Укази Януковича перевірять на предмет загрози для держави, - Данілов (виправлено)
Всі органи влади в Україні отримали завдання проаналізувати діючі нормативно-правові акти на предмет загрози для державної безпеки України.
Про це повідомив на брифінгу секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас є діючі укази і розпорядження Януковича, в минулому президента, засудженого за статтею "державна зрада". Було доручення проаналізувати всі нормативно-правові акти, які зараз діють, на предмет небезпеки нацбезпеці України", - сказав Данілов.
Він пояснив, що правоохоронці проаналізують всі рішення Януковича і шукатимуть серед них небезпечні для України. Данілов нагадав, що деякі укази вже втратили силу, тому йдеться виключно про укази, які станом на зараз є чинними.
Данілов уточнив, що відповідні завдання держоргани отримали рішенням РНБО в п'ятницю, 19 березня.
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а у косатой ботоксной суки своя охрана.. ей спокойно живется..
Досить земельного закону, з котрого викреслюють всі поправки Порошенка.
утверждающих их!
Надеюсь это не "открытие америки"?
А Зеленого и Барыгу?