Зеленский о санкциях против Януковича: Мы продолжаем восстанавливать справедливость. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал санкции, которые СНБО ввел против беглого главы государства Виктора Януковича и его соратников.

Свою оценку решения СНБО Зеленский высказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На заседании СНБО поддержаны предложения Кабинета Министров и Службы безопасности о применении персональных санкций, в частности блокировки всех активов и имущества, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, лишения всех государственных наград в отношении следующих лиц: Николая Азарова, Сергея Аксенова, Константина Затулина, Вадима Колесниченко Сергея Курченко, Сергея Кусюка, Павла Лебедева, Леонида Пасечника, Натальи Поклонской, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника, Виктора Януковича и других - всего 27 человек. Мы ожидаем и поддерживаем введение санкции в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами - логично. И странно", - заявил президент

Зеленский назвал логичным то, что и Украина вводит такие санкции и считает странным, что это не делали, начиная с 2014 года.

"Также касательно последнего лица в списке – Януковича. В связи с решением суда, который признал его виновным в совершении государственной измены, касательно всех его указов за время пребывания президентом, будет проведен аудит и анализ. О наличии в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее СНБО ввел санкции против беглого президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-главного прокурора Пшонки, бывшего министра Табачника, олигарха Курченко и других лиц. Всего под санкции попали 27 человек.

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