Зеленський змінив санкційні списки

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про зміну введених в 2018 році санкцій. Зі списку санкцій виключили росіян Ананьєвих і "Башкирську содову компанію".

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення змінити санкції РНБО ухвалила сьогодні ж, 23 березня. Зі списку санкцій фізичних осіб виключили росіян Дмитра та Олексія Ананьєвих, зі списку юридичних осіб - російське акціонерне товариство "Башкирська содова компанія".

Також, згідно з рішенням РНБО, Кабінету міністрів України разом із Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 згаданого рішення.

Міністерству закордонних справ України доручено проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.

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