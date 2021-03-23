Зеленский изменил санкционные списки
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменении введенных в 2018 году санкций. Из санкционного списка исключили россиян Ананьевых и "Башкирскую содовую компанию".
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Решение изменить санкции СНБО принял сегодня же, 23 марта. Из санкционного списка физических лиц исключили россиян Дмитрия и Алексея Ананьевых, из списка юридических лиц - российское акционерное общество "Башкирская содовая компания".
Также, согласно решению СНБО, Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 указанного решения.
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Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
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"Зеленский снял украинские санкции против экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых и крупнейшего производителя соды в России, которые были введены на три года, но отменены досрочно. О причинах такого решения не сообщается"
події в знаменитому Басманному суді м.Москва і РНБО в Києві. Одночасно !
https://www.kommersant.ru/amp/4741850 Братьям Ананьевым нашли подельников в Украине и Кипре Заочно арестованы соучастники многомиллиардных хищений из Промсвязьбанка
"Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР о заочном аресте подельников бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых - Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, обвиняемых в растрате средств банка на сумму более 87,2 млрд руб. Они будут арестованы на два месяца после задержания на территории РФ либо с момента их экстрадиции. Оба находятся в международном розыске. При этом завершено расследование уголовного дела в отношении пяти соучастников этих хищений."
Украина ввела новые санкции против России. Ограничения коснулись российских компаний, бизнесменов, депутатов, силовиков, причастных, по версии Киева, к инциденту в Керченском проливе, строительству Крымского моста и проведению выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Новые ограничения коснулись 294 юридических и 848 физических лиц. В их числе компании, бизнесмены, политики и работники силовых структур, которые, по версии СНБО, «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».
Под санкциями со стороны Киева оказались спикер https://www.gazeta.ru/tags/organization/gosduma.shtml Госдумы https://www.gazeta.ru/tags/person/vyacheslav_volodin.shtml Вячеслав Володин , вице-премьер по ТЭК https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_kozak.shtml Дмитрий Козак , спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_ivanov.shtml Сергей Иванов , секретарь генсовета https://www.gazeta.ru/tags/organization/edinaya_rossiya.shtml «Единой России» https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_turchak.shtml Андрей Турчак , лидер самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, помощник президента России https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_fursenko.shtml Андрей Фурсенко , экс-глава https://www.gazeta.ru/tags/organization/rzhd.shtml РЖД https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_yakunin.shtml Владимир Якунин , первый зампредседателя комитета https://www.gazeta.ru/tags/organization/sovet_federatsii.shtml Совета Федерации по обороне и безопасности https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_kozhin.shtml Владимир Кожин , начальник пограничного управления https://www.gazeta.ru/tags/organization/fsb.shtml ФСБ по Крыму контр-адмирал https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_stankevich.shtml Сергей Станкевич .
Ограничительные меры введены против главного исполнительного директора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosneft.shtml «Роснефти» https://www.gazeta.ru/tags/person/igor_sechin.shtml Игоря Сечина , бывших совладельцев https://www.gazeta.ru/tags/organization/promsvyazbank.shtml Промсвязьбанка братьев https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_ananev.shtml Дмитрия и https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksei_ananev.shtml Алексея Ананьевых , гендиректора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosteh.shtml «Ростеха» https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_chemezov.shtml Сергея Чемезова , основателя инвесткомпании Marshall Capital https://www.gazeta.ru/tags/person/konstantin_malofeev.shtml Константина Малофеева .
Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер. Источник: https://censor.net/ru/n3255168
Они такие же крутые, как алкоголик Добронравов?
так вот....
Якщо зовсім коротко, історія така. Один замовник найняв двох виконавців для виготовлення двох різних продуктів, які мали б захистити країну. Перший працював, розробляючи документацію, ескізний проєкт, технічне завдання, проводив дослідно-конструкторську роботу, другий щось там майстрував на табуретці та піарився. А коли настав час звітувати про результати, в останнього не виявилося нічого, окрім дослідного зразка. А перший із практично готовим продуктом вийшов на етап тестування та усунення недоліків. Та усунуто було зовсім не недоліки продукту, а першого виконавця разом з усім проєктом. Один конкурент ліквідував другого за допомогою журналістів. У підсумку армія (читай - країна) опинилася беззахисною перед ворогом.
Тепер про те саме вже в деталях.https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
Всего, по данным СК, установлено девять соучастников Ананьевых, всем им предъявлены обвинения.
В ближайшее время пятерым будет избрана мера пресечения. Остальные объявлены в розыск.
По версии следствия, в 2017 году Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления «Промсвязьбанком» из-за выявленных ЦБ нарушений, создали организованную группу для хищения денежных средств банка, куда вошли восемь экс-сотрудников банка и один иностранный гражданин.
В 2017 году соучастники произвели оплату в пользу Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Нидерландах, якобы за акции «Промсвязьбанка». Однако, по данным следствия, фактически ценные бумаги не приобретались, а сделка была вымышленной.
Следствие считает, что действия Ананьевых и их соучастников привели к выводу на Кипр 87,2 млрд рублей
фсбешний московський сатанат веде неприкриту війну в Україні, а ти, нащадок московської - жидо комуни, легалізовуєш підривну діяльність фсб в Україні?
Тепер зрозуміло, чому всі спецоперації СБУ проти москалів провалюються з твого офісу.