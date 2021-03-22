Я поддерживаю формулировку Байдена, - Шмыгаль о "Путине-убийце"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает высказывания президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин является убийцей.
Об этом Шмыгаль заявил в интервью Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Геополитическая ситуация сейчас непростая. Коронавирусный кризис это только усиливает. Соответственно, эмоциональными являются настроения. Но ввиду того, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тыс. человек, я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", - отметил Шмыгаль.
При этом премьер отметил, что не считает подобное высказывание неуместными.
"Нет, вспомните визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Москву. Тогда Европа еще раз увидела истинное лицо Москвы, как Россия относится к Европе и остальному миру. Это должно повлиять на отношение цивилизованного мира к РФ", - отметил Шмыгаль.
Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
Пожалуйста, подождите...
був в зоні колобойових дій і питав в бійців чому йде війна.
тупе, ссикливе і обмежене руцкім міром..
поки справ по тероризму немає, то і не рахується.
байден выдохнул спокойно
поддержка шмыгаля все меняет в геополитической раскладке
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https://twitter.com/NashaCanada Nasha Canada https://twitter.com/NashaCanada Наша Канада https://twitter.com/NashaCanada @NashaCanada https://twitter.com/NashaCanada/status/1373631537833508867 21 ч
Вездеход шведский, комбинезон канадский, ботинки австралийские, убийца российский..
Саме при Трампі республіканець Маск відкрив завод у Китаї, саме при Трампі в Китаї у Китай перенесли виробництво кількох моделей Каділлака...
если Путлер на Донбассе сделает хотя бы шаг вперед на километр,Украина получит такое оружие,что Мавзолейный Хмырь пожалеет...
Шмигаль, а духу повторити на камеру те, що сказав Байден, у тебе вистачить? Всього- то два слова. Вивчи текст і вжарь. А краще попроси це зробити свого зЕзідента.
Байден на вопрос считает ли он П. убийцей, ответил "Хм... да".
Где тут "формулировка Байдена"?
Шо, челюсть сводит, герой в мамкиной кофте?
Мабуть, це він так прикриває собою ЗЕленого блазня і всю його ОПу.
Бо за два роки блаЗЕнь якось здувся зі своїми погрозами *****.