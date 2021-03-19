Указы Януковича проверят на предмет угрозы для государства, - Данилов (исправлено)

Все органы власти в Украине получили задание проанализировать действующие нормативно-правовые акты на предмет угрозы для государственной безопасности Украины.

Об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть действующие указы и распоряжения Януковича, в прошлом президента, осужденного по статье "государственная измена". Было поручение проанализировать все нормативно-правовые акты, которые сейчас действуют, на предмет опасности нацбезопасности Украины", - сказал Данилов.

Он пояснил, что правоохранители проанализируют все решения Януковича и будут искать среди них опасные для Украины. Данилов напомнил, что некоторые указы уже потеряли силу, поэтому речь идет исключительно об указах, которые по состоянию на сейчас являются действующими.

Данилов уточнил, что соответствующие задание госорганы получили решением СНБО в пятницу, 19 марта.

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