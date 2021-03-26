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Новини Убивство Шеремета
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суд (11515) суд присяжних (31) Шеремет (520) Вища рада правосуддя (577) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122) Офіс Генпрокурора (3160)

Шевченківський суд: протестувальники тиснуть на присяжних у справі Шеремета

Шевченківський суд: протестувальники тиснуть на присяжних у справі Шеремета

Шевченківський райсуд Києва звернувся до Вищої ради правосуддя й Офісу генпрокурора через те, що прихильники обвинувачених у справі Шеремета втручаються в діяльність суду присяжних.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд присяжних Шевченківського районного суду м.Києва, який здійснює судочинство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета за звинуваченням Антоненка А.С., Кузьменко Ю.Л. і Дугарь Я.С., звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора з повідомленням про факти втручання в професійну діяльність суддів і вплив на суд присяжних при розгляді цього кримінального провадження", - сказано в повідомленні.

У суді зазначили, що кожне судове засідання у цій справі супроводжується організацією масових акцій протесту біля будівлі суду, під час яких порушується громадський порядок, відбуваються бійки, пошкоджується майно тощо.

Крім того, прихильники обвинувачених, як стверджують у суді, в соціальних мережах гостро обговорюють хід розгляду справи.

"У публікаціях і коментарях звучать неоднозначні висловлювання на адресу суддів та присяжних, які мають характер погроз і закликів до розправи з метою схилення суду до прийняття рішення, необхідного певній групі осіб. До того ж з боку захисту лунають вислови, що мають ознаки тиску. Шевченківський районний суд Києва звертається до громадян з проханням дотримуватися порядку під час судових засідань, не допускати висловлювань та поведінки, які суперечать вимогам закону і мають ознаки тиску на суд", - підкреслили в суді.
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Топ коментарі
+22
А преЗедент разве не давил на судей, выйдя на пресс-конференцию с заявлением, что убийцы найдены?
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26.03.2021 16:58
+14
Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 1014
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26.03.2021 16:59
+12
Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 9640
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26.03.2021 17:06
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Идет массивный артиллерийско-минометный обстрел украинских позиций в районе н/п Шумы. Шоу с пылью на мебели заброшенной дачи медведчука закончилось. Начинается реальная жизнь, такая, какая она есть.
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26.03.2021 16:58 Відповісти
у нас четверо двохсотих, трьохсотих ще не порахували (((
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26.03.2021 17:14 Відповісти
Есть небольшая группа людей,которые считают,что они-это и есть Украина.
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26.03.2021 17:10 Відповісти
А преЗедент разве не давил на судей, выйдя на пресс-конференцию с заявлением, что убийцы найдены?
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26.03.2021 16:58 Відповісти
👏👏👏👏👏
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26.03.2021 17:23 Відповісти
Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 1014
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26.03.2021 16:59 Відповісти
https://twitter.com/olehbatkovych
https://twitter.com/olehbatkovych
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https://twitter.com/drunk_cachallot

Борода

@drunk_cachallot

·https://twitter.com/drunk_cachallot/status/1375415230705102848 3 ч

Маляру дали постанову по 195-6 Куап "Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів " Это просто жалюгiдно

емоційно виснажена

@JBobr

·https://twitter.com/JBobr/status/1375429327395905538 2 ч

привіт. в Україні тебе можуть закрити за фаєри та матюки. бувай.

Oleh Batkovych

@olehbatkovych

·https://twitter.com/olehbatkovych/status/1375423964282032129 2 ч

Ахахахахахах
Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 7928
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26.03.2021 17:05 Відповісти
Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 9640
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26.03.2021 17:06 Відповісти
Давят, тиснуть ? Покажіть мені роздавленого жирного суддю з плямами смальцю під ним ?
Судова система перетворилася у нас в окремий клас, суспільний стан. Феодалізм: сеньйори, лорди, пани, дворяни, шляхта - а нижче простолюдини, холопи, кріпосні
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26.03.2021 17:15 Відповісти
фу ты ну ты ножки гнуты....какие , однако , 100% зелины судьи впечатлительные... мешают им видите ли справедливые протесты защитников Украины состряпать лживый приговор суда , обвинив бездоказательно ребят в убийстве Шеремета....этой зелиной "интеллигенции" с купленными дипломами нужно же сосредоточиться, а тут эти "рагули" требуют справедливого решения от них....ну, совсем оборзела эта "толпа" после Майдана..требуют от этих продажных справедливого приговора...
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26.03.2021 17:17 Відповісти
то есть оправдательного приговора
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26.03.2021 17:19 Відповісти
Вмешиваются не в деятельность суда,а бездеятельность и тянуловку, из-за чего, люди уже год страдают...
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26.03.2021 17:32 Відповісти
Тут вже справжня війна почалася, як в 14р., четверо бійців не стало за один раз (четверо !!!) а скільки тяжких і скільки помре в лікарнях ? А ЗЕкодло париться за гімняні двері (писали що ФОПИ за пару десятків кг деревяних зроблять їх кращі за нові, я наприклад можу старі дошки з бетонної опалубки відполірувати під еліт.меблі). А ще суди - рятують засраний імідж якогось злодія. Одним словом пята колона. Кримські судді тільки тризуби в кабінетах поміняли на куріцу
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26.03.2021 17:36 Відповісти
коли повісять першого судю тоді повірю , що тиснуть на суд !
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26.03.2021 17:41 Відповісти
Давят? Да неа,они просто ваша совесть!
А совесть может давить!
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26.03.2021 17:42 Відповісти
Не задавили? Не? Будете й надалі утримувати невинних за гратами?
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26.03.2021 17:44 Відповісти
Ну не дорожнім же катком давлять.
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26.03.2021 18:53 Відповісти
Svobodu Politv'yaznyam !
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26.03.2021 17:52 Відповісти
Ти диви! Судді та прокурори про закони заговорили! Гузиця підгорає?
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26.03.2021 18:14 Відповісти
курвосудді
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26.03.2021 18:18 Відповісти
Да тупые у нас судьи, и зажравшиеся до ожирения мознов.
Конституцию читайте - народ есть единственный субъект власти в стране. И те кто в зале вам и делегировали часть своей власти, позволив судить. Хотя народ имеет всю полноту власти, в том числе и право судить. Поэтому народ не давит, а высказывает свое мнение о вас. А давление на суд - это звонки из Офиса Перзиндента, о которых вы боитесь даже заикнуться, чтобы не лишиться волшебной мантии-самобранки...
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26.03.2021 18:19 Відповісти
Та бачимо вже "задавлених" суддів Тупицького і Вовка, такі "знеможені", що не мають сил з*явитися по виклику в суд.
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26.03.2021 18:51 Відповісти
"В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных Источник: https://censor.net/ru/n3255859почему "неоднозначные", вполне себе ОДНОЗНАЧНЫЕ)))
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26.03.2021 22:06 Відповісти
Это просто возмущает.Значит мы судьи, мы тут боги и делаем шо хотим. А всем остальным молчать и выполнять шо им скажем. Таких судей сразу к мистеру Линчу приволакивать за шиворот надо.Возомнили.
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27.03.2021 08:27 Відповісти
 
 