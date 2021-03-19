Кабмин может отменить постановление о переводе часов, - "слуга народа" Пидласа

Кабинет Министров может отменить постановление о сезонном переводе часов, чтобы в этом году Украина не переходила на летнее время.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа, комментируя "проваленный" парламентом законопроект об отмене перехода на летнее время.

По ее словам, парламент не успеет до 28 марта повторно рассмотреть законопроект во втором чтении.

"Но остается постановление Кабмина №509 от 1996 года, которое является основанием для перевода часов. Оно говорит - ежегодно переводить в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - рассказала нардеп.

По ее словам, это постановление действует и если правительство его отменит, то это это будет основанием для прекращения перевода часов.

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