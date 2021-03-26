Шевченковский суд: протестующие давят на присяжных по делу Шеремета
Шевченковский райсуд Киева обратился в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора из-за того, что сторонники обвиняемых по делу Шеремета вмешиваются в деятельность суда присяжных.
Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд присяжных Шевченковского районного суда г. Киева, который осуществляет судопроизводство по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по обвинению Антоненко А.С., Кузьменко Ю.Л. и Дугарь Я.С., обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с сообщением о фактах вмешательства в профессиональную деятельность судей и влиянии на суд присяжных при рассмотрении этого уголовного производства", - сказано в сообщении.
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В суде отметили, что каждое судебное заседание по этому делу сопровождается организацией массовых акций протеста у здания суда, во время которых нарушается общественный порядок, происходят драки, повреждается имущество и тому подобное.
Кроме того, сторонниками обвиняемых, как утверждают в суде, в социальных сетях остро обсуждается ход рассмотрения дела.
"В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, имеющие характер угроз и призывов к расправе с целью склонения суда к принятию решения, необходимого определенной группе лиц. К тому же со стороны защиты раздаются высказывания, имеющие признаки давления. Шевченковский районный суд Киева обращается к гражданам с просьбой соблюдать порядок во время судебных заседаний, не допускать высказываний и поведения, которые противоречат требованиям закона и имеют признаки давления на суд", - подчеркнули в суде.
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Борода
@drunk_cachallot
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Маляру дали постанову по 195-6 Куап "Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів " Это просто жалюгiдно
емоційно виснажена
@JBobr
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привіт. в Україні тебе можуть закрити за фаєри та матюки. бувай.
Oleh Batkovych
@olehbatkovych
·https://twitter.com/olehbatkovych/status/1375423964282032129 2 ч
Ахахахахахах
Судова система перетворилася у нас в окремий клас, суспільний стан. Феодалізм: сеньйори, лорди, пани, дворяни, шляхта - а нижче простолюдини, холопи, кріпосні
А совесть может давить!
Конституцию читайте - народ есть единственный субъект власти в стране. И те кто в зале вам и делегировали часть своей власти, позволив судить. Хотя народ имеет всю полноту власти, в том числе и право судить. Поэтому народ не давит, а высказывает свое мнение о вас. А давление на суд - это звонки из Офиса Перзиндента, о которых вы боитесь даже заикнуться, чтобы не лишиться волшебной мантии-самобранки...