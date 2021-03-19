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Кабмин может отменить постановление о переводе часов, - "слуга народа" Пидласа

Кабмин может отменить постановление о переводе часов, -

Кабинет Министров может отменить постановление о сезонном переводе часов, чтобы в этом году Украина не переходила на летнее время.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа, комментируя "проваленный" парламентом законопроект об отмене перехода на летнее время.

По ее словам, парламент не успеет до 28 марта повторно рассмотреть законопроект во втором чтении.

"Но остается постановление Кабмина №509 от 1996 года, которое является основанием для перевода часов. Оно говорит - ежегодно переводить в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - рассказала нардеп.

По ее словам, это постановление действует и если правительство его отменит, то это это будет основанием для прекращения перевода часов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не смогла отменить переход на летнее время. ВИДЕО

Автор: 

время (168) Кабмин (14026) перевод (82) Слуга народа (2630) Пидласа Роксолана (34)


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Топ комментарии
+35
Поц, летнее время удобнее для всех, кроме Рената Леонидовича. Летом ему будет меньше доходов. На яхту не хватит.
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19.03.2021 16:43
+19
Олени хотят нам сделать полярный день. Что бы солнце летом вставало в 3 часа ночи. Ну пусть делают, быстрей повесят их.
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19.03.2021 16:50
+17
Твари, а про референдум как-то и не вспоминают. А это тот случай, когда можно вопрос решить референдумом.
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19.03.2021 16:42
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При жёсткой командно-административной системе, как в Китае, начало работы устанавливает правительство, а оно знает, что чем раньше, тем лучше для экономики (см. мой пост ниже) и для людей, которые экономят э/энергию. А у нас давно демократия, и время начала работы трудовые коллективы ежегодно устанавливают сами при голосовании по коллективному договору. Вы посмотрите, как начало работы предприятий (организаций) сместилось на 2-3 часа вперёд по сравнению с советским временем. В этом случае единственный способ борьбы с общей ленью - это сезонные переходы. Именно переходы, то есть с возвратом назад, чтобы не было желания переделывать графики работ 2 раза в год, потому, что это более хлопотно, чем перевести стрелку. Я же говорил, что этом момент труден для понимания.
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19.03.2021 20:03 Ответить
А чим такий варіан відрізняється? все одно прийдеться здвинутися на годину.
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20.03.2021 15:28 Ответить
Где в Европе летом темнеет в восемь часов вечера??? ОТВЕЧАЙ!!!
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19.03.2021 23:50 Ответить
Перевод часов - это вопрос правительства, не ВР. Там обязательно его "заговорят". Хватит играть в псевдодемократию и популизм. Есть вещи, которые должны решать исключительно ПРОФЕССИОНАЛЫ! (а не толпа)
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19.03.2021 17:29 Ответить
Зеленые идиоты.Теперь в 3 часа ночи в Киеве солнце будет находиться в зените.
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19.03.2021 17:34 Ответить
Солнце в зените в Киеве в 12 часов и две минуты по зимнему времени, и в 13 часов и 2 минуты - по летнему.
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19.03.2021 17:43 Ответить
Обходить законы - вы мастера высшей категории!
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19.03.2021 17:53 Ответить
Время должно быть астрономическое и, главное, не переводиться по чьему-то указу.
А графики работы организаций, распорядок дня каждого - могут подстраиваться под желания…
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19.03.2021 18:11 Ответить
гАстрономическое время оставь для вченых. У нас их дох..ра. Ответь в какой стране Европы летом солнце встаёт в три ночи, а темнеет в восемь вечера. ВПЕРЁД!!!
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19.03.2021 23:53 Ответить
Якщо у 3 години ночі уже видно, то коли вставати на риболовлю?
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19.03.2021 18:18 Ответить
не ложиться вообще. никогда
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19.03.2021 21:20 Ответить
Оце справжня класика: їх у двері, а вони у вікно!
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19.03.2021 18:42 Ответить
Колись працював в одній країні з придурастим часом. Літо, душно, спимо з відкритими вікнами. О другій ночі починають співати птахи і горлопанити півні...
Підласу треба було туди звозити до депутанства.
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19.03.2021 18:48 Ответить
На западе Китая (время там единое,Пекинское,столица на крайнем востоке) живут со смещением на 3 часа и не переживают о родном и природном.
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19.03.2021 19:03 Ответить
Китай це країна "рівняйсь, струнко!" Від сходу до заходу один час на 4 часові пояси. Але ж там це стала ситуація, до якої усі якось адаптувалися. Лише з півнями вони питання не порішали.
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19.03.2021 19:40 Ответить
И рабочий день на заводе начинали за 2-3 часа до восхода.Почему у нас с этим такие проблемы?
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19.03.2021 21:28 Ответить
Ну так собрал вещички и в Китай. Вперёд начинай работу в два ночи!
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19.03.2021 23:55 Ответить
Більш ранній підйом дає економію на освітленні і кондиціонуванні. Рожевим кольором зображена кількість годин штучного освітлення в залежності від години підйому.
Уряд може скасувати постанову про переведення годинників, - "слуга народу" Підласа - Цензор.НЕТ 6676
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19.03.2021 18:51 Ответить
Похоже Украина останется "зимним пятном" в окружении других стран.Поклонники т.н. киевского меридиана (хотя это просто условная линия сферической системы координат),считают нормальным лишить всех остальных жить по природному т .е.местному времени!
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19.03.2021 18:54 Ответить
Местное киевское UTC+2 (географическое) время как раз совпадает с так называемым "зимним" временем. Все забывают, зачем вообще умные люди придумали временный переход на летнее время, то есть на 1 час вперёд в весенне-летне-осенний период. Для нас это пока ещё действующий закон временного перехода Украины в UTC+3 в указанный период. Придумали для экономии э/энергии и приближения поведения человека к более естественному поведению - вставать ближе к солнцу в указанный период, как это делают люди в сельской местности, не желающие пропускать для работы более прохладное утреннее время. Кстати, эти люди не рассуждают о каких-то биоритмах.
И ещё. Для бедных украинцев вопрос высоких тарифов и экономии уже не стоит?
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19.03.2021 19:49 Ответить
С появлением энергосберегаек и светодиодных лампочек вопрос экономии электричества превратился в фикцию. В структуре потребления электроэнергии типичного современного домохозяйства освещение занимает не более 6% от всей потребленной электроэнергии. А летнее время позволяет сэкономить 10-15% от этой величины. Экономия в 0.6% суммы никому неинтересна. Мне всё равно, буду я платить за э/э 500 грн, или 497.
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19.03.2021 19:55 Ответить
Если 0,6%, то да. Но такие расчёты по всей стране сделать очень трудно, поэтому к цифре 0,6% я отношусь очень скептически. По моим прикидкам - цифра больше. Ещё сложнее учесть время работы каждого кондиционера, а они потребляют не мало. Очевидно, что в более прохладных условиях при сдвиге времени в +1 час кондиционер потребляет меньше.
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19.03.2021 20:12 Ответить
не знаю, как у кого, а у меня кондиционер вообще ничего не знает про время. Он у меня регулирует температуру, а не время. И он включен постоянно, мне вообще надо нести табуретку, чтобы его из розетки выдернуть. Как переход на летнее время влияет на мой кондиционер, я не могу себе никак представить. Возможно, существуют другие кондиционеры, с другой логикой работы, но мне об этом неведомо.
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19.03.2021 20:55 Ответить
Мы с Вами пытаемся понять, какую экономию по стране даёт более позднее включение кондиционера, если выходить на работу раньше. Вычислить это невозможно, но прикинуть можно. Вы написали довольно странные вещи про ваш кондиционер. Странные потому, что кондиционер:
1. управляется пультом.
2. люди включают кондиционер не навсегда, а когда жарко. Поэтому долее ранний подъём позволяет большее время не пользоваться кондиционером.
3. похоже на то, что вопрос экономии э/энергии Вас не волнует. Но не делайте из этого вывод, что большинство других экономия не волнует.
4. не нужно заставлять кондиционер летом поддерживать температуру в комнате +18..+20 градусов. Вполне достаточно +22...+24 градуса. Лично я ставлю на поддержание температуру +26 градусов.
У нас на работе кондиционер летом с утра не включают, а включают, когда становится жарковато. Поэтому более ранний приход на работу откладывает время его включения примерно на 1 час. Соответственно время его работы за рабочий день уменьшается на 1 час.
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19.03.2021 21:32 Ответить
2. Согласен, надо включать кондиционер, когда жарко. Поэтому я включаю его обычно в конце мая и выключаю в конце сентября. Всё остальное время у меня кондиционером управляет автоматика, а не я руками. Более того, я начинаю бить по рукам всем, кто пытается "улучшить" что-то в работе кондиционера. У меня стоит +22 и я отстоял в семье право на такую температуру, а кому холодно, тот может одеться.
3. Обычно кондиционер - это не та вещь, которые покупают на последние гроши. У купившего кондиционер просто не должно быть мыслей об экономии. Вернее так, когда я своим родителям купил и поставил кондиционер, они экономили, они вообще его не включали. И это при том, что коммуналку им платил я. Они экономили мои деньги, ага. А ещё потому, что с их точки зрения, кондиционер - это буржуйское излишество. Советское воспитание, что с него возьмешь.
здесь должен быть пункт 5) - я за то, чтобы все начинали работать с 7 утра, и тогда польза от летнего времени становится сомнительной. В ЕС от него решили отказаться, правда пока не решили когда. Но вроде к 2022-му году обещали определиться.
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19.03.2021 22:24 Ответить
Если не касаться размера экономии э/энергии (возможно, она маленькая), а только ответить на вопрос, есть ли экономия вообще при переходе на летнее время и назад, то есть.
Однако научного обоснования преимущества летнего времени над зимним нет (если на них остановиться навсегда), по приведенной в предыдущих моих комментах причине.
Пожелания, чтобы все вставали в 7 утра невозможно реализовать в демократических странах, почему - я то же об этом писал. Поэтому надо понимать, что переход на летнее время и обязательный возврат назад - это трюк правительства в дем. стране, где нет жёстких административных рычагов. Трюк в хорошем смысле этого слова как единственный способ заставить ленивых вставать раньше весной или позже осенью. Единственный! Он работает, потому, что трудовые коллективы, осознавая временность перехода, не начинают переделывать графики работы своих предприятий весной на более позднее время, а осенью на более раннее, чтобы весной не вставать раньше, а осенью позже, чтобы скомпенсировать перевод стрелки Это не запрещено в демократических странах, но хлопотно по сути. Поэтому такой способ заставить людей просыпаться раньше весной, а осенью позже, работает. Если поняли, дайте знать.
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19.03.2021 23:21 Ответить
ЕС переводит время на летнее умник. И остаётся на нем. Вот и посмотрим когда Барселона переведёт Часы на летнее и мы будем жить с ней в одном часовом поясе)))) Полная умственная деградация, как и у этой пидласой с глазами дохлой рыбы
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20.03.2021 00:03 Ответить
ЕС ОТМЕНЯЕТ ВВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ВРЕМЕНИ. Читай первоисточники - решение Еврокомиссии.
А в Барселоне изначально живут прикольные люди, они там и так полстраны должны вообще в -1UTC жить, а они живут +1UTC, да ещё и летнее время вводят. Дикие люди, что с них взять. Но у них хоть есть оправдание, у них сиеста.
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20.03.2021 05:31 Ответить
дело не только в экономии, а в том, что всякие дятлы начнут пораньше дрелить стены, например.
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19.03.2021 21:21 Ответить
Не надо тут манипулировать цифрами. Рассказывать про лампы дома. Уличное освещение в городах это тоже копейки?
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20.03.2021 01:04 Ответить
Уличное освещение не по часам включают. Совершенно внезапно. А с наступлением сумерек.
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20.03.2021 05:10 Ответить
Теперь при отмене летнего времени у вас сумерки будут начинаться вечером летом вместо 20.00 в 19.00
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21.03.2021 02:19 Ответить
Хватить впаривать уже всем эту дичь. Шо то богато вченых с нарисованными дипломами развелось
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19.03.2021 23:57 Ответить
Природное и местное время для Киева и есть поясное. +2UTC. или ещё, как его почему-то называют, "зимнее". С довольно высокой точностью, с разницей в две минуты совпадает с истинным астрономическим временем. А вот как раз летнее добавляет час и полдень наступает в час, а не в двенадцать. Хотя, мне вот уже пытались доказать, что "полдень" и 12 часов якобы никак не связаны и истинный полдень и должен быть в час. Чего только люди не придумают, лишь бы не вставать.
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19.03.2021 19:50 Ответить
Для Киева согласен,но получается,что Купянск лишён возможности жить по истинному природному астрономическому времени,что приведёт к росту депрессий и болезней,а людям будет затруднительно определять координаты при помощи секстанта и часов,придётся пользоваться GPS ,в 21-то веке(ужас!) Кстати киевское время,оно же и московское-Москва во 2 поясе,примерно на долготе Днепра,они"приватизировали" 3 пояс по экономическим соображениям! Простите за лонгрид.
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19.03.2021 21:42 Ответить
Киев находится на 30°31′ в.д. (+2часа 2минуты 16 секунд от UTC)
И даже в описании к +2UTC пишут Каир,Киев,Хельсинки как образец городов, наиболее подпадающих под это время.
Раз уж речь зашла про Москву, то во-первых москали сами себе сделали +3UTC. Во-вторых, я за то, чтобы время не совпадало с московским по политическим причинам, в третьих москва находится на 37°37′04″ в.д. (+2часа 30минут 4 секунды от UTC), так что строго математически, москве и следует делать +3UTC согласно правил округления.
PS Что такое Купянск не знаю, и знать не хочу, мне как-то пофиг. Делить такую небольшую страну, как Украина, на часовые пояса ради удобства Купянска мне представляется излишним. В Китае, в котором пять часовых поясов, все живут по Пекинскому времени, и это никак не мешает китайцам.
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19.03.2021 22:12 Ответить
Киев находится на одной долготе со Стамбулом. Там летнее время.
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20.03.2021 00:34 Ответить
Большая часть территории Турции находится сильно восточнее Стамбула, котрый находится на самом западе страны. Поэтому турки приняли такое решение. В Стамбуле третий часовой пояс, и они на летнее время вообще не переходят. Но если уж на то пошло, то часть Турции формально находится в четвертом часовом поясе, вместе с Грузией и Арменией. У них на востоке страны тоже проблемы со световым днем.
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20.03.2021 05:39 Ответить
"А вот как раз летнее добавляет час и полдень наступает в час, а не в двенадцать". Якось не зрозуміло. Ви маєте на увазі, що полудень ( 12-а година ) за зимовим часом відповідає 13-ій годині за літнім, чи не так? Тобто, різниця між літнім і зимовим часом в тім, що за літнім часом 12-а година (полудень) наступає на годину РАНІШЕ, ніж за зимовим часом. Адже переводом на годину ВПЕРЕД ми здійснюємо цей перехід на літній час. Тут, кому який варіант більше подобається, справа смаку. Коли Україна стала незалежною і ввела свій власний облік часу, виникла така поговірка: "Вставай Україно, вставай рідна ненько, москаль вже годину не спить."
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19.03.2021 23:56 Ответить
Так, Україна спить вранці, коли москаль вже годину не спить. Нічого страшного, бо ввечері, коли москаль вже спить, Україна ще годину щось цікаве робить.
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20.03.2021 00:33 Ответить
То як кому до вподоби. Є люди-сови і люди-жайворонки. Мій найближчий родич після повернення з роботи в США ніяк не перейде на наш час, спить вранці і вдень, а ввечері і до ранку працює. Його більше влаштовує зимовий час. Як на мене, то вранці можу зробити вдвічі більше роботи, чим вдень. А ввечері я вже ніякий. І мене дратує, коли взимку вже сонце світить, а за годинником ще "рано" вставати, всі ще сплять. Проте о 4-ій, 5-ій годині дня за вікном вже темно, ніч. Тому керуюсь нашим прислів'ям "хто рано встає, тому Бог дає". А ще, нагадую сам собі, хоча і не завжди, про те, що лікарі кажуть "година сну до опівночі дорівнює, по користі для організму, двом годинам сну після опівночі". Безперечно, прилаштуватись можна до будь яких показів на годиннику, аби стрілки не треба було смикати туди-сюди.
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20.03.2021 14:17 Ответить
Не треба пов'язувати недосип чи інші негаразди лише з переводом стрілки.
Бо, по-перше, перевод лише на 1 годину, а, по-друге, взимку людина не баче сонця 8 годин. (16 годин активності людини мінус 8 годин з сонцем дорівнює 8 годин при штучному освітленні).
Цікаво, що взимку, куди не пересовуй стрілку або час підйому, кількість годин на штучному освітленні зостається одним і тим же - 8 годин. (посеред зими). Це добре видно на малюнку.
Уряд може скасувати постанову про переведення годинників, - "слуга народу" Підласа - Цензор.НЕТ 6294
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20.03.2021 14:47 Ответить
Ото правда. Виділю ваші слова, це найголовніше: "куди не пересовуй стрілку або час підйому, кількість годин на штучному освітленні зостається одним і тим же - 8 годин". А як розпорядитись своїм часом, то вже індивідуальна справа кожної людини.
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20.03.2021 20:14 Ответить
Ваш висновок відносно того, як розпорядитися своїм часом активності (16 годин приблизно для всіх людей) - то є індивідуальна справа кожного взимку є справедливим. Тобто незалежно від стрілки туди-сюди. Тобто, взимку встаєте раніше, штучне освітлення маєте 2 години вранці + 6 годин ввечері, в сумі = 8 годин. Або встаєте пізніше на годину, штучне освітлення маєте 1 годину вранці + 7 годин ввечері, в сумі = 8 годин.
Тут навіть більше може бути штучного освітлення, якщо вставати о 9-00 і пізніше. На малюнку це не показано, але якщо вставати о 9-00, тобто спати останню 1 годину при сонці взимку, це скорочує вашу активність при сонці до 7 годин, отже штучне освітлення ви будете використовувати 9 годин, а не 8. І так далі. Встали в 10-00, використовуєте штучне освітлення 10 годин. Але тут немає нічого страшного, перебільшення оплати за е/енергію невелике, якщо лампи світлодіодні. Інша справа, що у когось організм краще працює при сонячному світлі.
Інша справа влітку. Тут чим раніше, тим краще з точки зору економіїї е/е і праці при природному освітленні. Але є ньюанс - цікаві політичні та інші передачі по телебаченню у вечірній час йдуть після того часу, коли вже краще лягати спати, щоб встати раніше в наступний день. Отже, погоджуємося на це або ні - кожний вирішує, як Ви кажете, сам для себе. Але наскільки оплата населення за е/енергію відповідає вимогам - це зовсім інше питання. Дайте знати, що Ви прочитали цей комент.
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20.03.2021 21:21 Ответить
Заперечень не маю, все логічно.
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21.03.2021 01:19 Ответить
Мне глубоко пофиг, когда будет "истинный " полдень - в 12 или час. Важно, когда солнце встает и заходит. А по "зимнему" времени летом будет чехарда. Никому не нужен восход солнца в 3 часа.
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20.03.2021 15:32 Ответить
І я такої ж думки. Особливо це відчутно у селі. Півень не заспіває пізніше на годину, які б постанови не прийняла ВР і Кабмін. Там, в селі, люди ближчі до природи, і якщо світає о 5-ій годині, чи ще раніше, то все живе вже теж прокидається. А взимку, якщо темніє о 16-ій, то господарі поспішають встигнути закінчити свої справи по господарству до сутінок. Взимку дивишся, ще нема 9-ої вечора, на вулиці темно, село вже спить, чи готується до сну. В цьому і економія електроенергії, і здоровий спосіб життя.
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20.03.2021 20:02 Ответить
Можно вас спросить как вы дожили до ваших лет, в том числе ваши родители и ваши дедушки с бабушками. Мучались наверное? Тяжело вашей семье было жить на летнем времени последние лет 70 правда?. Зато скоьько вас открытий ждет впереди, ведь не вы , ни ваши папа с мамой, ни даже ваш дед с бабкой никогда не жили летом на времени UTC +2. Зато скоько лично вас тткрытий ждет когдпюв лето в три часа ночи с восходос солнца начнет орать петуз и петь птицы, а вечером стемнеет уже к семи часам.
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21.03.2021 02:25 Ответить
Ну и отлично, меня это вполне устраивает.
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21.03.2021 16:03 Ответить
Дайош отмену!
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19.03.2021 18:55 Ответить
Моя кошка весьма болезненно переносила все эти "переходы". Когда мы уходили на работу на час раньше,- красноречиво тёрла ухо круговыми движениями, а когда лишний час спали, мстительно ходила по нам сверху. Вот видите,- даже братья наши меньшие, всерьёз не воспринимали этих глупостей.
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19.03.2021 20:49 Ответить
Кошки вообще-то ночные животные, и им эти ваши "часы" до одного места. А вот покормить кота даже на полчаса позже обычного - это садизм чистой воды, это да. Только опять таки, коты не знают, что им в 8 утра есть надо, они просто есть хотят А что там на ваших часах при этом, котам до лампочки.
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19.03.2021 20:59 Ответить
Мне похрен какое время,лиж бы только одно!За е этим переводом стрелокмдва раза в год!экономить ни какой!Только геморрой!оставьте одно время и все!хватит издеваться над людьми!
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19.03.2021 22:38 Ответить
уроды... переведите часы на 2 часа вперед... подальше от кацапстана и поближе к Европе...
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20.03.2021 03:20 Ответить
На 2 часа вперед - это как раз подальше от Европы и поближе к Уралу...
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20.03.2021 05:32 Ответить
Ненавиджу цей перевід, завжди довго адаптуюсь. Страждають і сови, і жайворонки.

Згадалось:
- Хто рано лягає та рано встає - жайворонок. Хто пізно лягає та пізно встає - сова. А той, хто пізно лягає та рано встає - взагалі чокнута пташка.
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20.03.2021 06:42 Ответить
Не читаючи ваш допис вище у своїй відповіді теж згадав жайворонків і сов. За вашою ґрадації я чокнутий жайворонок. Деякі чокнуті жайворонки думають, що їх щороку навмисно заганяють в ніч, щоб вони втрачали дорогоцінний вранішній час, самий плідний для праці, не мали вільного часу після роботи, коли ще світить сонце, і ще не лягали спати ввечері, в час, самий плідний для сну і відновлення сил. П.С. Думаю, що кожен сам має обирати для себе свій розпорядок, незалежно від чужих примх.
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20.03.2021 14:34 Ответить
Про что спор?
Это вопрос УДОБСТВА, а оно у всех разное.
Я - за зимнее время.
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20.03.2021 12:27 Ответить
Ото правда. Кожному своє. Мені краще, хоча я, як завжди, в меншості - літній час.
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20.03.2021 14:37 Ответить
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