Ветеранський спорт має стати окремим видом спортивної діяльності, - Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів планує зробити ветеранський спорт окремим видом спортивної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ми маємо зламати стереотип і зробити так, щоб ветеран сприймався не як тягар, а став локомотивом розвитку громади та суспільства. А заняття спортом – підіймає дух воїнів, які воювали. Наразі ми працюємо над тим, щоб внести зміни до закону про фізичну культуру і спорт і зробити ветеранський спорт окремим видом спортивної діяльності", - зазначила глава міністерства Юлія Лапутіна.

За її словами, це дозволить на ряду з іншими видами спорту отримати відповідне державне фінансування, щоб це було на державному рівні Міністерства молоді та спорту та Мінветеранів.

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