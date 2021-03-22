Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтримує висловлювання президента США Джо Байдена про те, що президент РФ Володимир Путін є вбивцею.
Про це Шмигаль заявив в інтерв'ю Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Геополітична ситуація наразі не проста. Коронавірусна криза це тільки підсилює. Відповідно емоційними є настрої. Але з огляду на те, що Україна змушена вже сьомий рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули більше 10 тисяч людей, я можу лише сказати: Я підтримую такі формулювання Джо Байдена", - зазначив Шмигаль.
При цьому прем'єр зазначив, що не вважає подібний вислів недоречними.
"Ні, згадайте візит Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля до Москви. Тоді Європа ще раз побачила справжнє обличчя Москви, як Росія ставиться до Європи та решти світу. Це повинно вплинути на ставлення цивілізованого світу, наприклад країн Групи Семи, до Росії", - зазначив Шмигаль.
Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".
Будь ласка, зачекайте...
був в зоні колобойових дій і питав в бійців чому йде війна.
тупе, ссикливе і обмежене руцкім міром..
поки справ по тероризму немає, то і не рахується.
байден выдохнул спокойно
поддержка шмыгаля все меняет в геополитической раскладке
https://twitter.com/NashaCanada
https://twitter.com/NashaCanada Nasha Canada https://twitter.com/NashaCanada Наша Канада https://twitter.com/NashaCanada @NashaCanada https://twitter.com/NashaCanada/status/1373631537833508867 21 ч
Вездеход шведский, комбинезон канадский, ботинки австралийские, убийца российский..
Саме при Трампі республіканець Маск відкрив завод у Китаї, саме при Трампі в Китаї у Китай перенесли виробництво кількох моделей Каділлака...
если Путлер на Донбассе сделает хотя бы шаг вперед на километр,Украина получит такое оружие,что Мавзолейный Хмырь пожалеет...
Шмигаль, а духу повторити на камеру те, що сказав Байден, у тебе вистачить? Всього- то два слова. Вивчи текст і вжарь. А краще попроси це зробити свого зЕзідента.
Байден на вопрос считает ли он П. убийцей, ответил "Хм... да".
Где тут "формулировка Байдена"?
Шо, челюсть сводит, герой в мамкиной кофте?
Мабуть, це він так прикриває собою ЗЕленого блазня і всю його ОПу.
Бо за два роки блаЗЕнь якось здувся зі своїми погрозами *****.