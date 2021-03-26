Шевченківський суд: протестувальники тиснуть на присяжних у справі Шеремета
Шевченківський райсуд Києва звернувся до Вищої ради правосуддя й Офісу генпрокурора через те, що прихильники обвинувачених у справі Шеремета втручаються в діяльність суду присяжних.
Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.
"Суд присяжних Шевченківського районного суду м.Києва, який здійснює судочинство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета за звинуваченням Антоненка А.С., Кузьменко Ю.Л. і Дугарь Я.С., звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора з повідомленням про факти втручання в професійну діяльність суддів і вплив на суд присяжних при розгляді цього кримінального провадження", - сказано в повідомленні.
У суді зазначили, що кожне судове засідання у цій справі супроводжується організацією масових акцій протесту біля будівлі суду, під час яких порушується громадський порядок, відбуваються бійки, пошкоджується майно тощо.
Крім того, прихильники обвинувачених, як стверджують у суді, в соціальних мережах гостро обговорюють хід розгляду справи.
"У публікаціях і коментарях звучать неоднозначні висловлювання на адресу суддів та присяжних, які мають характер погроз і закликів до розправи з метою схилення суду до прийняття рішення, необхідного певній групі осіб. До того ж з боку захисту лунають вислови, що мають ознаки тиску. Шевченківський районний суд Києва звертається до громадян з проханням дотримуватися порядку під час судових засідань, не допускати висловлювань та поведінки, які суперечать вимогам закону і мають ознаки тиску на суд", - підкреслили в суді.
Будь ласка, зачекайте...
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Борода
@drunk_cachallot
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Маляру дали постанову по 195-6 Куап "Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів " Это просто жалюгiдно
емоційно виснажена
@JBobr
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привіт. в Україні тебе можуть закрити за фаєри та матюки. бувай.
Oleh Batkovych
@olehbatkovych
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Ахахахахахах
Судова система перетворилася у нас в окремий клас, суспільний стан. Феодалізм: сеньйори, лорди, пани, дворяни, шляхта - а нижче простолюдини, холопи, кріпосні
А совесть может давить!
Конституцию читайте - народ есть единственный субъект власти в стране. И те кто в зале вам и делегировали часть своей власти, позволив судить. Хотя народ имеет всю полноту власти, в том числе и право судить. Поэтому народ не давит, а высказывает свое мнение о вас. А давление на суд - это звонки из Офиса Перзиндента, о которых вы боитесь даже заикнуться, чтобы не лишиться волшебной мантии-самобранки...