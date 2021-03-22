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Байден (2762) путин (30484) Шмыгаль Денис (2591)

Я поддерживаю формулировку Байдена, - Шмыгаль о "Путине-убийце"

Я поддерживаю формулировку Байдена, - Шмыгаль о

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает высказывания президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин является убийцей.

Об этом Шмыгаль заявил в интервью Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Геополитическая ситуация сейчас непростая. Коронавирусный кризис это только усиливает. Соответственно, эмоциональными являются настроения. Но ввиду того, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тыс. человек, я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", - отметил Шмыгаль.

При этом премьер отметил, что не считает подобное высказывание неуместными. 

"Нет, вспомните визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Москву. Тогда Европа еще раз увидела истинное лицо Москвы, как Россия относится к Европе и остальному миру. Это должно повлиять на отношение цивилизованного мира к РФ", -  отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

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Вездеход шведский, комбинезон канадский, ботинки австралийские, убийца российский..

Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю" - Цензор.НЕТ 6266
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22.03.2021 12:54
+16
Ахахаха))))уже шмыгаль "поддержал"...сцикливая зеблоха на кривых ножках,ты где?
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22.03.2021 12:49
+14
зеленський до цього часу не знає, хто на нас напав
був в зоні колобойових дій і питав в бійців чому йде війна.
тупе, ссикливе і обмежене руцкім міром..
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22.03.2021 12:51
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Про путина - да,а про Шмыгаля?
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22.03.2021 12:45 Ответить
Еще скажи что Украина на рашку напала
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22.03.2021 12:50 Ответить
зеленський до цього часу не знає, хто на нас напав
був в зоні колобойових дій і питав в бійців чому йде війна.
тупе, ссикливе і обмежене руцкім міром..
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22.03.2021 12:51 Ответить
А почему "ограниченный руцким миром" забрал у Медведчука трубопровод и каналы,которые ему подарили "патриоты"?
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22.03.2021 13:15 Ответить
америки зляквся.
поки справ по тероризму немає, то і не рахується.
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22.03.2021 13:18 Ответить
Допустим.Так,а "патриот" почему трубопровод Медведчуку подарил?Именно ПОДАРИЛ,ведь даже приватизации не было.И напомните,если можно,сколько дел было открыто на Медведчука при ПП
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22.03.2021 13:24 Ответить
Трубопровод ему подарил еще Кучма, не теряйся во времени
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22.03.2021 16:13 Ответить
Та він ще ніби в 2017 це на камери говорив...
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22.03.2021 12:55 Ответить
читай, или смотри ,как Порошенко назвал рашиста убийцей , в кулуарах заседания ООН в Нью-Йорке в феврале 2019 года ,
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22.03.2021 13:05 Ответить
не прошло и 10-ти лет как до этого додумались....
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22.03.2021 12:46 Ответить
Просто підтримати можу і я, а так шмуль зроби офіційну заяву від імені держави
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22.03.2021 12:47 Ответить
чмигаль не підзявкуй поважаємій людині тобі це авторітету не добавить
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22.03.2021 12:47 Ответить
А от нелоха такое услышим интересно,
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22.03.2021 12:47 Ответить
шмыг, да мы все поддерживаем! но ты лично лучше займись экономикой , зарплатами и пенсиями , ценами и тарифами! а про путлера пусть зеля и кулеба вещают поскольку это дела внешнеполитические......
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22.03.2021 12:49 Ответить
ну слава богу
байден выдохнул спокойно
поддержка шмыгаля все меняет в геополитической раскладке
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22.03.2021 12:49 Ответить
Ну тепер Байден може спати спокійно - його Шмигаль підтримав!
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22.03.2021 12:49 Ответить
якщо б Шмигаль підтримав це відразу, то Байден б не впав, а то довго думає)
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22.03.2021 12:51 Ответить
Ахахаха))))уже шмыгаль "поддержал"...сцикливая зеблоха на кривых ножках,ты где?
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22.03.2021 12:49 Ответить
А коли Мендель з Козирем зроблять заяву. Доречі, полощуть на рашистшоу усіх , окрім Єрмака - ОТО АГЕНТІЩЕ!
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22.03.2021 12:50 Ответить
https://twitter.com/NashaCanada
https://twitter.com/NashaCanada
https://twitter.com/NashaCanada Nasha Canada https://twitter.com/NashaCanada Наша Канада https://twitter.com/NashaCanada @NashaCanada https://twitter.com/NashaCanada/status/1373631537833508867 21 ч
Вездеход шведский, комбинезон канадский, ботинки австралийские, убийца российский..

Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю" - Цензор.НЕТ 6266
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22.03.2021 12:54 Ответить
Ага, а коли Венедіктова порушувала справи проти Байденів і плівки Деркача розслідувала, то Шмигаль мовчав...
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22.03.2021 12:56 Ответить
смело..., а нет ли у него недвижимости в Крыму случайно...?, нет, наверное, иначе откуда такая смелость... да и Байдена он не хотел к уголовной ответственности привлекать в Украине...
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22.03.2021 12:56 Ответить
Почему не хотел?
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22.03.2021 13:15 Ответить
Госсекретарь США Энтони Блинкэнко провел успешные переговоры с китайским руководством.Эпоха Трампа закончилась,пришла Эпоха Джо Байденко,Китай согласился... Пристегните ремни Мавзолейные....
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22.03.2021 12:58 Ответить
«Погодився» на що?))) тому їх і називали торговими війнами, що Трамп старався переписати домовленості із такими країнами як Мексиеюаа і Канада (NAFTA) або ЄС на користь Америки! Піші ісчо, недолуге чмо)
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22.03.2021 13:08 Ответить
Емм, а навіщо США воювати з Китаєм, якщо у Китаї - купа заводів американських - від Тесли і Форда і до НР з Apple... Ну реально, Штатам вигідніше дружити з Китаєм і настроювати його проти рашки (бо Китаю ресурси треба, а ресурси є в Сибіру)!
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22.03.2021 13:17 Ответить
А торгівельні війни Трампа - ми вже бачили, до чого вони привели. Саме через мита від Трампа обвалилося виробництво Форд в США через відмову від виробництва низки моделей (Фокус, Фієста), які збирали із європейських комплектуючих - через мита Трампа ці комплектуючі просто невигідно стало завозити.
Саме при Трампі республіканець Маск відкрив завод у Китаї, саме при Трампі в Китаї у Китай перенесли виробництво кількох моделей Каділлака...
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22.03.2021 13:29 Ответить
Дятел,не сцы в трубу,не делай пыли,Урод конченный
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22.03.2021 13:30 Ответить
В кулуарах Госдепа кажуть такое...
если Путлер на Донбассе сделает хотя бы шаг вперед на километр,Украина получит такое оружие,что Мавзолейный Хмырь пожалеет...
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22.03.2021 13:02 Ответить
Поки у нас Шмаркля головнокомандувач, це не варто того
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22.03.2021 13:19 Ответить
Пітримує те, як Байден назвав фуйла?
Шмигаль, а духу повторити на камеру те, що сказав Байден, у тебе вистачить? Всього- то два слова. Вивчи текст і вжарь. А краще попроси це зробити свого зЕзідента.
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22.03.2021 13:05 Ответить
Насправді, Байден «відвісив» Путіну комплімент-принаймі так на це дивляться в Москві.
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22.03.2021 13:05 Ответить
а какую формулировку Байдена он имеет в виду?
Байден на вопрос считает ли он П. убийцей, ответил "Хм... да".
Где тут "формулировка Байдена"?
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22.03.2021 13:07 Ответить
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает высказывания президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин является убийцей , было бы и для украинской власти и для Украины намного лучше, если б Байден поддержал подобное высказывание украинского преза
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22.03.2021 13:08 Ответить
Шмыгаль, меньше чухай этот гондурас - и он тебя не будет беспокоить.
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22.03.2021 13:09 Ответить
Ну. а теперь ты. Вовочка! Давай, маленький по слогам: пу-тин у-бий-ца. Не?
Шо, челюсть сводит, герой в мамкиной кофте?
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22.03.2021 13:11 Ответить
Вовік обпалився на Кадирова і тепер мочиться уві сні.))
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22.03.2021 13:14 Ответить
Да он и без Кадырова тот еще ссыкун.
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22.03.2021 13:16 Ответить
У нього безліч подразників - воєнком, Порох, Байден, кадиров, тощо. ))
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22.03.2021 13:22 Ответить
Ще й ми з вами!
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22.03.2021 13:24 Ответить
Точно - легіон проплачених порохоботів.
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22.03.2021 13:29 Ответить
Та якби хоч проплачених! Бо насправді просто підгодованих рошенками!
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22.03.2021 13:33 Ответить
Я особисто функціоную за батончики Рошен, синього кольору і це принципово!
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22.03.2021 13:36 Ответить
А я от за карамельки. Головне, щоб БАГАТО!!!
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22.03.2021 13:40 Ответить
А я от вважаю, що Байден не повністю висвітлив сутність істоти з мокшанських боліт. на питання: Чи вважаєте Ви путіна вбивцею. Треба було відповісти: Ага, не тільки вбивцею, а й ******.)))
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22.03.2021 13:13 Ответить
В данной ситуации нужно утвержать а поддерживать можно любимую женщину в определенной позе...
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22.03.2021 13:19 Ответить
Мавзолейные Хмыри,Байден сказал прямо...готовьтесь Чмыри РАБссиянские,тушонки Рузвельта и ножек Буша не будет..Крысы позорные...
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22.03.2021 13:32 Ответить
Молодец, респект за позицию. А вот Эрдоган подвел своим заявлением. Мог просто помолчать.
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22.03.2021 13:33 Ответить
Вчера Сенат США принял отдельную Резолюцию для Украины,несколько параграфов из нее...Незамедлительная военная помощь в случае нападения РАБссии...Включая современные виды летального оружия... Хрюкайте дальше Путлербыдло мавзолея...
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22.03.2021 13:39 Ответить
Вже й Шмигаль "відмітився" із заявою.
Мабуть, це він так прикриває собою ЗЕленого блазня і всю його ОПу.
Бо за два роки блаЗЕнь якось здувся зі своїми погрозами *****.

Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю" - Цензор.НЕТ 6411
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22.03.2021 14:13 Ответить
Тепер очікуємо ще й на безкомпромісну заяву від Мендель.

Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю" - Цензор.НЕТ 5759
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22.03.2021 14:18 Ответить
Это у нее такое кошмарное родимое пятно на левой руке?
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22.03.2021 16:14 Ответить
Не знаю. Як на мене, більш схоже на опік.
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22.03.2021 16:23 Ответить
нету зрады.
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22.03.2021 14:28 Ответить
Якщо « Uhu, I do" - формулювання , то я виробив для тебе Дорожню Карту: « Йди ти нахій !!!
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22.03.2021 19:17 Ответить
 
 