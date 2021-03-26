"Основи християнської етики" не можуть бути обов'язковим предметом у школі, - Шкарлет
Предмет "Основи християнської етики" не може бути обов'язковим для вивчення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.
"Предмет "Основи християнської етики", навколо якого так довго ведуться дискусії, не може бути обов'язковим для вивчення", - зазначив міністр.
Водночас міністр пояснив, що, відповідно до закону про повну загальну середню освіту, саме навчальний заклад ухвалює рішення щодо включення в освітню програму одного з предметів, наприклад, "Етика", "Культура добросусідства" або іншого курсу морального спрямування.
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Будь ласка, зачекайте...
Спочатку християн на аренах згодовували левам та палили на багаттях!
А потім християни єретиків на багаттях десятками тисяч привчали до віри в Хреста!
Попи це паразити на тілі трудового народу, тому ніякоі попівської(християнської) етики!
Це такий само "вчьоний", як і Ківа.
Христианская этика-это моральные принципы,которым надо учить с детства.Часто плохой пример дома,на улице,телевизор,инет-везде кишит грязь,зло и тд.Ребенок чему учиться?и грош цена академическим знаниям,если вырастают образованные негодяи,несущие зло и разрушение в семьи,во власть.Мы видим какая сейчас молодежь,какое отребье у власти.И продолжаем отвергать настоящие ценности жизни,без которых научный прогресс часто служит не созиданию,а разрушению.
Почему этика именно христианская?да потому что все моральные принципы даны Богом.Остальные-просто скопировали их.Даже коммунисты прилично лозунгов натягали с Библии (Кто не работает,тот и не ест,Что посеншь,то пожнешь и т.д)
Пара цитат для примера:
(Бытие 19:4-8. Контекст: в опустившийся город Содом в человеческом облике прибывает пара ангелов, чтобы убедиться в нравственности и вывести оттуда праведника Лота с семьей до того, как Бог уничтожит город. Лот принимает гостей достойно, но тут...):
Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом. и вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их.
Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь, и сказал: братья мои, не делайте зла;
вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего.
А так Господь работает с детьми:
(http://allbible.info/bible/sinodal/4ki/2#23 4 Царств 2:23,24 ) И пошёл он [Елисей] оттуда в Вефиль. Когда он шёл дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: иди, плешивый! иди, плешивый! 24 Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребёнка.
В общем, нравственные принципы так и хлещут.
Насчет текстов из Ветхого завета-нам оставлен для примера Новый завет,как пособие для христианства,Ветхий-история,как жили до Христа,по закону,надеясь на свою силу,без силы свыше.Персонажи Ветхого завета-не всегда пример,иногда антипример ."Закон был детоводителем ко Христу,дабы оправдаться верою"- Галатам 3:24 Это пример того,что без Христа человек не может изменить себя сам.
В культуре того времени было величайшее почтение к старцам,и малые дети,что глумились над старым уважаемым человеком-то отребье.Их и постигла карма
Лот ,по традициям того времени,отвечал за безопасность гостей,и мог пожертвовать своими детьмичтоб спасти гостя.Для нас это слишком,но раньше так было.Это не пример для подражания,а просто история.Негативных поступков много у героев Библии,Бог это не скрывает,как принято у людей,а показывает все,как было.
В Новом завете много мест о почтении к женщине,что "мужья должны указывать женам честь",и т.д.
Светского гуманизма нет,есть свод хороших правил и пожеланий,которые люди не выполняют веками.Христос не только дает правила,но указывает путь,как исправить испорченное грехом сердце человека,чтоб изменить его,сделать новым,способным на добро и нравственность,как получить силу свыше для этого.
Без Божьей силы-хорошие правила так и остануться на бумаге,что и было тысячилетиями.
И негативные примеры в жизни и в Библии-тому подтверждение.
Да, я безусловно не объективен в своих суждениях - как и вы, как и все прочие люди. Каждый смотрит на жизнь с позиции собственного опыта, убеждений и чувств. Но необъективность тоже бывает разная - одна включает способность признавать ошибки и умение мыслить критически, другая - готовность к самообману и стремление подгонять или просто не замечать факты, чтобы оправдать свою позицию.
Насчет того, что Ветхий Завет - это просто история, а не закон, и в те времена жили "без силы свыше" - явная неправда. Именно в Ветхом Завете даны 10 заповедей. И именно в Ветхом Завете Бог насылает на египтян 10 казней египетских (последняя из которых состояла в умерщвлении первенцев - т. е. массовом убийстве невиновных лично Богом, а не какими-то плохими людьми). К этому можно добавить геноцид (полное уничтожение семи народов, мешавших евреям занять землю обетованную) с помощью и одобрением Бога. Это ведь тот же самый Бог, который триедин с Иисусом, всеблаг и всемогущ?
Что касается позиции "это отдельные христиане плохие, а христианство хорошее" - с ней есть проблемка. Именно в последние века, когда христианства стало меньше, а науки, технологий, образования больше - люди в целом стали жить лучше. Это касается и продолжительности жизни, и личных прав, и доступных возможностей. Отсюда простой вывод: в вопросах воспитания человека и устройства жизни христианство в лучшем случае бесполезно, а в худшем - вредно.
Насчет развития-именно христиане несли темным народам просвещение,медицину,письменность,нравственные законы.
Страны,исповедующие протестанство-самые развитые страны в наше время.
Если внимательно читать Новый завет-вы не увидите там ничего плохого,все заповеди-для блага человека
В Ветхом был закон,но люди не могли исполнить его и грешили.
Это и сейчас в современном мире-много хороших законов,развито искусство,культура-а мир морально все хуже и хуже.
Потому и пришел Христос,чтоб показать-сам человек не способен ни исполнить закон,ни себя изменить.Христос меняет сердце,делая его другим.
Обвинять Бога,высмеивать Библию-это не лучший вариант для человека.
Все мы ,без исключения,умрем и предстанем пред Богом.И не мы Его,а Он нас будет судить.
"Неправ путь Господа.Мой ли путь не прав?ваши пути неправы-говорит Господь"
Даже если и не верим в Него,это ничего не меняет.Лучше заняться своей судьбой.И пока Бог прощает нам все и дает право на Вечность-лучше воспользоваться этим.Он будет судить не за грехи,а за нежелание получить спасение.
Ну а что выбирать-право каждого,пока мы живы.Я свой выбор сделала.
И вам желаю мудрости в принятии решений.
Хорошего вечера.
Просто стыдно нести такую чушь ,простите....
Все перечисленные вами негодяи,что прикрываясь Богом,делали зло-это не Христианство.Христос учил другому,Он принес мир и любовь людям.
Проблема многих постсоветских-они,кроме православия и лживых попов,ничего не видели и все у них в искаженном свете,как и все в ссср.Перечисленные вами страны-не атеистические.Почитайте статистику.Христианство во все века несло науку и просвещение.Хотя были и слуги дьявола,что с крестами шли убивать .Но никто не видит других примеров,кто отдавал свою жизнь ради людей,показывая вымокий пример.Та же мать Тереза,многие миссионеры. Кто хоть раз был в Америке,тот увидит,насколько много там верующих людей.Среди ученых,писателей,людей исскуства,вообще образованных и выдающихся личностей прошлого и современности-большой процент верующих искренне и серьезно,высоко чтущих Библию.Я много читала о них,и некоторых лично знаю.Только невежда или идущий против совести может отрицать очевидное.
Коммунисты очень много делали,чтоб покалечить души людей,вытравить все святое,а Бога и верующих выставить в неприглядном свете.И они преуспели
Не хотелось бы вам подробно все разжевывать,думала вы дружите с интернетом,но раз вы заподозрили меня в "лживости и неумности"-скину несколько ссылок
https://ru.qaz.wiki › wiki › List_of_...
Список христиан в науке и технике - List of Christians in science and technology - qaz.wiki - QWERTY.WIKI
https://bible-help.ru › verujushhie-u...
Ученые-христиане - нобелевские лауреаты: списки и видео
Их (ссылок),более 50,если потрудитесь открыть инет.
Там научные отрытия -с 12 века по 21й.
Тех самих ученый,с которыми вы не можете смириться.
У них не "крайне поверхностный образ мыслей",как у меня,😆 а реальные научные достижения,и мировое признание.
А "благ в загробной жизни"-мне недостаточно.Я их имею и в теперешней жизни,благодаря мудрому библейскому руководству.
Хорошего общения с рыбками....
Естественно, я не читал Ваши списки. И не собираюсь. Знаете почему? Дарвин был христианином. Следуя логике науки, он пришел к выводам, которые противоречили его вере, отчего он сам страдал. Он был христианин и оставался им с самого начала до конца дней. И ещё он был учёный. И пришел к единственно верным выводам об эволюции видов. А более поздние изыскания лишь дополнили и более фундаментально обосновали его догадки. И на сегодняшний день на основе теории Дарвина создана Синтетическая теория эволюции. И она единственная широко признанная в научных кругах. Христианских и нехристианских стран. потому что христианской бывает лишь ВЕРА, а ЗНАНИЕ никогда не имеет идеологической окраски. Тем оно и отличается от веры. На основе ЗНАНИЯ люди добились колоссального технического прогресса. А на основе ВЕРЫ - убивали друг друга миллионами, в первую очередь, адептов ЗНАНИЯ.
На основе знаний-создавалось оружие,уничтожающие миллионы.
Вера не мешает научным знаниям.Но вы принципиально не желаете это признать,и никакие ссылки,научные труды,тысячи ученых не докажут вам ничего,т.к. вы "не собираетесь ничего "знать.Это уже осознанный выбор совести.
Теория Дарвина-всего лишь ТЕОРИЯ.И немало ученых пишут опровержение этой теории.Но вы,естественно,не собираетесь об этом знать.Так удобней.
Как я поняла,вы свою родословную ведете от обезьяны.
Я-от сотворения мира.В моей роду не было животных.Я конечно,с симпатией отношусь к разного рода зверушкам,но не считаю их равными себе,простите...
Но вы не расстраивайтесь-вон в "Собачьем сердце" Шариков вообще от собачки произошел,и ничего,не комплексует.А обезьянка ничем не хуже собачки.Шариков вон на балалайке даже играет.
Там конечно выдумка,фильм,а тут-"ученые доказали".Вернее,предполагают,что было возможно так...
Ваши предки по деревьям скакали,а вы даже диплом смогли получить.Это прогресс,эволюция,рада за вас.Но у нас с вами разные корни.И разное будущее.Это не ирония,это выбор каждого.
Всего доброго.
Результаты социсследований говорят о том, что чем выше научное звание человека, тем с большей вероятностью он атеист. Вы ведь любите авторитеты? Вам достаточно будет ссылки на такое социсследование, чтоб принять тот факт, что атеисты умнее, потому что больше ЗНАЮТ? И более успешны в науке?
Посмотрите на религиозность африканцев. Она самая высокая на планете. Вы тянете нас в Африку. В сраную шопу прошлого. С вашей светлой верой. Из нашего светлого настоящего уже почти без неё.
Пойду покормлю рыбок. Они не несут фуйню.
Чи ст.35 КУ вже відмінили????
А мусульманство пошло в 1400....каком то году,да и буддизм не отстал
Наша эра ведет летоисчисление от Рождества Христова .
Ну а попы,православие-там дремучесть,отсталость и мракобесие.