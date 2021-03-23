Зеленський змінив санкційні списки
Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про зміну введених в 2018 році санкцій. Зі списку санкцій виключили росіян Ананьєвих і "Башкирську содову компанію".
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення змінити санкції РНБО ухвалила сьогодні ж, 23 березня. Зі списку санкцій фізичних осіб виключили росіян Дмитра та Олексія Ананьєвих, зі списку юридичних осіб - російське акціонерне товариство "Башкирська содова компанія".
Також, згідно з рішенням РНБО, Кабінету міністрів України разом із Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 згаданого рішення.
Міністерству закордонних справ України доручено проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.
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"Зеленский снял украинские санкции против экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых и крупнейшего производителя соды в России, которые были введены на три года, но отменены досрочно. О причинах такого решения не сообщается"
події в знаменитому Басманному суді м.Москва і РНБО в Києві. Одночасно !
https://www.kommersant.ru/amp/4741850 Братьям Ананьевым нашли подельников в Украине и Кипре Заочно арестованы соучастники многомиллиардных хищений из Промсвязьбанка
"Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР о заочном аресте подельников бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых - Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, обвиняемых в растрате средств банка на сумму более 87,2 млрд руб. Они будут арестованы на два месяца после задержания на территории РФ либо с момента их экстрадиции. Оба находятся в международном розыске. При этом завершено расследование уголовного дела в отношении пяти соучастников этих хищений."
Украина ввела новые санкции против России. Ограничения коснулись российских компаний, бизнесменов, депутатов, силовиков, причастных, по версии Киева, к инциденту в Керченском проливе, строительству Крымского моста и проведению выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Новые ограничения коснулись 294 юридических и 848 физических лиц. В их числе компании, бизнесмены, политики и работники силовых структур, которые, по версии СНБО, «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».
Под санкциями со стороны Киева оказались спикер https://www.gazeta.ru/tags/organization/gosduma.shtml Госдумы https://www.gazeta.ru/tags/person/vyacheslav_volodin.shtml Вячеслав Володин , вице-премьер по ТЭК https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_kozak.shtml Дмитрий Козак , спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_ivanov.shtml Сергей Иванов , секретарь генсовета https://www.gazeta.ru/tags/organization/edinaya_rossiya.shtml «Единой России» https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_turchak.shtml Андрей Турчак , лидер самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, помощник президента России https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_fursenko.shtml Андрей Фурсенко , экс-глава https://www.gazeta.ru/tags/organization/rzhd.shtml РЖД https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_yakunin.shtml Владимир Якунин , первый зампредседателя комитета https://www.gazeta.ru/tags/organization/sovet_federatsii.shtml Совета Федерации по обороне и безопасности https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_kozhin.shtml Владимир Кожин , начальник пограничного управления https://www.gazeta.ru/tags/organization/fsb.shtml ФСБ по Крыму контр-адмирал https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_stankevich.shtml Сергей Станкевич .
Ограничительные меры введены против главного исполнительного директора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosneft.shtml «Роснефти» https://www.gazeta.ru/tags/person/igor_sechin.shtml Игоря Сечина , бывших совладельцев https://www.gazeta.ru/tags/organization/promsvyazbank.shtml Промсвязьбанка братьев https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_ananev.shtml Дмитрия и https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksei_ananev.shtml Алексея Ананьевых , гендиректора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosteh.shtml «Ростеха» https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_chemezov.shtml Сергея Чемезова , основателя инвесткомпании Marshall Capital https://www.gazeta.ru/tags/person/konstantin_malofeev.shtml Константина Малофеева .
Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер. Источник: https://censor.net/ru/n3255168
Они такие же крутые, как алкоголик Добронравов?
так вот....
Якщо зовсім коротко, історія така. Один замовник найняв двох виконавців для виготовлення двох різних продуктів, які мали б захистити країну. Перший працював, розробляючи документацію, ескізний проєкт, технічне завдання, проводив дослідно-конструкторську роботу, другий щось там майстрував на табуретці та піарився. А коли настав час звітувати про результати, в останнього не виявилося нічого, окрім дослідного зразка. А перший із практично готовим продуктом вийшов на етап тестування та усунення недоліків. Та усунуто було зовсім не недоліки продукту, а першого виконавця разом з усім проєктом. Один конкурент ліквідував другого за допомогою журналістів. У підсумку армія (читай - країна) опинилася беззахисною перед ворогом.
Тепер про те саме вже в деталях.https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
Всего, по данным СК, установлено девять соучастников Ананьевых, всем им предъявлены обвинения.
В ближайшее время пятерым будет избрана мера пресечения. Остальные объявлены в розыск.
По версии следствия, в 2017 году Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления «Промсвязьбанком» из-за выявленных ЦБ нарушений, создали организованную группу для хищения денежных средств банка, куда вошли восемь экс-сотрудников банка и один иностранный гражданин.
В 2017 году соучастники произвели оплату в пользу Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Нидерландах, якобы за акции «Промсвязьбанка». Однако, по данным следствия, фактически ценные бумаги не приобретались, а сделка была вымышленной.
Следствие считает, что действия Ананьевых и их соучастников привели к выводу на Кипр 87,2 млрд рублей
фсбешний московський сатанат веде неприкриту війну в Україні, а ти, нащадок московської - жидо комуни, легалізовуєш підривну діяльність фсб в Україні?
Тепер зрозуміло, чому всі спецоперації СБУ проти москалів провалюються з твого офісу.