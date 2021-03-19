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Укази Януковича перевірять на предмет загрози для держави, - Данілов (виправлено)

Укази Януковича перевірять на предмет загрози для держави, - Данілов (виправлено)

Всі органи влади в Україні отримали завдання проаналізувати діючі нормативно-правові акти на предмет загрози для державної безпеки України.

Про це повідомив на брифінгу секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є діючі укази і розпорядження Януковича, в минулому президента, засудженого за статтею "державна зрада". Було доручення проаналізувати всі нормативно-правові акти, які зараз діють, на предмет небезпеки нацбезпеці України", - сказав Данілов.

Він пояснив, що правоохоронці проаналізують всі рішення Януковича і шукатимуть серед них небезпечні для України. Данілов нагадав, що деякі укази вже втратили силу, тому йдеться виключно про укази, які станом на зараз є чинними.

Данілов уточнив, що відповідні завдання держоргани отримали рішенням РНБО в п'ятницю, 19 березня.

Читайте також: РНБО ввела санкції проти Януковича і його соратників, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) перевірка (1231) РНБО (2279) наказ (445) Янукович Віктор (10778)


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Топ коментарі
+7
уголовно-процессуальный кодекс проверьте и так называемый "закон Савченко", тоже..
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19.03.2021 20:03
+6
Хм, не самі закони несуть загрозу державності, а їх невиконання. А якщо згори невиконують ті закони, що самі й прийняли - то державності взагалі не існує, як в Україні.
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19.03.2021 20:06
+5
А дырка в законах о невозможности исполнить решение суда о принудительном приводе судьи в суд считается?
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19.03.2021 20:14
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уголовно-процессуальный кодекс проверьте и так называемый "закон Савченко", тоже..
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19.03.2021 20:03 Відповісти
Закон савченки слава богу хватило ума еше прошлой раде отменить..
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19.03.2021 20:17 Відповісти
проверить надо.. его толкала тогда баба Йуля.. а потом куча рецедивистов, насильников и воров вышли по нему и совершили новые преступления..
а у косатой ботоксной суки своя охрана.. ей спокойно живется..
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19.03.2021 20:23 Відповісти
Хм, не самі закони несуть загрозу державності, а їх невиконання. А якщо згори невиконують ті закони, що самі й прийняли - то державності взагалі не існує, як в Україні.
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19.03.2021 20:06 Відповісти
Законы пишут люди . Кого или что надо проверить ?
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19.03.2021 20:07 Відповісти
А Медведчук? Кроме обвинения в финансировании терроризма по ТВ он что-нибудь получил? Ну, к примеру, повестку на допрос по этому вопросу? Потому как выходит, что можно финансировать террористов и гулять ан свободе. Нехорошо...
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19.03.2021 20:08 Відповісти
Переписуватимуть Конституцію?
Досить земельного закону, з котрого викреслюють всі поправки Порошенка.
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19.03.2021 20:13 Відповісти
А дырка в законах о невозможности исполнить решение суда о принудительном приводе судьи в суд считается?
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19.03.2021 20:14 Відповісти
Особливо най перевірять "турборежим шаленого принтера"...
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19.03.2021 20:15 Відповісти
Вообще-то, Законы создаются для блага и удобства
утверждающих их!
Надеюсь это не "открытие америки"?
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19.03.2021 20:18 Відповісти
закон про зеленую энергетику пусть проверят, а вернее бешеные цены на неё, и проверять закон о рынке земли, хоть еще и не принятый
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19.03.2021 20:22 Відповісти
Там ахметов кормится с этих законов. А ахметов один из хозяевов зеленского.
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19.03.2021 21:05 Відповісти
Газ, нефть, твелы и др спонсирование сепаратизма и терроризма и вообще всех **измов!
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20.03.2021 06:02 Відповісти
Вот вопрос! Ахметка спонсор или не спонсор?
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20.03.2021 06:05 Відповісти
Почему только Януковича?
А Зеленого и Барыгу?
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20.03.2021 10:17 Відповісти
Обов"язково перевірити "святі діяння" Януковича стосовно Святої Почаївської Лаври.
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20.03.2021 14:35 Відповісти
 
 