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Новости Убийство Шеремета
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суд (24827) суд присяжных (55) Шеремет (564) Высший совет правосудия (564) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126) Офис Генпрокурора (2386)

Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета

Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета

Шевченковский райсуд Киева обратился в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора из-за того, что сторонники обвиняемых по делу Шеремета вмешиваются в деятельность суда присяжных.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд присяжных Шевченковского районного суда г. Киева, который осуществляет судопроизводство по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по обвинению Антоненко А.С., Кузьменко Ю.Л. и Дугарь Я.С., обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с сообщением о фактах вмешательства в профессиональную деятельность судей и влиянии на суд присяжных при рассмотрении этого уголовного производства", - сказано в сообщении.

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В суде отметили, что каждое судебное заседание по этому делу сопровождается организацией массовых акций протеста у здания суда, во время которых нарушается общественный порядок, происходят драки, повреждается имущество и тому подобное.

Кроме того, сторонниками обвиняемых, как утверждают в суде, в социальных сетях остро обсуждается ход рассмотрения дела.

"В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, имеющие характер угроз и призывов к расправе с целью склонения суда к принятию решения, необходимого определенной группе лиц. К тому же со стороны защиты раздаются высказывания, имеющие признаки давления. Шевченковский районный суд Киева обращается к гражданам с просьбой соблюдать порядок во время судебных заседаний, не допускать высказываний и поведения, которые противоречат требованиям закона и имеют признаки давления на суд", - подчеркнули в суде.

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Топ комментарии
+22
А преЗедент разве не давил на судей, выйдя на пресс-конференцию с заявлением, что убийцы найдены?
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26.03.2021 16:58
+14
Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 1014
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26.03.2021 16:59
+12
Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 9640
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26.03.2021 17:06
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Идет массивный артиллерийско-минометный обстрел украинских позиций в районе н/п Шумы. Шоу с пылью на мебели заброшенной дачи медведчука закончилось. Начинается реальная жизнь, такая, какая она есть.
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26.03.2021 16:58 Ответить
у нас четверо двохсотих, трьохсотих ще не порахували (((
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26.03.2021 17:14 Ответить
Есть небольшая группа людей,которые считают,что они-это и есть Украина.
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26.03.2021 17:10 Ответить
А преЗедент разве не давил на судей, выйдя на пресс-конференцию с заявлением, что убийцы найдены?
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26.03.2021 16:58 Ответить
👏👏👏👏👏
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26.03.2021 17:23 Ответить
Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 1014
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26.03.2021 16:59 Ответить
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Борода

@drunk_cachallot

·https://twitter.com/drunk_cachallot/status/1375415230705102848 3 ч

Маляру дали постанову по 195-6 Куап "Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів " Это просто жалюгiдно

емоційно виснажена

@JBobr

·https://twitter.com/JBobr/status/1375429327395905538 2 ч

привіт. в Україні тебе можуть закрити за фаєри та матюки. бувай.

Oleh Batkovych

@olehbatkovych

·https://twitter.com/olehbatkovych/status/1375423964282032129 2 ч

Ахахахахахах
Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 7928
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26.03.2021 17:05 Ответить
Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 9640
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26.03.2021 17:06 Ответить
Давят, тиснуть ? Покажіть мені роздавленого жирного суддю з плямами смальцю під ним ?
Судова система перетворилася у нас в окремий клас, суспільний стан. Феодалізм: сеньйори, лорди, пани, дворяни, шляхта - а нижче простолюдини, холопи, кріпосні
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26.03.2021 17:15 Ответить
фу ты ну ты ножки гнуты....какие , однако , 100% зелины судьи впечатлительные... мешают им видите ли справедливые протесты защитников Украины состряпать лживый приговор суда , обвинив бездоказательно ребят в убийстве Шеремета....этой зелиной "интеллигенции" с купленными дипломами нужно же сосредоточиться, а тут эти "рагули" требуют справедливого решения от них....ну, совсем оборзела эта "толпа" после Майдана..требуют от этих продажных справедливого приговора...
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26.03.2021 17:17 Ответить
то есть оправдательного приговора
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26.03.2021 17:19 Ответить
Вмешиваются не в деятельность суда,а бездеятельность и тянуловку, из-за чего, люди уже год страдают...
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26.03.2021 17:32 Ответить
Тут вже справжня війна почалася, як в 14р., четверо бійців не стало за один раз (четверо !!!) а скільки тяжких і скільки помре в лікарнях ? А ЗЕкодло париться за гімняні двері (писали що ФОПИ за пару десятків кг деревяних зроблять їх кращі за нові, я наприклад можу старі дошки з бетонної опалубки відполірувати під еліт.меблі). А ще суди - рятують засраний імідж якогось злодія. Одним словом пята колона. Кримські судді тільки тризуби в кабінетах поміняли на куріцу
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26.03.2021 17:36 Ответить
коли повісять першого судю тоді повірю , що тиснуть на суд !
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26.03.2021 17:41 Ответить
Давят? Да неа,они просто ваша совесть!
А совесть может давить!
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26.03.2021 17:42 Ответить
Не задавили? Не? Будете й надалі утримувати невинних за гратами?
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26.03.2021 17:44 Ответить
Ну не дорожнім же катком давлять.
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26.03.2021 18:53 Ответить
Svobodu Politv'yaznyam !
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26.03.2021 17:52 Ответить
Ти диви! Судді та прокурори про закони заговорили! Гузиця підгорає?
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26.03.2021 18:14 Ответить
курвосудді
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26.03.2021 18:18 Ответить
Да тупые у нас судьи, и зажравшиеся до ожирения мознов.
Конституцию читайте - народ есть единственный субъект власти в стране. И те кто в зале вам и делегировали часть своей власти, позволив судить. Хотя народ имеет всю полноту власти, в том числе и право судить. Поэтому народ не давит, а высказывает свое мнение о вас. А давление на суд - это звонки из Офиса Перзиндента, о которых вы боитесь даже заикнуться, чтобы не лишиться волшебной мантии-самобранки...
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26.03.2021 18:19 Ответить
Та бачимо вже "задавлених" суддів Тупицького і Вовка, такі "знеможені", що не мають сил з*явитися по виклику в суд.
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26.03.2021 18:51 Ответить
"В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных Источник: https://censor.net/ru/n3255859почему "неоднозначные", вполне себе ОДНОЗНАЧНЫЕ)))
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26.03.2021 22:06 Ответить
Это просто возмущает.Значит мы судьи, мы тут боги и делаем шо хотим. А всем остальным молчать и выполнять шо им скажем. Таких судей сразу к мистеру Линчу приволакивать за шиворот надо.Возомнили.
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27.03.2021 08:27 Ответить
 
 