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Ветеранський спорт має стати окремим видом спортивної діяльності, - Мінветеранів

Ветеранський спорт має стати окремим видом спортивної діяльності, - Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів планує зробити ветеранський спорт окремим видом спортивної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ми маємо зламати стереотип і зробити так, щоб ветеран сприймався не як тягар, а став локомотивом розвитку громади та суспільства. А заняття спортом – підіймає дух воїнів, які воювали. Наразі ми працюємо над тим, щоб внести зміни до закону про фізичну культуру і спорт і зробити ветеранський спорт окремим видом спортивної діяльності", - зазначила глава міністерства Юлія Лапутіна.

За її словами, це дозволить на ряду з іншими видами спорту отримати відповідне державне фінансування, щоб це було на державному рівні Міністерства молоді та спорту та Мінветеранів.

Також читайте: Учасники бойових дій будуть вакциновані від коронавірусу позачергово за наявності надлишкових доз Covishield, - Мінветеранів

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С какого перепугу !? Что значит ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД спорта !?
Если вопрос о людях имеющих физические ограничения - так УЖЕ ЕСТЬ такой спорт ! что за новые выдумки !?
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26.03.2021 14:38 Відповісти
Бабло хотят попилить... ! Другого объяснения я не вижу...!
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26.03.2021 14:39 Відповісти
 
 