЕТ 5759
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22.03.2021 14:18 Відповісти
Это у нее такое кошмарное родимое пятно на левой руке?
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22.03.2021 16:14 Відповісти
Не знаю. Як на мене, більш схоже на опік.
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22.03.2021 16:23 Відповісти
нету зрады.
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22.03.2021 14:28 Відповісти
Якщо « Uhu, I do" - формулювання , то я виробив для тебе Дорожню Карту: « Йди ти нахій !!!
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22.03.2021 19:17 Відповісти
 
 