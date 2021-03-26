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ВР (14832) час (86) Стефанчук Руслан (740)

"Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук

Перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що економічна доцільність переведення стрілок годинника не доведена, а шкода - очевидна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба парламенту.

"У ніч із 27 на 28 березня стрілки переводять на годину вперед. Вже на цих вихідних фактично доведеться прокидатися на годину раніше. Але я дуже сподіваюся, що це останній рік, коли ми будемо переводити годинники. Бо економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена, а шкода — очевидна", — наголосив Стефанчук.

За його словами, перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини.

"95% території України перебуває в межах часового поясу UTC+2. Запровадити на всій території України єдиний час — геополітичне завдання. Хочу нагадати, що після анексії Криму Російська Федерація одразу ж прийняла рішення та встановила на тимчасово окупованих територіях московський час", — додав віцеспікер.

До того ж, як зазначив Руслан Стефанчук, економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена.

"У 18 столітті рішення переводити годинник було прийняте з метою економії свічок. У 21 столітті реалії життя істотно змінилися й говорити про якусь економію не доводиться. У висновках Національної академії наук України відзначається, що переведення годинників немає жодного економічного обґрунтування. Не існує досліджень, у яких було б доведено заощадження електроенергії", — підкреслив він.

Перший віцеспікер Парламенту України вважає, що і в "літнього", і в поясного ("зимового") часу є свої плюси та мінуси.

"Варто розуміти одне: світає і смеркає, незалежно від законів, і ніхто не може на це вплинути. Ми запропонували залишити київський час, оскільки 95% території України перебуває в межах єдиного часового поясу — UTC+2. Тільки Луганська та частково Донецька та Харківська області, а також незначна частина Закарпатської області знаходяться в інших часових поясах. Часова відмінність між ними становить 68 хвилин. У результаті на Сході незадоволені літнім часом, бо світає там о 3-й годині ночі, а Захід — зимовим, через який о 9-й ранку все ще темно", — пояснив Стефанчук.

Руслан Стефанчук нагадав, що проект Закону "Про обчислення часу в Україні" передано на повторне друге читання: "Ми вдосконалимо напрацьоване і сподіваюся, що ця ідея буде втілена вже найближчим часом".
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Топ коментарі
+26
А они реально дебилы.Четверо погибших,а тем все по барабану.
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26.03.2021 17:38
+22
геополитическая задача не единое время а упущенное время (два года) !!!!
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26.03.2021 17:38
+19
Не беспокойся, русский. В отличие от тебя, для меня кушать свинину - не каннибализм.
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26.03.2021 17:52
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предлагаю перейти на североамериканский тихоокеанский час назло москалям.
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26.03.2021 17:37 Відповісти
тут другое:
"Ввести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача.
Хочу напомнить, что после аннексии Крыма РФ сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время"
кому-то очень хочется, чтобы в крыму, как части украины, было одно время...
но москва его менять не станет
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26.03.2021 17:50 Відповісти
на летнее время переводят часы почти все страны Европы многие в мире.

Страны и территории, применяющие летнее время[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F&veaction=edit&section=13 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F&action=edit&section=13 править код ]
Приведены сведения по состоянию на 2019 год - 63 государства и 10 территорийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#cite_note-55 [55] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Австралия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#cite_note-:5-56 [56] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Аландские острова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Албания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0 "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0 Андорра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Багамские Острова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F "Ввести на всій території України єдиний час - 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геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Государство Палестина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0) "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0) Гренландия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#cite_note-:5-56 [56] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Греция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Дания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) Джерси https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F "Ввести на всій території України єдиний час - 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Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#cite_note-:5-56 [56] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80 "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80 Кипр https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE Республика Косово https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD Ливан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD Лихтенштейн https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембург https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8 "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3834 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Северная Македония
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26.03.2021 19:15 Відповісти
Жирный боров не может подняться на час раньше, ему надо чтоб утро когда солнце в пол-неба!
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26.03.2021 20:54 Відповісти
Ну, да...и после отмены летнего перехода, разрыв в 65 минут между востоком и западом все равно останется...
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26.03.2021 23:09 Відповісти
геополитическая задача не единое время а упущенное время (два года) !!!!
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26.03.2021 17:38 Відповісти
Зелена пліснява ,це якісь конгломерат геополітиків ,архістратегів ,гігінтів думки !!!)))
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26.03.2021 17:41 Відповісти
А они реально дебилы.Четверо погибших,а тем все по барабану.
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26.03.2021 17:38 Відповісти
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі прогресує !!!Маразм міцнішає !!)))
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26.03.2021 17:44 Відповісти
Там шизофрения из головы и не вылазит боится задохнутся в жирах
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26.03.2021 19:40 Відповісти
ну вообще то летом светает в 4 утра
смысл спать дольше? не понимаю. для чего?
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26.03.2021 17:38 Відповісти
я сейчас встаю с солнышком в 5 утра. Этот дебил встает по будильнику, потому что сова (тёрки с дружбанами далеко за полночь, понятное дело).


Какого х.. я должен вставать летом в 4 утра и переплачивать зимой за электрику из-за нескольких идиотов?!!
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26.03.2021 19:13 Відповісти
а если купить шторы, то не придется каждый день вставать в разное время
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26.03.2021 21:38 Відповісти
А у нас солнце в 3.00. И что делать до начала рабочего дня , ведь шуметь нельзя. Плотность населения на востоке намного выше чем на западе и баранов тут не пасут.
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26.03.2021 19:42 Відповісти
и баранов тут не пасут.


та вас пасут всю историю.

То Ахметов, то ОПЗЖ, то Рабиновичи с Мертвечуками
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26.03.2021 21:24 Відповісти
А если оставить зимнее время, и не переводить на летнее, как этот боров предлагает, то у вас летом солнце будет в 2.00 ночи
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26.03.2021 23:14 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває!!!))))
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26.03.2021 17:39 Відповісти
Вот и хорошо . Ещё год у нас будут светлые вечера .
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26.03.2021 17:40 Відповісти
Геополитическая - это создать врешти решт англо- и испано- язычные информационно-контрпропагандистские каналы.
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26.03.2021 17:40 Відповісти
Салам алейкум, Мурзо!!!Віка та здоров"я тобі та твоїй родині !!))
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26.03.2021 17:43 Відповісти
Ва-Алейкум Салам, земляче!. Навзаем. Я тут кулинарно-религиозное преступление совершаю - чебуреки со свиникой
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26.03.2021 17:45 Відповісти
Я вже забув смак чебуреків з бараніни !!А жаль ,смакота,однака !!)))
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26.03.2021 17:47 Відповісти
Шо заважа? накрутил фарша, добавил курдючного сала, тесто - как на вареники. Пожарил в раст.масле. Там, правда, есть небольшое "шо" с тстом - надо раскатать сложить пополам, снова раскатать,и так раза 3, шоб были "пузырьки" на че-бореках.
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26.03.2021 17:51 Відповісти
Со свининой, sorry
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26.03.2021 17:49 Відповісти
Смотри чтобы в горле не застряли. Свинина она подлая.
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26.03.2021 17:51 Відповісти
Не беспокойся, русский. В отличие от тебя, для меня кушать свинину - не каннибализм.
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26.03.2021 17:52 Відповісти
👏👏👏👏👏😁🙏
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26.03.2021 17:55 Відповісти
Скажите ему кто-нибудь, что Украина и так живёт по единому времени от восточной границы до западной.
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26.03.2021 17:40 Відповісти
Для нього це може виявитися ударом. 😏
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26.03.2021 17:57 Відповісти
ну факт признания арабами водительских удостоверений он же как-то пережил )))

Так они завтра примут закон о присвоении Житомиру названия Житомир
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26.03.2021 18:00 Відповісти
И живут хреново по единому времени. Возьми плотность населения, характер занятий (промышленность или коз пасти) и подумай сам про переводы на зимнее.
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26.03.2021 19:34 Відповісти
а при чём тут козы, промышленность и зимнее время ?

Единое для всей Украины - это значит, что и в Харькове, и во Львове, и вообще в любом месте Украины время одинаковое.

Оно и сейчас одинаковое.

Зачем делать потуги и делать единое время единым ?
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26.03.2021 21:08 Відповісти
тем более скажите
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26.03.2021 19:42 Відповісти
Он не выспался? А сейчас как? Если речь о Крыме и Донбассе, так сначала освободите их. А потом делите стрелки непереведенных часов. Да только, боюсь сепары, бороду Стефанчуку выщипают .
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26.03.2021 17:41 Відповісти
Вот нет больше геополитических задач,да.
Что не зебил,то клинический идиот.
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26.03.2021 17:43 Відповісти
раскажите туристу шо задача уже выполнена.
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26.03.2021 17:44 Відповісти
Подписывайте петицию за то, чтобы оставить летнее время, а не зимнее https://petition.president.gov.ua/petition/113952
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26.03.2021 17:45 Відповісти
Засирают мозги людям!
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26.03.2021 17:45 Відповісти
Ну робота в них така,лляти вселяке лайно на голови лохторату !!!)))
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26.03.2021 17:50 Відповісти
Генераторы случайных мыслей.
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26.03.2021 17:45 Відповісти
ЗЕдыбилы провалили в раде закон, а теперь несут всякую чушь, так как понимают, что не успевают его принять до воскресенья... Вам 2 года было мало?
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26.03.2021 17:47 Відповісти
Чуш это отменить летнее время. Не хочешь часы переводить -давай зимнее отменим.
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26.03.2021 19:31 Відповісти
Есть естественное время (оно у нас зимой) и есть летнее (когда мы естественное сдвигаем на 1 час). Нет никакого зимнего времени, зимой у нас естественное время!!! Как можно отменить ЕСТЕСТВЕННОЕ время и оставить ИСКУССТВЕННОЕ??? Подобной куйней занимались рашисты в начале 201х. Они отменили естественное время и остались в искусственном (летнем). Это привело к тому, что в Питере зимой становилось светло ближе к обеду. Поняли что лохонулись и спустя год вернулись в естественное время. Теперь у них нет перевода часов и они живут по естественному времени. Предлагаете нам наступить на те же грабли? Хотите жить с мАцквой по одному времени? А вас не смущает то, что мы с мАцквой находимся в разных часовых поясах? В мАцковский часовой пояс попадает лишь маленькая часть Донецкой, Луганской и Харьковской областей. А часть Закарпатской области находится в поясе центральноевропейского времени. Предлагаете им сдвинуться на 2 часа от их естественного времени лишь бы быть в одном поясе с мАцквой? 95% территории Украины находится в том часовом поясе, по которому сегодня живем
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26.03.2021 23:45 Відповісти
стєфанюк-жирний пздбл.
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26.03.2021 17:47 Відповісти
"Ввести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5887
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26.03.2021 18:03 Відповісти
Задачу платы за жильё Стефанчук решил геополитически: Вице-спикер Верховной Рады Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".
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26.03.2021 17:53 Відповісти
а тем, кто работает посменно, вообще до лампочки биоритмьі!
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26.03.2021 17:57 Відповісти
все ровно так как в *********.
с задержкой в 1 год.
готуймося.
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26.03.2021 18:05 Відповісти
А давай как в Китае ,он тебе ,надеюсь ближе и понятней.А еще в рашке штаны носят !
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26.03.2021 19:29 Відповісти
Но я очень надеюсь, что это последний год, когда мы будем переводить часыИсточник: https://censor.net/ru/n3255872

А я очень надеюсь, что это последний год, когда вы при власти и на свободе...
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26.03.2021 18:11 Відповісти
Что за чушь ? Сколько можно толочь воду в ступе ? Кабмин не мог своим решением остановить эту глупость? Нужны дебаты? Люди продолжают объединять мухи и котлеты .....Переводить туды-сюды вредно и хватит! Есть местное (астрономическое) время. Если в момент наивысшей точки солнца (зенит) у вас на часах 12 - ПОЛДЕНЬ ,то это оно самое. Полдень делит светлый день пополам. Это для любой точки на карте. Поясное время (для Украины по Киеву) у нас практически совпадает с местным и отличается для Харькова +полчаса ,для Львова -полчаса и нам достался наилучший вариант. Осталось выбрать коррекцию и закончить с этой бодягой.
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26.03.2021 18:15 Відповісти
Это чтоб засрать мозги это спам чтоб не возмущались убийством солдат экономическим армагедоном и короновирусным геноцидом
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26.03.2021 18:22 Відповісти
Ты слышал что кроме долготы есть еще и широта которая определяет продолжительность дня . Нам темнота в 8.00 нафик не нужна.
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26.03.2021 19:26 Відповісти
Не 8.00 а 20.00 .
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26.03.2021 19:27 Відповісти
Ну и о чем ты? Да ! Широта влияет ,но опосредовано. На экваторе день всегда равен ночи ,а на полюсе полгода день, полгода ночь. И причем тут мы? Полдень делит светлое время пополам всегда ...хоть июньские 18 часов ,хоть декабрьские 8. Да ,наиболее целесообразная модель это +1 к поясному,тогда "полдень" в Харькове наступит на 1 1/2 часа раньше фактического .А во Львове всего на полчаса. В зимнее время это будет заметно,но летом никак!
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26.03.2021 19:42 Відповісти
А дело в том что на востоке темнеет раньше, и у нас нет ленинградских белых ночей. Летом заметно меньше , но все равно заметно. Повторюсь ,но восход Солнца в начале четвертого и заход в 20.36 нам не нравится.
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26.03.2021 20:00 Відповісти
Юноша,ты сам себя запутал и другим голову морочишь! Почитай умные книжки ,подумай .....
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26.03.2021 20:03 Відповісти
ВОСТОК И ЗАПАД НА ОДНОЙ ДОЛГОТЕ ? Мальчик я завидую твоей юности и огорчаюсь твоей безграмотностью !
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26.03.2021 23:26 Відповісти
Сынок, у дедушки ученая степень,а ты хамло необразованное ! У меня младшие внуки смеются над твоими изысками. Почитай учебник астрономии .
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27.03.2021 10:13 Відповісти
На востоке и на западе НА ОДНОЙ ШИРОТЕ темнеет одинаково от полудня ,только в разное время из-за вращения земли.
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27.03.2021 10:42 Відповісти
Ты хотя бы в школе учился? Почитай свой бред и устыдись !
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26.03.2021 23:34 Відповісти
Стефанчука пора посадить за работу на РФ 😀😀😀
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26.03.2021 18:31 Відповісти
Как уже задолбали этим кручением часов! И у людей,и у животных есть свой биоритм,не зависящий от придурковатых законов,принятых дебилами.Если кто не в курсе:в сельском хозяйстве проблема с доением коров,ну не желают коровки давать молоко по идиотским правилам! А дети? Попробуйте разбудить малыша на час раньше в садик или в младшую школу. О взрослых уже промолчу:неделю,а то и дней десять мучаются после кручения часов. Отменить эту бодягу и забыть как досадное недоразумение мировой цивилизации.Уж какие кацапы ни есть,так и те отменили.
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26.03.2021 18:35 Відповісти
Да вставай и дои коров в 1.00 , кто тебе мешает ? А в промышленных городах люди хотят после работы еще и свет божий увидеть.
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26.03.2021 19:23 Відповісти
28 березня перевести на ОДНУ годину вперед, а 31 жовтня повернути стрілки на 30 ХВИЛИН назад і білше НІКОЛИ не переводити!!! Всім українцям вистачить темноти спати і сонця працювати. Київський час буде відрізнятися від Московії і від Варшави. За таким часом живуть понад 25% населення свііту у "широких" (протяжних по широті) державах. Україна найширша у Європі.(Московія не враховується, бо на 2 континентах)
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26.03.2021 19:14 Відповісти
булькнуло с психушки
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26.03.2021 19:46 Відповісти
Дядя, тьі дурак?
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26.03.2021 20:58 Відповісти
В промышленных районах Украины восход Солнца в 3.00 Да пошли вы в попу. Шуметь до 7,00 нельзя, Пришел человек с работы -скоро темнота. Тем кто баранов пасет им время до лампочки. По какому времени живут какцапы мне до лампочки, мне важнее как я живу.
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26.03.2021 19:21 Відповісти
Ти диви - раньше все було доведено, а щас ні?
А економічєска целєсообразность утримання у ВР такого кагалу мандатих реформаторів деведена?
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26.03.2021 19:30 Відповісти
Большинство цивилизованных стран переводят часы , ну а мы папуасы ,нам не надо.
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26.03.2021 19:36 Відповісти
Точно дебіли!! Таке враження що в державі більше проблем немає, окрім зміни сезонного часу. 30 років прожила держава з цим переходом і ніхто від цього не вмер, давно всі звикли, окрім слуг 95 кварталу. Всюди в державі куди не глянь, повна ЖОПА, а вони не знають чим би зайняться, пристібалися до того часу.
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26.03.2021 20:04 Відповісти
Придурок, а сейчас время не единое?
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26.03.2021 20:27 Відповісти
Давно це треба зробити, щоб там не верещала худоба, якій хочеться дебільний літній час.
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26.03.2021 21:29 Відповісти
Цей товарісч переплутав літній час і зимовий))))
Це піпець,компетенція, на сході якраз не задаволені зимовим часом , а не літнім)))
О 3 ночі буде світанок на сході якщо зимовий час залишать. а якщо літній то після 4-00 буде схід.
Усієй Україні краще тільки літній час!!!
GMT+3
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26.03.2021 21:56 Відповісти
Недовольны как раз зимним временем и на западе и на востоке. Не нужно врать. Именно при зимнем времени летом будет светать в 3 часа ночи.
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26.03.2021 23:06 Відповісти
Какая нафиг геополитика!? Это всеголиш решение 450 дармоедов и подпись одного и о президента Украины. И все! В чем заключается геополитичность!?
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26.03.2021 23:30 Відповісти
Єдиний пояс Хельсінкі-Таллін-Рига-Вільнюс-Київ-Кишинів-Бухарест-Афіни, як зараз. На москву плювати, треба самим в дебіли не записуватись.
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27.03.2021 00:26 Відповісти
Уже на этих выходных фактически придется просыпаться на час раньше. Источник: https://censor.net/ru/n3255872
Кто ж тебя просит просыпаться на час раньше на выходных?
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27.03.2021 01:52 Відповісти
Надеюсь, в следующем году, когда снова будем переводить часы, никто и не вспомнит, а кто такой этот Стефанчук,
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27.03.2021 03:26 Відповісти
А у меня впечатление, что они там постоянно херней занимаются для создания видимости активной напряженной работы, а по сути абы попи...деть
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27.03.2021 08:28 Відповісти
Просто доказана была до рождения этого Стафчука
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27.03.2021 12:05 Відповісти
 
 