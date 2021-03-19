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Указы Януковича проверят на предмет угрозы для государства, - Данилов (исправлено)

Указы Януковича проверят на предмет угрозы для государства, - Данилов (исправлено)

Все органы власти в Украине получили задание проанализировать действующие нормативно-правовые акты на предмет угрозы для государственной безопасности Украины.

Об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть действующие указы и распоряжения Януковича, в прошлом президента, осужденного по статье "государственная измена". Было поручение проанализировать все нормативно-правовые акты, которые сейчас действуют, на предмет опасности нацбезопасности Украины", - сказал Данилов.

Он пояснил, что правоохранители проанализируют все решения Януковича и будут искать среди них опасные для Украины. Данилов напомнил, что некоторые указы уже потеряли силу, поэтому речь идет исключительно об указах, которые по состоянию на сейчас являются действующими.

Данилов уточнил, что соответствующие задание госорганы получили решением СНБО в пятницу, 19 марта.

Также на Цензор.НЕТ: СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) проверка (819) СНБО (4431) указ (528) Янукович Виктор (30785)


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Топ комментарии
+7
уголовно-процессуальный кодекс проверьте и так называемый "закон Савченко", тоже..
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19.03.2021 20:03
+6
Хм, не самі закони несуть загрозу державності, а їх невиконання. А якщо згори невиконують ті закони, що самі й прийняли - то державності взагалі не існує, як в Україні.
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19.03.2021 20:06
+5
А дырка в законах о невозможности исполнить решение суда о принудительном приводе судьи в суд считается?
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19.03.2021 20:14
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уголовно-процессуальный кодекс проверьте и так называемый "закон Савченко", тоже..
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19.03.2021 20:03 Ответить
Закон савченки слава богу хватило ума еше прошлой раде отменить..
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19.03.2021 20:17 Ответить
проверить надо.. его толкала тогда баба Йуля.. а потом куча рецедивистов, насильников и воров вышли по нему и совершили новые преступления..
а у косатой ботоксной суки своя охрана.. ей спокойно живется..
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19.03.2021 20:23 Ответить
Хм, не самі закони несуть загрозу державності, а їх невиконання. А якщо згори невиконують ті закони, що самі й прийняли - то державності взагалі не існує, як в Україні.
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19.03.2021 20:06 Ответить
Законы пишут люди . Кого или что надо проверить ?
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19.03.2021 20:07 Ответить
А Медведчук? Кроме обвинения в финансировании терроризма по ТВ он что-нибудь получил? Ну, к примеру, повестку на допрос по этому вопросу? Потому как выходит, что можно финансировать террористов и гулять ан свободе. Нехорошо...
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19.03.2021 20:08 Ответить
Переписуватимуть Конституцію?
Досить земельного закону, з котрого викреслюють всі поправки Порошенка.
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19.03.2021 20:13 Ответить
А дырка в законах о невозможности исполнить решение суда о принудительном приводе судьи в суд считается?
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19.03.2021 20:14 Ответить
Особливо най перевірять "турборежим шаленого принтера"...
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19.03.2021 20:15 Ответить
Вообще-то, Законы создаются для блага и удобства
утверждающих их!
Надеюсь это не "открытие америки"?
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19.03.2021 20:18 Ответить
закон про зеленую энергетику пусть проверят, а вернее бешеные цены на неё, и проверять закон о рынке земли, хоть еще и не принятый
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19.03.2021 20:22 Ответить
Там ахметов кормится с этих законов. А ахметов один из хозяевов зеленского.
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19.03.2021 21:05 Ответить
Газ, нефть, твелы и др спонсирование сепаратизма и терроризма и вообще всех **измов!
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20.03.2021 06:02 Ответить
Вот вопрос! Ахметка спонсор или не спонсор?
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20.03.2021 06:05 Ответить
Почему только Януковича?
А Зеленого и Барыгу?
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20.03.2021 10:17 Ответить
Обов"язково перевірити "святі діяння" Януковича стосовно Святої Почаївської Лаври.
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20.03.2021 14:35 Ответить
 
 