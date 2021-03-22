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НАТО (8642) россия (93015) санкции (11044) Шмыгаль Денис (2591)

Расширение НАТО и санкции - единственное, что держит Россию в рамках, - Шмыгаль

Расширение НАТО и санкции - единственное, что держит Россию в рамках, - Шмыгаль

Введенные против РФ санкции помешали распространению дальнейшей агрессии со стороны РФ и очень помогли Украине.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы считаем, что санкции нужно не только сохранять. В будущем они должны быть четкими, ясными и прежде всего более жесткими", - отметил Шмыгаль.

Кроме этого он добавил, что санкции являются эффективным рычагом воздействия на РФ, и они могут быть расширены.

"Российская Федерация должна придерживаться выполнения международно-правовых обязательств и прекратить агрессию против Украины. В частности, это касается и нарушения прав украинских граждан в оккупированном Крыму и на Донбассе. Конечно, санкции в этом случае также уместны и необходимы", - заявил Шмыгаль.

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Также он поделился своими ожиданиями от предстоящего обсуждения министрами иностранных дел ЕС стратегии в отношении Москвы.

"Решительный и единый сигнал по отношению к Москве. Единство ЕС в вопросе российской агрессии усиливает также позицию ЕС как международного игрока. Россия прилагает много усилий, чтобы расколоть это единство стран-членов, вбивая клин между ними...Если что-то и есть, что держит Россию в рамках, то это расширение НАТО и санкции. Посмотрите, Украина - независимое государство в Европе. Россия напала на это независимое государство и оккупировала его территории. Это очень опасный прецедент - для всей Европы", - добавил Шмыгаль.

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Топ комментарии
+4
Яким боком цирк на дроті до санкцій проти кацапстану???
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22.03.2021 16:16
+2
А коррупция и воровство, то чем вы занимаетесь дает ху...лу надежду на реванш.
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22.03.2021 16:21
+1
Тайожный Союз Путлереску и Лукашеску дал трещину...,НАТО в ХАТУ!!!
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22.03.2021 16:14
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Тайожный Союз Путлереску и Лукашеску дал трещину...,НАТО в ХАТУ!!!
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22.03.2021 16:14 Ответить
Дивно, що правильна думка про "НАТО - в хату", схоже, не подобається більшості.
Тобто, тут або одні російські тролі-боти, або українці не розуміють, що або НАТО, або Росія прийде в хату, а третього варіанту наразі немає.
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22.03.2021 16:41 Ответить
Яким боком цирк на дроті до санкцій проти кацапстану???
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22.03.2021 16:16 Ответить
это не единственное:
-расширение НАТО - это раз
-санкции - это два
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22.03.2021 16:17 Ответить
Після запитань блазня: "Чому Україна досі не в НАТО?" ми туди якщо і потрапимо, то не за цієї влади...
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22.03.2021 16:21 Ответить
вот это пример единственной мысли...
у шмыгаля их больше
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22.03.2021 16:36 Ответить
Ну ты то чучело чего туда лезешь? Экономикой занимайся .
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22.03.2021 16:20 Ответить
А коррупция и воровство, то чем вы занимаетесь дает ху...лу надежду на реванш.
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22.03.2021 16:21 Ответить
Охренеть как помогли.
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22.03.2021 16:24 Ответить
Странам Балтии нормально помогли.
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22.03.2021 16:26 Ответить
Кто-то вводит санкции, а наши торгуют с Россией, да с нарастающим итогом. Даже не ввели визовый режим с ними. ....Молчал бы падло.
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22.03.2021 16:26 Ответить
Порошенко и Байденко решили вести санкции,совершенно нового образца...против кого? Узнаете где то через неделю...
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22.03.2021 16:33 Ответить
Розширення НАТО і санкції - єдине, що тримає Росію в рамках, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9473
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22.03.2021 16:38 Ответить
Розширення НАТО і санкції - єдине, що тримає Росію в рамках, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4602
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22.03.2021 16:39 Ответить
"Сыроватка правды" порождает словонедержание. Аналогично действуют продукты, купленные в винном магазине, вызывая 3 комментария подряд.
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22.03.2021 16:49 Ответить
"Мы считаем, что санкции нужно не только сохранять. В будущем они должны быть четкими, ясными и прежде всего более жесткими", - отметил Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/n3254848
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Шмыгаль реально думает, что ЕС прям кровно заинтересован в санкциях? По СП-2 это очень заметно.
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22.03.2021 17:21 Ответить
Одновременно расширение НАТО и санкции - единственное, что заставляет РФ выходить из рамок.
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22.03.2021 17:45 Ответить
 
 