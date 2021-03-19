Уряд може скасувати постанову про переведення годинників, - "слуга народу" Підласа

Кабінет Міністрів може скасувати постанову про сезонне переведення годинників, щоб цьогоріч Україна не переходила на літній час.

Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народу" Роксолана Підласа, коментуючи "провалений" парламентом законопроєкт про скасування переходу на літній час.

За її словами, парламент не встигне до 28 березня повторно розглянути законопроєкт у другому читанні.

"Але залишається постанова кабміну №509 від 1996 року, яка є підставою для переведення годинників. Вона каже - кожного року переводити в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - розповіла нардеп.

За її словами, ця постанова є чинною і якщо уряд її скасує, то це це буде підставою для припинення переведення годинників.

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