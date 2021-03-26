"Ввести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача", - Стефанчук
Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил,что экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана, а вред - очевиден.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба парламента.
"В ночь с 27 на 28 марта стрелки переводят на час вперед. Уже на этих выходных фактически придется просыпаться на час раньше. Но я очень надеюсь, что это последний год, когда мы будем переводить часы. Потому что экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана, а вред - очевиден", - отметил Стефанчук.
По его словам, переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека.
"95% территории Украины находится в пределах часового пояса UTC + 2. Ввести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача. Хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время", - добавил вице-спикер.
К тому же, отметил Стефанчук, экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.
"В 18 веке решение переводить часы было принято с целью экономии свечей. В 21 веке реалии жизни существенно изменились и говорить о какой-нибудь экономии не приходится. В выводах Национальной академии наук Украины отмечается, что перевод часов не имеет ни одного экономического обоснования. Не существует исследований, в которых было бы доказано энергосбережение", - подчеркнул он.
Первый вице-спикер парламента Украины считает, что и у "летнего" и у "зимнего" времени есть свои плюсы и минусы.
"Следует понимать одно: светает и темнеет, независимо от законов, и никто не может на это повлиять. Мы предложили оставить киевское время, поскольку 95% территории Украины находится в пределах единого часового пояса - UTC + 2. Только Луганска и частично Донецкая и Харьковская области, а также незначительная часть Закарпатской области находятся в других часовых поясах. Временная разница между ними составляет 68 минут. В результате на Востоке недовольны летнему времени, потому что светает там в 3 часа ночи, а Запад - зимним, из-за которого в 9 утра все еще темно", - объяснил Стефанчук.
Стефанчук напомнил, что проект Закона "Об исчислении времени в Украине" передан на повторное второе чтение: "Мы усовершенствуем наработанное и надеюсь, что эта идея будет воплощена в ближайшее время".
Пожалуйста, подождите...
"Ввести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача.
Хочу напомнить, что после аннексии Крыма РФ сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время"
кому-то очень хочется, чтобы в крыму, как части украины, было одно время...
но москва его менять не станет
Страны и территории, применяющие летнее время[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F&veaction=edit§ion=13 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F&action=edit§ion=13 править код ]
Приведены сведения по состоянию на 2019 год - 63 государства и 10 территорийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#cite_note-55 [55] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Австралия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#cite_note-:5-56 [56] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Аландские острова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 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смысл спать дольше? не понимаю. для чего?
Какого х.. я должен вставать летом в 4 утра и переплачивать зимой за электрику из-за нескольких идиотов?!!
та вас пасут всю историю.
То Ахметов, то ОПЗЖ, то Рабиновичи с Мертвечуками
Так они завтра примут закон о присвоении Житомиру названия Житомир
Единое для всей Украины - это значит, что и в Харькове, и во Львове, и вообще в любом месте Украины время одинаковое.
Оно и сейчас одинаковое.
Зачем делать потуги и делать единое время единым ?
Что не зебил,то клинический идиот.
с задержкой в 1 год.
готуймося.
А я очень надеюсь, что это последний год, когда вы при власти и на свободе...
А економічєска целєсообразность утримання у ВР такого кагалу мандатих реформаторів деведена?
Це піпець,компетенція, на сході якраз не задаволені зимовим часом , а не літнім)))
О 3 ночі буде світанок на сході якщо зимовий час залишать. а якщо літній то після 4-00 буде схід.
Усієй Україні краще тільки літній час!!!
GMT+3
Кто ж тебя просит просыпаться на час раньше на выходных?