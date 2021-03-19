Зеленський про санкції проти Януковича: Ми продовжуємо відновлювати справедливість. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прокоментував санкції, які РНБО ввів проти президента-втікача Віктора Януковича і його соратників.
Свою оцінку рішення РНБО Зеленський висловив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"На засіданні РНБО підтримано пропозиції Кабінету Міністрів і Служби безпеки про застосування персональних санкцій, зокрема блокування всіх активів і майна, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення всіх державних нагород стосовно таких осіб: Миколи Азарова, Сергія Аксьонова, Костянтина Затуліна, Вадима Колесніченка, Сергія Курченка, Сергія Кусюка, Павла Лебедєва, Леоніда Пасічника, Наталії Поклонської, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника, Віктора Януковича та інших - загалом 27 осіб. Ми очікуємо та підтримуємо введення санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США або інших міжнародних партнерів, тому це рішення РНБО можна описати двома словами - логічно. І дивно", - заявив президент.
Зеленський назвав логічним те, що і Україна запроваджує такі санкції і вважає дивним, що це не робили, починаючи з 2014 року.
"Також щодо останньої особи в списку - Януковича. У зв'язку з рішенням суду, який визнав його винним у вчиненні державної зради, щодо всіх його указів за час перебування президентом, буде проведено аудит та аналіз. Щодо наявності у них рішень, які можуть загрожувати безпеці й інтересам України", - підкреслив президент.
Нагадаємо, раніше РНБО ввів санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, ексголовного прокурора Пшонки, колишнього міністра Табачника, олігарха Курченка та інших осіб. Всього під санкції потрапили 27 осіб.
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Статус монопольного поставщика ему рашка дала(а нам нужна была соляра для фронта), а сейчас труба уже пустая и твой зебил не подсуетился, где соляру будет брать и на какие шиши будет обслуживать и охранять ПУСТУЮ трубу...
А про статки упавшие при Порохе в 5 раз, и выросшие при зебиле в 21 раз чуть выше, смотри и не реви белугой!
в результате бешенного "обогащения" при Порошенко осталось 55 млн,
а за два зеленых года он стал миллиардером --1 миллиард200 миллионов!
Зеленые совсем без мозгов привыкли жить?
На,дарю, читай забаненный в гугле-остальное ищи сам)))
https://www.dialog.ua/ukraine/225589_1615650627
Собрал СНБОсик
Достал свой смычек рояльный
И настучал приговор реальный
Увидел он в глазике Хутина свет
А глазик тот был анальный
И озарил его план реальный
Достать этих негодников ректально
Попробовать на вкус того говна
От которого отбивается наша страна
Поможет это нам или нет
Но в этом весь наш ПреЗедент...
Незабаром, недалекі дякули, почнуть вписуватись за Мертвеччука, як "нєвінна пастрадавшего", бо ж св. Петро його ні разу не чіпав. А далі - недалеко і до: нехай би вже ху_ло, аби не "Зєля"".
Від них, дякул, цілком можна таке очікувати.
«Володимире Олександровичу, це не ми, це не наше, це Петро Олексійович попросив потримати, чесно!»
ГАВ!
Прямо як в собачому серці.
При владі якраз Чесний Швондєр.
Гідрант проти них спроможний накласти тільки купу лайна у власні штанята)
Почему Медведчук против которого тоже ввели "санкции" за поддержку террористов сейчас на воле? Или сегодня в Украине терроризм уже не уголовное преступление?
Похоже что эти санкции это видимость бурной деятельности чтобы снимать видосики якобы патриоту Зеленскому. Гора родила мышь.
Дерьмак с татаровым и шефиром страной керують!
портнов,вовк, лукаш, кивалов,ефремов, шуфрич --на воле разгуливают!
коломойский, ахметов, фирташ, мертвечук в разы обогатились при зеленом---вот какие страшные санкции!
Зелених большевиків ми можемо не пережити.
Бери и упаковуй. А так это все профанация от Зе.
Про це йдеться у відеозверненні президента в https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2776004659316559 Facebook .
За словами Зеленського, мова насамперед йде про блокування всіх активів і майна, запобігання виведенню капіталів за межі України. Крім того, особи, які підпали під санкції, будуть позбавлені всіх державних нагород і звань.А яке майно залишилося в Україні у Януковича та його оточення?Та і чому за 7 рокув не конфісковане?