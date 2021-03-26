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Новини Конституційна криза
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КС (1425) суд (11515) НАЗК (1670) Тупицький (258)

Тупицький не з'явився на засідання суду з розгляду складених на нього адмінпротоколів, - НАЗК

Тупицький не з'явився на засідання суду з розгляду складених на нього адмінпротоколів, - НАЗК

Відсторонений голова Конституційного Суду України не з'явився в суд на розгляд адміністративних протоколів щодо нього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне агентство з попередження корупції.

"Сьогодні, 26 березня, о 10:00 мало відбутися засідання Голосіївського районного суду в місті Києві щодо Олександра Тупицького. Суддя мала розглянути два протоколи, складені НАЗК у лютому цього року. Протоколи стосувалися дій Олександра Тупицького в умовах конфлікту інтересів під час участі в голосуванні за рішення КСУ щодо е-декларування та недекларування ділянки в АР Крим. Однак, Олександр Тупицький не з’явився на засідання", - йдеться в повідомленні.

В результаті суд не зміг розглянути справу, тому що згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, справа може бути розглянута тільки за участю обвинуваченого.

Також читайте: НАЗК склало ще один протокол на Тупицького через конфлікт інтересів

НАЗК підкреслює, що повага до суду є обов'язковою умовою побудови правової держави. В агентстві сподіваються, що під час проведення наступних засідань Тупицький проявить повагу до колег і візьме участь у засіданнях.

Як повідомлялося, 8 лютого голова НАЗК Олександр Новиков склав два адмінпротоколи стосовно колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму і конфлікт інтересів.

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Топ коментарі
+4
вы рядового вовка не можете по приводу задержать уже полгода, а тут целый председатель суда)
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26.03.2021 17:23
+3
Цей москаль не може бути до дупи, бо він має забагато влади і має можливість наробити багато лиха (та вже наробив) для країни
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26.03.2021 17:04
+3
Весь этот цирк может и,думаю,будет продолжаться ещё долго!Но свою зарплату и социальную помощь за наши налоги он будет получать во-время!
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26.03.2021 17:27
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До дупи цей москаль. Що там в Шумах, блєат?
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26.03.2021 17:02 Відповісти
Цей москаль не може бути до дупи, бо він має забагато влади і має можливість наробити багато лиха (та вже наробив) для країни
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26.03.2021 17:04 Відповісти
Суддя Тупицкій немає поваги до суду. Навіть самі до себе не мають поваги... реформа судів вже не те що назріла а перезріла, корінна реформа треба інакше толку не буде.
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26.03.2021 17:17 Відповісти
"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" (с)
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26.03.2021 17:19 Відповісти
вы рядового вовка не можете по приводу задержать уже полгода, а тут целый председатель суда)
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26.03.2021 17:23 Відповісти
да ... Рядовой Вовк И судья Тупицкий ложили большой и длинный на всю эту метушню вокруг них .Моське не повезло, хоть она и лаяла на слона.
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26.03.2021 20:04 Відповісти
Весь этот цирк может и,думаю,будет продолжаться ещё долго!Но свою зарплату и социальную помощь за наши налоги он будет получать во-время!
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26.03.2021 17:27 Відповісти
А что эта шваль ТУПая скажет судьям? Что она не знала, как оформить собственность? Кугут репаный!
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26.03.2021 17:29 Відповісти
А що слабо притягти цього тупого козла до суду за допомогою "Корду" чи поліції, а то тільки простих громадян тягнуть, а тут що очко грає??? Це у нас така справедливість. Друзям все, а решті закон!!!!
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26.03.2021 21:36 Відповісти
Яка повага до суду? У нього немає поваги до Держави, і її народу, який є джерелом найвищої влади в Україні - тих суб'єктів права, що платять йому та іншим суддям КС захмарну зарплату. Я б вітав рішення президента В. Зеленського, якби він заарештував суддів Конситуційного суду України у повному складі за зраду Присяги та Батьківщини. А те, що вони творять, хоча б якесь відношення до законності має?
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27.03.2021 09:45 Відповісти
Плох конечно Тупицкий, сказать нечего, только дела заказывает и судит у них нынче Ермак.
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27.03.2021 09:48 Відповісти
 
 