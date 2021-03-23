Зеленский изменил санкционные списки

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменении введенных в 2018 году санкций. Из санкционного списка исключили россиян Ананьевых и "Башкирскую содовую компанию".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Решение изменить санкции СНБО принял сегодня же, 23 марта. Из санкционного списка физических лиц исключили россиян Дмитрия и Алексея Ананьевых, из списка юридических лиц - российское акционерное общество "Башкирская содовая компания".

Также, согласно решению СНБО, Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 указанного решения.

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Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.