Кабмин может отменить постановление о переводе часов, - "слуга народа" Пидласа
Кабинет Министров может отменить постановление о сезонном переводе часов, чтобы в этом году Украина не переходила на летнее время.
Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа, комментируя "проваленный" парламентом законопроект об отмене перехода на летнее время.
По ее словам, парламент не успеет до 28 марта повторно рассмотреть законопроект во втором чтении.
"Но остается постановление Кабмина №509 от 1996 года, которое является основанием для перевода часов. Оно говорит - ежегодно переводить в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - рассказала нардеп.
По ее словам, это постановление действует и если правительство его отменит, то это это будет основанием для прекращения перевода часов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А графики работы организаций, распорядок дня каждого - могут подстраиваться под желания…
Підласу треба було туди звозити до депутанства.
И ещё. Для бедных украинцев вопрос высоких тарифов и экономии уже не стоит?
1. управляется пультом.
2. люди включают кондиционер не навсегда, а когда жарко. Поэтому долее ранний подъём позволяет большее время не пользоваться кондиционером.
3. похоже на то, что вопрос экономии э/энергии Вас не волнует. Но не делайте из этого вывод, что большинство других экономия не волнует.
4. не нужно заставлять кондиционер летом поддерживать температуру в комнате +18..+20 градусов. Вполне достаточно +22...+24 градуса. Лично я ставлю на поддержание температуру +26 градусов.
У нас на работе кондиционер летом с утра не включают, а включают, когда становится жарковато. Поэтому более ранний приход на работу откладывает время его включения примерно на 1 час. Соответственно время его работы за рабочий день уменьшается на 1 час.
3. Обычно кондиционер - это не та вещь, которые покупают на последние гроши. У купившего кондиционер просто не должно быть мыслей об экономии. Вернее так, когда я своим родителям купил и поставил кондиционер, они экономили, они вообще его не включали. И это при том, что коммуналку им платил я. Они экономили мои деньги, ага. А ещё потому, что с их точки зрения, кондиционер - это буржуйское излишество. Советское воспитание, что с него возьмешь.
здесь должен быть пункт 5) - я за то, чтобы все начинали работать с 7 утра, и тогда польза от летнего времени становится сомнительной. В ЕС от него решили отказаться, правда пока не решили когда. Но вроде к 2022-му году обещали определиться.
Однако научного обоснования преимущества летнего времени над зимним нет (если на них остановиться навсегда), по приведенной в предыдущих моих комментах причине.
Пожелания, чтобы все вставали в 7 утра невозможно реализовать в демократических странах, почему - я то же об этом писал. Поэтому надо понимать, что переход на летнее время и обязательный возврат назад - это трюк правительства в дем. стране, где нет жёстких административных рычагов. Трюк в хорошем смысле этого слова как единственный способ заставить ленивых вставать раньше весной или позже осенью. Единственный! Он работает, потому, что трудовые коллективы, осознавая временность перехода, не начинают переделывать графики работы своих предприятий весной на более позднее время, а осенью на более раннее, чтобы весной не вставать раньше, а осенью позже, чтобы скомпенсировать перевод стрелки Это не запрещено в демократических странах, но хлопотно по сути. Поэтому такой способ заставить людей просыпаться раньше весной, а осенью позже, работает. Если поняли, дайте знать.
А в Барселоне изначально живут прикольные люди, они там и так полстраны должны вообще в -1UTC жить, а они живут +1UTC, да ещё и летнее время вводят. Дикие люди, что с них взять. Но у них хоть есть оправдание, у них сиеста.
И даже в описании к +2UTC пишут Каир,Киев,Хельсинки как образец городов, наиболее подпадающих под это время.
Раз уж речь зашла про Москву, то во-первых москали сами себе сделали +3UTC. Во-вторых, я за то, чтобы время не совпадало с московским по политическим причинам, в третьих москва находится на 37°37′04″ в.д. (+2часа 30минут 4 секунды от UTC), так что строго математически, москве и следует делать +3UTC согласно правил округления.
PS Что такое Купянск не знаю, и знать не хочу, мне как-то пофиг. Делить такую небольшую страну, как Украина, на часовые пояса ради удобства Купянска мне представляется излишним. В Китае, в котором пять часовых поясов, все живут по Пекинскому времени, и это никак не мешает китайцам.
Бо, по-перше, перевод лише на 1 годину, а, по-друге, взимку людина не баче сонця 8 годин. (16 годин активності людини мінус 8 годин з сонцем дорівнює 8 годин при штучному освітленні).
Цікаво, що взимку, куди не пересовуй стрілку або час підйому, кількість годин на штучному освітленні зостається одним і тим же - 8 годин. (посеред зими). Це добре видно на малюнку.
Тут навіть більше може бути штучного освітлення, якщо вставати о 9-00 і пізніше. На малюнку це не показано, але якщо вставати о 9-00, тобто спати останню 1 годину при сонці взимку, це скорочує вашу активність при сонці до 7 годин, отже штучне освітлення ви будете використовувати 9 годин, а не 8. І так далі. Встали в 10-00, використовуєте штучне освітлення 10 годин. Але тут немає нічого страшного, перебільшення оплати за е/енергію невелике, якщо лампи світлодіодні. Інша справа, що у когось організм краще працює при сонячному світлі.
Інша справа влітку. Тут чим раніше, тим краще з точки зору економіїї е/е і праці при природному освітленні. Але є ньюанс - цікаві політичні та інші передачі по телебаченню у вечірній час йдуть після того часу, коли вже краще лягати спати, щоб встати раніше в наступний день. Отже, погоджуємося на це або ні - кожний вирішує, як Ви кажете, сам для себе. Але наскільки оплата населення за е/енергію відповідає вимогам - це зовсім інше питання. Дайте знати, що Ви прочитали цей комент.
Згадалось:
- Хто рано лягає та рано встає - жайворонок. Хто пізно лягає та пізно встає - сова. А той, хто пізно лягає та рано встає - взагалі чокнута пташка.
Это вопрос УДОБСТВА, а оно у всех разное.
Я - за зимнее время.