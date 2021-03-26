У Тернополі від сьогодні посилюються карантинні обмеження

Тернопільський міський штаб боротьби з коронавірусом ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень на території міста з 26 березня.

Про це заявив мер Тернополя Сергій Надал під час засідання штабу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Надала, заклади громадського харчування у Тернополі тепер мають закриватися не пізніше 22-ї години, а правоохоронці повинні будуть посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень такими закладами.

Крім того, учнів 5-11 класів рекомендовано перевести на дистанційне навчання, при цьому учні 1-4 класів можуть відвідувати навчальні заклади.

"Роботу дитячих садків, позашкільних навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів продовжувати у тому ж режимі, який був до сьогодні, тобто у звичайному режимі. У разі виникнення захворювання керівники садочків мають право ухвалювати рішення про припинення роботи тієї чи іншої групи, в якій були виявлені хворі діти, працівники або вихователі", - наголосив Надал.

Також читайте: У віковій групі "70+" від COVID-19 вмирає кожен 10-й із тих, хто підхопив вірус, - ЦГЗ

Водії таксі та їхні пасажири мають бути у масці, а в одному легковому автомобілі може перебувати не більше ніж троє пасажирів. Кожен автомобіль необхідно буде дезінфікувати щодня.

Усім організаціям, що надають послуги населенню, зокрема банкам та підприємствам, які займаються електро-, газо- або водопостачанням, рекомендовано здійснювати прийом громадян лише з використанням захисного скла та захисних масок.

Тернопільський мер також згадав про необхідність для закладів та організацій розпланувати свій графік роботи у такий спосіб, щоб уникнути масового скупчення людей.

Також читайте: У столичних лікарнях перебувають 4252 пацієнти з коронавірусом 2700 з них - у важкому стані, - Кличко