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Зеленський змінив санкційні списки

Зеленський змінив санкційні списки

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про зміну введених в 2018 році санкцій. Зі списку санкцій виключили росіян Ананьєвих і "Башкирську содову компанію".

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення змінити санкції РНБО ухвалила сьогодні ж, 23 березня. Зі списку санкцій фізичних осіб виключили росіян Дмитра та Олексія Ананьєвих, зі списку юридичних осіб - російське акціонерне товариство "Башкирська содова компанія".

Також, згідно з рішенням РНБО, Кабінету міністрів України разом із Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 згаданого рішення.

Міністерству закордонних справ України доручено проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) санкції (11821) РНБО (2281)


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Топ коментарі
+15
В общем,освободил от санкций каких то кацапов,а вторая часть текста,чтоб все забыли,что зекретин освободил от санкций каких то кацапов...
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23.03.2021 23:23
+13
Что-то я вобще не понял что Блазень сотворил!
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23.03.2021 23:18
+12
Снял санкции с каких-то додиков...
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23.03.2021 23:20
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Что-то я вобще не понял что Блазень сотворил!
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23.03.2021 23:18 Відповісти
Снял санкции с каких-то додиков...
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23.03.2021 23:20 Відповісти
Кацапські міліардери з рахунками на Кіпрі, Хто знає, може в тому ж банку, що і у ВАЗеленського з бабломойським.
"Зеленский снял украинские санкции против экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых и крупнейшего производителя соды в России, которые были введены на три года, но отменены досрочно. О причинах такого решения не сообщается"
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23.03.2021 23:38 Відповісти
Хе-хе ! Там закручена історія з аферою міжнародного масштабу.Але ж і співпадіння !:
події в знаменитому Басманному суді м.Москва і РНБО в Києві. Одночасно !
https://www.kommersant.ru/amp/4741850 Братьям Ананьевым нашли подельников в Украине и Кипре Заочно арестованы соучастники многомиллиардных хищений из Промсвязьбанка

"Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР о заочном аресте подельников бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых - Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, обвиняемых в растрате средств банка на сумму более 87,2 млрд руб. Они будут арестованы на два месяца после задержания на территории РФ либо с момента их экстрадиции. Оба находятся в международном розыске. При этом завершено расследование уголовного дела в отношении пяти соучастников этих хищений."
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24.03.2021 01:55 Відповісти
так они в раше 87 лярдов сперли? Ну конечно надо санкции снять и наградить! Это же герои, осла-***** иканомику рашки!
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24.03.2021 08:04 Відповісти
Со своих покровителей рашистских
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23.03.2021 23:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vvzRzDIf-A8
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23.03.2021 23:22 Відповісти
Пополнил свой счёт в шекелях.
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24.03.2021 00:26 Відповісти
Цікавенько...
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23.03.2021 23:19 Відповісти
В общем,освободил от санкций каких то кацапов,а вторая часть текста,чтоб все забыли,что зекретин освободил от санкций каких то кацапов...
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23.03.2021 23:23 Відповісти
А морду какую умную сделал)))
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23.03.2021 23:23 Відповісти
20.03.2019

Украина ввела новые санкции против России. Ограничения коснулись российских компаний, бизнесменов, депутатов, силовиков, причастных, по версии Киева, к инциденту в Керченском проливе, строительству Крымского моста и проведению выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Новые ограничения коснулись 294 юридических и 848 физических лиц. В их числе компании, бизнесмены, политики и работники силовых структур, которые, по версии СНБО, «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Под санкциями со стороны Киева оказались спикер https://www.gazeta.ru/tags/organization/gosduma.shtml Госдумы https://www.gazeta.ru/tags/person/vyacheslav_volodin.shtml Вячеслав Володин , вице-премьер по ТЭК https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_kozak.shtml Дмитрий Козак , спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_ivanov.shtml Сергей Иванов , секретарь генсовета https://www.gazeta.ru/tags/organization/edinaya_rossiya.shtml «Единой России» https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_turchak.shtml Андрей Турчак , лидер самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, помощник президента России https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_fursenko.shtml Андрей Фурсенко , экс-глава https://www.gazeta.ru/tags/organization/rzhd.shtml РЖД https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_yakunin.shtml Владимир Якунин , первый зампредседателя комитета https://www.gazeta.ru/tags/organization/sovet_federatsii.shtml Совета Федерации по обороне и безопасности https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_kozhin.shtml Владимир Кожин , начальник пограничного управления https://www.gazeta.ru/tags/organization/fsb.shtml ФСБ по Крыму контр-адмирал https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_stankevich.shtml Сергей Станкевич .
Ограничительные меры введены против главного исполнительного директора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosneft.shtml «Роснефти» https://www.gazeta.ru/tags/person/igor_sechin.shtml Игоря Сечина , бывших совладельцев https://www.gazeta.ru/tags/organization/promsvyazbank.shtml Промсвязьбанка братьев https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_ananev.shtml Дмитрия и https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksei_ananev.shtml Алексея Ананьевых , гендиректора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosteh.shtml «Ростеха» https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_chemezov.shtml Сергея Чемезова , основателя инвесткомпании Marshall Capital https://www.gazeta.ru/tags/person/konstantin_malofeev.shtml Константина Малофеева .
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23.03.2021 23:23 Відповісти
А це якось пов'язано з логікою прийнятого рішення?
Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер. Источник: https://censor.net/ru/n3255168
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23.03.2021 23:28 Відповісти
Башкирскую соду можно нюхать?
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23.03.2021 23:30 Відповісти
Зеленский изменил санкционные списки - Цензор.НЕТ 7501
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23.03.2021 23:31 Відповісти
Кто такие Дмитрий и Алексей Ананьевы?
Они такие же крутые, как алкоголик Добронравов?
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23.03.2021 23:33 Відповісти
мое сообщение выше почитай
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23.03.2021 23:56 Відповісти
Следующие на очереди пособники террористов.
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23.03.2021 23:35 Відповісти
Клоун и есть пособник
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23.03.2021 23:40 Відповісти
помните недавний скандал от бигуса на тему программного обеспечения для МО
так вот....

Якщо зовсім коротко, історія така. Один замовник найняв двох виконавців для виготовлення двох різних продуктів, які мали б захистити країну. Перший працював, розробляючи документацію, ескізний проєкт, технічне завдання, проводив дослідно-конструкторську роботу, другий щось там майстрував на табуретці та піарився. А коли настав час звітувати про результати, в останнього не виявилося нічого, окрім дослідного зразка. А перший із практично готовим продуктом вийшов на етап тестування та усунення недоліків. Та усунуто було зовсім не недоліки продукту, а першого виконавця разом з усім проєктом. Один конкурент ліквідував другого за допомогою журналістів. У підсумку армія (читай - країна) опинилася беззахисною перед ворогом.
Тепер про те саме вже в деталях.https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
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23.03.2021 23:41 Відповісти
Своего ворья мало ???
Всего, по данным СК, установлено девять соучастников Ананьевых, всем им предъявлены обвинения.

В ближайшее время пятерым будет избрана мера пресечения. Остальные объявлены в розыск.

По версии следствия, в 2017 году Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления «Промсвязьбанком» из-за выявленных ЦБ нарушений, создали организованную группу для хищения денежных средств банка, куда вошли восемь экс-сотрудников банка и один иностранный гражданин.

В 2017 году соучастники произвели оплату в пользу Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Нидерландах, якобы за акции «Промсвязьбанка». Однако, по данным следствия, фактически ценные бумаги не приобретались, а сделка была вымышленной.

Следствие считает, что действия Ананьевых и их соучастников привели к выводу на Кипр 87,2 млрд рублей
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24.03.2021 00:22 Відповісти
Так це ж гут,всі хто нашкодив парашці В економічній,оборонній,науковій,іміджевій і якій завгодно іншій сфері повинні мати можливість отримати прихисток в Україні але під найжорсткішим контролем
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24.03.2021 07:13 Відповісти
Не зрозумів - то що за санкції такі були, якщо башкірська сода кругом в наших супермаркетах продається - в коробках з традиційним оформленням ще радянських часів?
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24.03.2021 01:08 Відповісти
Ото такі санкції як і решта
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24.03.2021 07:14 Відповісти
зелена мразота за долю малую усе порешала
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24.03.2021 09:07 Відповісти
що ж ти робиш, паскудний жиде?
фсбешний московський сатанат веде неприкриту війну в Україні, а ти, нащадок московської - жидо комуни, легалізовуєш підривну діяльність фсб в Україні?
Тепер зрозуміло, чому всі спецоперації СБУ проти москалів провалюються з твого офісу.
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24.03.2021 10:21 Відповісти
я когда то давно читал что эти содовые короли курировали производство соды в крыму (там несколько омбинатов есть, один , если не ошибаюсь в алуште). зельц, они тебе на фигамнужны эти ананьевы? они что родственники твои или твоей семьи или сам бородатый папа изя за них просил? что то подозрительно все это!
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24.03.2021 12:04 Відповісти
 
 