Шевченківський суд: протестувальники тиснуть на присяжних у справі Шеремета

Шевченківський райсуд Києва звернувся до Вищої ради правосуддя й Офісу генпрокурора через те, що прихильники обвинувачених у справі Шеремета втручаються в діяльність суду присяжних.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд присяжних Шевченківського районного суду м.Києва, який здійснює судочинство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета за звинуваченням Антоненка А.С., Кузьменко Ю.Л. і Дугарь Я.С., звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора з повідомленням про факти втручання в професійну діяльність суддів і вплив на суд присяжних при розгляді цього кримінального провадження", - сказано в повідомленні.

У суді зазначили, що кожне судове засідання у цій справі супроводжується організацією масових акцій протесту біля будівлі суду, під час яких порушується громадський порядок, відбуваються бійки, пошкоджується майно тощо.

Крім того, прихильники обвинувачених, як стверджують у суді, в соціальних мережах гостро обговорюють хід розгляду справи.

"У публікаціях і коментарях звучать неоднозначні висловлювання на адресу суддів та присяжних, які мають характер погроз і закликів до розправи з метою схилення суду до прийняття рішення, необхідного певній групі осіб. До того ж з боку захисту лунають вислови, що мають ознаки тиску. Шевченківський районний суд Києва звертається до громадян з проханням дотримуватися порядку під час судових засідань, не допускати висловлювань та поведінки, які суперечать вимогам закону і мають ознаки тиску на суд", - підкреслили в суді.