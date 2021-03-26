Усі випадки погіршення здоров'я після вакцинації розглядаються лікарями, - Ляшко
Будь-які випадки погіршення стану здоров'я протягом 30 днів після проведення вакцинації розглядаються лікарями в межах фармаконагляду.
Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Будь-які випадки погіршення стану здоров'я впродовж 30 днів після проведення щеплення розглядаються лікарями в рамках фармаконагляду. Будь-які випадки фіксуються і передаються в інформаційну систему з фармаконагляду. Це формує повністю чітке розуміння, які несприятливі події можуть з'являтися після використання будь-якого лікарського засобу, в тому числі і вакцини. Будь-які випадки, в тому числі летальні, розглядаються також: стався летальний випадок, навіть дорожньо-транспортна пригода, все рівно інформація буде передана через автоматичну систему фармаконагляду", - розповів Ляшко.
Після цього, за його словами, в кожній області створюється регіональна група з оперативного реагування, яка впродовж 15 днів розглядає всі випадки несприятливих подій після імунізації і приймає рішення чи пов'язаний цей випадок з проведеним щепленням, чи не пов'язаний.
Далі висновки цієї групи передаються національній групі оперативного реагування на несприятливі події після імунізації і тільки вони можуть встановити чи є зв’язок між проведеним щепленням і несприятливою подією.
До цих груп входять провідні інфекціоністи, терапевти, епідеміологи, імунологи.
Головний державний санітарний лікар закликав не маніпулювати темою летальних випадків, які відбулися після того, як людям було проведено щеплення. За його словами, вакцинація зараз — це глобальний процес, який відбувається по всьому світу, в першу чергу вакцинують людей похилого віку, і ймовірність летальних випадків у цієї групи вище просто через вік людини, а не внаслідок вакцинації.
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