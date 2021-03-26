Усі випадки погіршення здоров'я після вакцинації розглядаються лікарями, - Ляшко

Будь-які випадки погіршення стану здоров'я протягом 30 днів після проведення вакцинації розглядаються лікарями в межах фармаконагляду.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будь-які випадки погіршення стану здоров'я впродовж 30 днів після проведення щеплення розглядаються лікарями в рамках фармаконагляду. Будь-які випадки фіксуються і передаються в інформаційну систему з фармаконагляду. Це формує повністю чітке розуміння, які несприятливі події можуть з'являтися після використання будь-якого лікарського засобу, в тому числі і вакцини. Будь-які випадки, в тому числі летальні, розглядаються також: стався летальний випадок, навіть дорожньо-транспортна пригода, все рівно інформація буде передана через автоматичну систему фармаконагляду", - розповів Ляшко.

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Після цього, за його словами, в кожній області створюється регіональна група з оперативного реагування, яка впродовж 15 днів розглядає всі випадки несприятливих подій після імунізації і приймає рішення чи пов'язаний цей випадок з проведеним щепленням, чи не пов'язаний.

Далі висновки цієї групи передаються національній групі оперативного реагування на несприятливі події після імунізації і тільки вони можуть встановити чи є зв’язок між проведеним щепленням і несприятливою подією.

До цих груп входять провідні інфекціоністи, терапевти, епідеміологи, імунологи.

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Головний державний санітарний лікар закликав не маніпулювати темою летальних випадків, які відбулися після того, як людям було проведено щеплення. За його словами, вакцинація зараз — це глобальний процес, який відбувається по всьому світу, в першу чергу вакцинують людей похилого віку, і ймовірність летальних випадків у цієї групи вище просто через вік людини, а не внаслідок вакцинації.